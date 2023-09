El Ayuntamiento de Torrevieja ha comenzado a dar uso a algunas de las dependencias del edificio multiusos de la avenida de las Habaneras (antes conocido como nuevo museo de la Semana Santa). El inmueble diseñado por el arquitecto Javier García Solera, se inició en 2010, estaba terminado en 2016 y costó 6 millones de euros. En febrero de 2020 la Junta mayor de Cofradías renunció al uso como museo para el que había sido diseñado.

Artesanía salinera, fotografía y conservatorio

Ahora acogerá las escuelas municipales de Artesanía Salinera -ya ubicada en una de las salas de la última planta-, Fotografía y Tai Chi -que emplearán una sala diáfana de una planta completa cada una-. Además de las instalaciones de la orquesta del conservatorio municipal de música y su formación de percusión, en la planta menos uno.

Las otras dos plantas subterráneas y el espacio de acceso posterior con montacargas se están empleando como almacén de áreas municipales, aunque su grado de ocupación es reducido. El espectacular edificio cuenta con planta baja y cinco alturas y tres subterráneas y requiere de algunas obras de reparación por humedades que no van a impedir estos nuevos usos culturales.

De momento, no llegarán los previstos de las oficinas municipales de riesgos laborales o la ADL se ha descartado de momento. Durante la pandemia se empleó como local de ensayo de la UMT y Los Salerosos, por su amplitud.

Cultura tiene en cartera la posibilidad de que otra de las salas, que está insonorizada porque iba a acoger la cafetería del edificio, pueda emplearse para ensayos de coros.

El concejal de Cultura, Antonio Quesada (PP) indicó ayer en una visita a las instalaciones que el edificio contará con el personal necesario de conserjería y mantuvo que el recinto cuenta con licencia de apertura desde hace unos cinco meses.

Retrasos y una agria polémica

El acto de colocación de la primera piedra del edificio multiusos fue multitudinario. Se produjo en 2010 con la promesa del entonces alcalde Pedro Hernández de que el edificio, financiado con un plan anticrisis del entonces Consell de Camps, estaría en marcha en el siguiente mandato -no fue así-. El primer edil en aquel momento se empeñó en el diseño de un edificio de vanguardia que no terminaba de convencer a las cofradías, que lo que necesitan es un lugar cómodo para mantener tronos e imágenes. El arquitecto concibió un espacio expositivo como diseño museográfico que obligaba a desmontar tronos e imágenes, para contemplarlos por separado, cada vez que entraran y salieran del edificio. Pero las cofradías no quisieron enmendarle la plana a Hernández Mateo.

Cuando el edificio estuvo terminado en 2016 el gobierno de izquierdas en minoría dirigido por José Manuel Dolón señaló que la Junta Mayor podía compartir parte de las dependencias con usos municipales. Algo a lo que se opuso frontalmente la Junta Mayor con el respaldo del Partido Popular entonces en la oposición. Aquel gobierno incluso contempló la posibilidad de que una de las plantas subterráneas se empleara como archivo de piezas de convicción del juzgado de Torrevieja, algo que finalmente fue descartado. El fin de obra se retrasó porque la empresa que realizó la segunda fase del edificio presentó un procedimiento judicial para reclamar sobrecostes, que fue desestimado en casi toda su cuantía por los juzgados hace solo unos meses.

Renuncia

En febrero de 2020 la dirección de la Junta Mayor, que se había renovado, compareció con el alcalde Eduardo Dolón para explicar que renunciaba a cualquier dependencia de la sede, sin que el anuncio generara más debate.

A cambio el Ayuntamiento reformaría el actual museo de la Semana Santa. Promesa que no ha cumplido. En ese momento el alcalde nuevos usos como la sede a la ADL, riesgos laborales o sede de asociaciones del edificio multiusos, que necesita además de redistribución de espacios porque prácticamente todas las plantas están concebidas como salas diáfanas expositivas.