La Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de Guardamar del Segura en el que advierte de la creciente presencia de gatos asilvestrados en la desembocadura del río Segura y en la pinada dunar y del impacto que causan estos animales sobre la biodiversidad de estos espacios protegidos.

Carácter tradicional en la gola

AHSA reconoce el carácter tradicional de la presencia de gatos asilvestrados en la gola del río Segura, aunque puntualiza que éstos se encontraban localizados en la escollera del espigón sur, mientras que en los últimos años se ha podido detectar un preocupante aumento de individuos de esta especie en otros sectores de la zona húmeda protegida situados tanto en la orilla sur como en la orilla norte del cauce nuevo del río Segura. Así como en la pinada dunar, en terrenos protegidos por la legislación europea a través de su declaración como Lugar de Interés Comunitario (LIC) Dunes de Guardamar.

Orilla norte

Según los ecologistas la aparición de gatos en la orilla norte de la desembocadura está vinculada con la utilización para su refugio del antiguo edificio de la lonja de pescadores, situado en el espigón central de la gola del río. Por otra parte, denuncian que en varios puntos del humedal catalogado han sido detectados comederos para gatos donde se les suministra pienso y agua e incluso han sido instalados enseres de diferente tipo para el refugio de estos animales.

Daño documentado científicamente

La misma fuente de la entidad conservacionista considera que se encuentra ampliamente documentado, en la literatura científica, el grave impacto que supone para la fauna autóctona la presencia de gatos asilvestrados, más aun cuando se trata de espacios naturales protegidos donde reside una destacada biodiversidad, como es el caso de la desembocadura del río Segura o el LIC Dunes de Guardamar.

Dos espacios en los que destaca la presencia y nidificación de gran variedad de especies de avifauna ligada al humedal de agua dulce formado por el cauce nuevo y viejo del Segura en su encuentro con el mar Mediterráneo.

Una ordenanza con lagunas

AHSA afirma que pese al constante aumento del número de gatos asilvestrados en el municipio, donde son alimentados de forma regular, la ordenanza municipal de control y tenencia de animales, vigente en la actualidad, no solo no contempla ningún tipo de regulación y funcionamiento de las denominadas colonias felinas si no que autoriza el suministro de pienso seco de forma libre en todo el municipio.

Censo de colonias

Ante esta situación AHSA ha instado al Ayuntamiento a que adopte las medidas necesarias para controlar la población de gatos asilvestrados en los espacios naturales protegidos del término municipal, tanto en el LIC Dunes de Guardamar como en la zona húmeda catalogada de la desembocadura del río Segura. Además ha propuesto que se elabore un censo de las colonias de gatos existentes en el municipio, regulando la actividad y ubicación de las mismas a través de la ordenanza municipal de control y tenencia de animales.