No hay consenso entre la Diputación de Alicante y la Confederación Hidrográfica del Segura sobre la limpieza de los tramos urbanos del río. El diputado de Emergencias, Francisco Cano, se reunió este miércoles en Orihuela con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, para abordar la situación del río y solicitar la limpieza integral del cauce y la desembocadura, una petición que, según Cano, ha sido rechazada por el organismo de cuenca.

Parece que la cordialidad entre ambos solo se vio en las fotos, porque los comunicados posteriores a este encuentro fueron radicalmente distintos. Desde la institución provincial se señala que "no ha habido receptividad por parte del presidente de la CHS en relación con la limpieza del río en los tramos urbanos", una tarea que compete a los ayuntamientos.

En este sentido, Cano ha explicado que la Confederación elaboró un convenio de colaboración pero que se remitió "solo a algunos ayuntamientos de la comarca de la Vega Baja", y no a todos, para colaborar económicamente en estas tareas de limpieza. Además, el diputado aseguró que en la reunión "ya nos han advertido que estos convenios no se firmarán este año por falta de presupuesto". "Los ayuntamientos pequeños no tienen capacidad para asumir estos costes, por lo que hemos pedido a la Confederación que haga extensivo el convenio a todos los municipios con tramo urbano del Segura y que las ayudas lleguen cuanto antes", ha explicado el diputado y también alcalde de Formentera del Segura.

Competencia municipal

Sin embargo, el presidente de la CHS, Mario Urrea, quiso dejar claro que "los tramos urbanos y periurbanos son competencia municipal y la Confederación no puede actuar, deben ser los ayuntamientos los que hagan ese trabajo", eso sí, previa autorización del organismo de cuenca.

Sin embargo, es consciente de que muchos ayuntamientos no tienen presupuesto para esta tarea "que es su obligación", ha incidido Urrea. En ese caso, la CHS asegura que está dipuesto a apoyarles pero deben firmar el convenio. "Le he recordado -a Francisco Cano- que hay una serie de municipios que estamos viendo la manera de firmar ese convenio para, en una labor de coordinación y de colaboración entre administraciones, apoyarles financieramente para ejecutar aquello que los vecinos reclaman y que es competencia municipal", ha insistido el presidente de la CHS. En este sentido, va a recordar a los municipios de la Vega Baja que no han solicitado ayuda que existe esa posibilidad.

Aunque la visión de esa reunión por parte del diputado provincial de Emergencias es radicalmente distinta. "Aunque en la reunión hemos pedido una partida integral para que se limpie anualmente todo el cauce del río, como se venía haciendo hasta 2015, desde la Confederación han rechazado esta posibilidad, alegando que el río tiene un cauce natural donde la presencia de vegetación es lo normal", ha explicado Cano tras el encuentro, quien ha recordado que "actualmente sólo se está actuando en tramos muy concretos" del Segura que "solo cuando se queja el alcalde o los regantes de la zona por la alta presencia de maleza y ramas".

Partida económica

Durante la reunión, el responsable de Emergencias ha insistido en la necesidad de que se habilite desde el organismo de cuenca, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, una partida económica que permita cada año limpiar todo el río, especialmente de cara al otoño, con el fin de minimizar riesgos ante la amenaza de episodios meteorológicos extremos como las DANAs, cada vez más frecuentes. "Ante la pasividad de la Confederación, la Diputación estudiará la posible puesta en marcha de una línea de ayudas para los ayuntamientos que deben asumir la limpieza de los tramos urbanos del río, y todo ello a pesar de que no es de nuestra competencia", ha concluido Francisco Cano.

Desde la CHS, señalan en un comunicado, que en esa reunión se han analizado el conjunto de actuaciones realizadas tanto en el cauce del río Segura, en los tramos de Beniel-Orihuela, Molins-Benejuzar y Guardamar en que los que se ha desbrozado la caña y realizado el mantenimiento de las barreras flotantes en el río Segura. Del mismo modo, Urrea ha comentado las intervenciones acometidas en las ramblas de Pinohermoso (Benejúzar), Castelar (Crevillente) La Fayona (San Miguel de Salinas) y río Seco (Pilar de la Horadada).

Asimismo, se ha constatado la erradicación de la caña mediante el procedimiento de agotamiento del rizoma y plantación de especies autóctonas en unos dos kilómetros en los términos municipales de Orihuela, Rojales y Guardamar.

El organismo de cuenca ha hecho hincapié en que las actuaciones a acometer vienen determinan por los criterios de los técnicos de la CHS en aquellos tramos del Dominio Público Hidráulico (DPH) que presentan un mayor riesgo en relación a la circulación de caudales de la crecida ordinaria. "Este tipo de actuaciones se complementan con las que realizan otras administraciones dentro de sus competencias", ha zanjado el presidente de la CHS.

