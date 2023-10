Los padres del CEIP Miguel Hernández de Orihuela han estallado tras llevar más de un año reclamando al Ayuntamiento de Orihuela que repare los desperfectos de este centro público sin que el Consistorio actúe, lo que ha incrementado las deficiencias a la par que su indignación. Goteras, moho, cristales rotos, grietas... Es la imagen que se encuentran cada día cuando llevan a sus hijos al colegio y temen por su seguridad y salud.

El Ayuntamiento lleva más de doce meses sin actuar, denuncia la AMPA del centro escolar, lo que ha provocado la aparición de humedades, con moho en aulas y pasillos por las goteras, muros, cristales y escalones rotos, que pueden provocar caídas, así como la imposibilidad de utilizar la mitad de los aseos.

Apenas hace 15 años que se inauguró la ampliación del CEIP Miguel Hernández, pero viendo su aspecto nadie lo diría. Los padres y madres del centro han dicho basta y no están dispuestos a aguantar ni un minuto más sin que se actúe en él, "sobre todo porque la salud de nuestros hijos está en peligro y no es un decir, ya que el aula CYL y el pasillo de los alumnos de Infantil están llenos de moho por las humedades provocadas por las goteras", lamentan.

El mantenimiento de los centros escolares depende del Ayuntamiento de Orihuela, pero aseguran los padres, lleva más de un año escudándose en que no se puede realizar ningún gasto porque hay que adjudicar un contrato único para actuar en todos los centros escolares del municipio.

La puerta, un año averiada

La junta directiva de la AMPA expone que esta "dejadez absoluta" por parte del Consistorio ha llevado consigo que la puerta principal del colegio lleve un año cerrada porque se le averió el motor. "Ahora, se está abriendo de forma manual menos de un tercio porque es imposible hacerlo totalmente por lo que pesa, más de un centenar de kilos, pero no es la solución porque hay falta de seguridad y riesgo de que se pueda escapar algún alumno, así como no permite una eficiente evacuación del centro en caso de que se produjera una situación de alarma", denuncia.

Un tablón sujetado por un banco es la solución provisional, el parche, que ha puesto el centro para evitar que puedan salir los alumnos, y que se quita y se pone a la entrada y la salida.

Además, la AMPA lamenta el mal estado en el que se encuentran muchas de las infraestructuras. Es fácil ver muros, paredes y escalones rotos que pueden provocar lesiones en los alumnos si se produce una caída. También, hace proclive el accidente el que no hayan arrancado del suelo las fijaciones de hierro de una antigua verja que había en uno de los patios.

Infantil

"No hay que buscar mucho para ver las deficiencias y el consiguiente peligro para los más pequeños", critican. En Infantil, donde hay niños de 2 a 5 años, se puede observar el cristal agrietado de una de las puertas, los lavabos sueltos de la pared y no se pueden poner todos de acuerdo para ir al aseo, ya que la mitad de ellos no funciona, la mayoría por tener destrozados los pulsadores.

El aula de música tiene las puertas en un lamentable aspecto, al margen de que dejan todo su peso en el suelo al haberse caído algunas bisagras.

Zona exterior en penoso estado

Mención aparte merece la zona exterior del centro. Desde hace meses, denuncian los padres, se está esperando que se instale una verja que fue arrancada por la caída de un árbol y también el tiempo pasa lento para que reparen un muro que embistió un vehículo, pese a que el seguro ya ha ingresado en el Ayuntamiento el coste de la reparación. Sin embargo, hasta la fecha, "ese dinero no sabemos dónde está", manifiestan los padres. En ese haber no se ha utilizado, matiza la junta directiva de la AMPA.

Ante esta situación, los padres exigen al concejal de Educación, Vicente Pina, y al alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, que hagan todo lo necesario para llevar a cabo una rápida intervención porque, avisan, "está en riesgo la seguridad y la salud de nuestros hijos, y eso no lo vamos a permitir".

Si los problemas persisten, y el Ayuntamiento no se pone en breve manos a la obra para solucionar los desperfectos y deficiencias, la AMPA no descarta otras medidas de presión hasta conseguir su objetivo, que sus hijos puedan ir al colegio y desarrollar su labor estudiantil en las mejores condiciones posibles, dentro de la normalidad.

El Ayuntamiento es "consciente"

Desde el Ayuntamiento señalan a este diario ser "conscientes" de la situación y que se está elaborando el contrato de mantenimiento para todos los colegios para poder actuar y que está habiendo reuniones con la Conselleria de Educación para agilizarlo.

La exconcejala de Educación, María García, anunció en mayo, poco antes de las elcciones municipales, que se iba a comenzar la redacción del proyecto que permita contratar el mantenimiento de los centros escolares de titularidad municipal. Todo, tras recibir las 20 memorias valoradas con las actuaciones a realizar y su coste, de modo que ya se podía avanzar en la contratación de este servicio. Entonces, el total de actuaciones a ejecutar se cifró en una inversión de 760.685 euros y se señaló que la contratación se realizaría por lotes atendiendo a la ubicación de los colegios con el fin de que los licitadores puedan estimar mejor los costes de transporte y de trabajos a realizar.

En cuanto a la inversión requerida por cada centro, García especificó que el colegio de La Aparecida será objeto de mejoras por valor de 65.000 euros, puesto que es necesario realizar trabajos de carpintería y de arreglo de tuberías, entre otros aspectos. El centro de San Bartolomé necesita de trabajos por valor de 62.000 euros y de Arneva, por un importe de 42.000 euros, mientras que el CEIP Miguel Hernández requiere una inversión de 55.000 euros y el Josefina Manresa, de 43.000 euros y La Campaneta y Hurchillo, arreglos por menos de 20.000 euros.