Cerrado a cal y canto. Así se encuentra desde ayer el Centro Social de Correntías Medias, cerrado para poder prestar cualquier actividad, ya que el contrato de alquiler venció este domingo y no se ha llegado a tiempo de poner en marcha uno nuevo.

La portavoz del PSOE en Orihuela, Carolina Gracia, ha denunciado que desde el uno de octubre el local que desde el Ayuntamiento de Orihuela se ha mantenido alquilado para Centro Social desde 2013 está cerrado al público porque el ejecutivo local, de PP y Vox, "ha llegado tarde en la tramitación del nuevo contrato de alquiler".

"Olvidos"

Gracia señala que desde junio, cuando entro el nuevo gobierno, ha tenido tiempo para realizar el nuevo contrato y critica que "una vez más, vuelve a ser la gente la que paga los olvidos y retrasos de este gobierno que únicamente sabe responsabilizar a los que salimos en junio del gobierno".

Y ha lamentado que "no es justo" que las personas mayores de esta pedanía, principales usuarias del centro social a diario, tengan que estar sin poder usarlo por un motivo "que no debería existir". "El contrato vencía el uno de octubre, por lo que la excusa favorita de este ejecutivo no les vale, han tenido tres meses para licitar este contrato", ha criticado.

Obsoleto

Por su parte, desde el ejecutivo local explican a este diario que el área que dirige la edil Agustina Rodríguez está preparando un nuevo contrato pero que se han encargado una serie de informes técnicos para actualizar precios porque el anterior "estaba obsoleto", ya que data de hace diez años.

Desde el Grupo Socialista, no obstante, aseguran que no es la primera vez que se retrasa un contrato en estos primeros meses de gobierno de PP y Vox y citan como ejemplo que "llegaron tarde" con el transporte escolar o la cafetería del Centro Cívico de la Costa, que estuvo un mes con el contrato formalizado y sin estar en marcha. "Así que ya está bien de excusas, llegan tarde porque no están atentos a los verdaderos problemas y asuntos urgentes que tienen en concejalías como esta", critica Gracia.

"Decepcionada"

Carolina Gracia, excalcaldesa de Orihuela, se ha mostrado "decepcionada" y ha lamentado esta situación culpando a la edil Agustina Rodríguez, señalando que se tendrán que dejar de prestar las actividades para mayores como Talleres de Memoria que están contratos por el Ayuntamiento "y les da igual que los mayores tengan que dejar de recibirlas".

Gracia ha concluido pidiendo a los gobernantes locales "que sean diligentes y no retrasen este expediente", que se ha iniciado en septiembre, ya que hasta que no haya contrato el centro ha de estar cerrado.