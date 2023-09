La portavoz socialista, Carolina Gracia, ha denunciado esta mañana el retraso en la puesta en marcha del servicio de cafetería del centro social Alameda del Mar, en Orihuela Costa. Según ha confirmado la edil “este retraso, es injustificable, más cuando la concejala responsable del área, Agustina Rodríguez, es conocedora tanto de la formalización del contrato como del tiempo que llevan los usuarios y usuarias, reclamando este servicio”.

Así,Gracia, ha recordado que este servicio lleva desde junio de 2021 sin prestarse y constituye además, una de las grandes demandas que tienen tanto el personal que trabaja cada día en ese Centro, junto con la falta de espacio en el edificio para poder prestar correctamente su labor, así como de los usuarios y usuarias que acuden diariamente al mismo.

Resolución

Desde el Grupo Socialista han recordado, que no fue hasta febrero de 2023 y por resolución de la entonces edil socialista, María del Carmen Moreno, cuando se aprobó la apertura del expediente de contratación y del procedimiento de adjudicación de este servicio. En este sentido, Gracia ha indicado “este es otro ejemplo de lo que encontramos cuando llegamos al gobierno, demandas sin respuesta y cero expedientes iniciados para poder ofrecer respuesta, pero a diferencia de lo que está haciendo el gobierno que lidera Vegara, lejos de echar la culpa a los demás, dimos una solución y hoy ese servicio vuelve a estar disponible para los vecinos y vecinas”.

Canon de licitación

Gracia ha explicado que este contrato se licitó con un canon anual de 1.165,97 euros, una cantidad que se estableció por los técnicos municipales y que contemplaba una mejora al alza por parte de los licitadores, una vez concluida la licitación, el importe que recibirá el Ayuntamiento será de 2.400 euros anuales y la duración del mismo es de dos años, con una posibilidad de prórrogas anuales de hasta tres años. Desde el Grupo Socialista concluyen solicitando a la edil, Agustina Rodríguez, explicaciones ante este retraso para la puesta en marcha del servicio “tenemos claro que para el Partido Popular este asunto no ha sido una prioridad, pero es injusto que estando administrativamente todo listo, no se haya iniciado la prestación, esperamos que esta demora no ponga en riesgo este servicio”.