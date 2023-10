Cobrar dos sueldos, uno público a tiempo completo y otro del ámbito privado, ¿es ético y/o legal? Lo primero es algo de lo que cada uno tendrá su opinión, lo segundo es lo que puede esclarecer la dirección general de Administración Local de la Generalitat en el caso de una edil de Vox en Orihuela que ha pedido compatibilizar su cuantiosa remuneración por la dedicación exclusiva de sus áreas en el Ayuntamiento con un trabajo como docente de una universidad privada.

La edil de Familia y Estadística, María del Carmen Portugal, de Vox, ha solicitado al área de Recursos Humanos del Consistorio la compatibilidad de su sueldo con dedicación exclusiva, es decir, a jornada completa, por lo que percibe una nada desdeñable cifra de 50.500 euros al año, con otra actividad como docente de una universidad privada para dar clases. Y rechaza renunciar a la dedicación exclusiva para pasar a una parcial.

Fuentes del partido de ultraderecha, socio del PP en el Ayuntamiento de Orihuela, señalan a este diario que es "totalmente compatible" cobrar ambos sueldos dado que uno de ellos, como docente, es de una entidad privada y no pública. E, insisten, en que Portugal no está dispuesta a dejar su dedicación exclusiva en el Consistorio.

Ha sido la portavoz del PSOE, y exalcaldesa, Carolina Gracia, quien ha desvelado este viernes el escrito que remitió en julio la edil de Familia de Vox solicitando esa compatibilidad entre el sueldo que cobra del Ayuntamiento de Orihuela por su trabajo a tiempo completo y el que quiere percibir de una universidad privada.

Ahora, esa compatibilidad podría pasar por pleno y llegar a aprobarse. "Creemos que es un despropósito el hecho de valorar esta propuesta", ha indicado Gracia, quien se pregunta de dónde sacará el tiempo para compatibilizar ambas actividades si en el Ayuntamiento no piensa renunciar a su jornada a tiempo completo. Por ello, exige que la edil de Vox pase a cobrar la dedicación parcial, que son 25.250 euros brutos anuales para que pueda dedicar el resto de su tiempo a su actividad privada.

Portugal percibe del Ayuntamiento de Orihuela unos emolumentos de 50.500 euros al año que le fueron designados el 19 de julio como concejala con delegación de gobierno con dedicación exclusiva.

La administración autonómica no ve inconveniente

El alcalde de Orihuela, el popular Pepe Vegara, tal y como solicitaba la propia interesada en un escrito, remitió el caso, a través de Recursos Humanos, a la dirección general de Administración Local de la Generalitat Valenciana para que se pronunciara en un informe si se puede llevar a cabo esa compatibilidad con todas las de la ley o no. La respuesta es que, pese a "no ver inconveniente", deja al pleno la decisión y recuerda que ha de quedar justificado que "ello no suponga impedimento ni menoscabe su cometido como concejal". De esta forma, la patata caliente está en el tejado del regidor oriolano.

Gracia, ha explicado que desde su grupo han pedido acceso al expediente que contenga todos los informes que son necesarios para que esta propuesta sea elevada a pleno, puesto que estas concesiones son competencia plenaria.

La portavoz socialista se ha dirigido directamente al alcalde de la ciudad para preguntarle "si va a permitir que una edil que tiene una exclusiva por dos áreas de las cuales, Familia, no cuenta ni con personal, presupuesto ni espacio físico, pueda compatibilizar su actividad sin al menos exigirle que pase a una parcial".

Dedicaciones

Los cuatro ediles de Vox en el Ayuntamiento de Orihuela cuentan con tres dedicaciones exclusivas y una parcial, que suponen un coste anual de 184.250 euros. Gracia ha explicado que desde el área de Recursos Humanos, y ante el escrito de Portugal, se pidió una consulta a la Dirección General de Administración Local, cuya respuesta deja en manos del pleno la aprobación o no de la compatibilidad.

En caso de que esta propuesta se eleve al pleno tal cual está planteada "será una nueva cesión de un PP que antes de mirar por el interés general, opta por contentar a sus socios antes de verse en una minoría", denuncia la edil socialista.

"Inmoral"

Gracia recuerda que Mari Carmen Portugal tiene un ejemplo muy cerca, el del edil de Vox Gonzalo Montoya, que tiene una dedicación parcial para poder dedicar su tiempo tanto a sus áreas municipales como responsable de Turismo con la de su también actividad docente.

"Esta edil tiene un ejemplo en su propio grupo, si cree que su labor como edil o su situación de falta de competencias le permite compatibilizar su puesto con la actividad privada, que se acoja a una parcial, pero que no cree un precedente en esta corporación que a todas luces es inmoral", manifestó la portavoz del PSOE.

Portugal es periodista y experta en protocolo y dirige la agencia "Ser Comunicación", además de ser una reconocida antiabortista.

Sin espacio ni personal en la Concejalía de Familia

La socialista ha desvelado que, además de la solicitud de compatibilidad, la edil de Vox ha registrado un escrito reconociendo que lleva desde el mes de junio a la espera que desde el Grupo Popular se le dote de personal y espacio para el área de Familia, una concejalía de la que no se sabe nada de su actividad. "Entendemos que esta concejalía se creó por exigencia del pacto de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox, ya que Orihuela cuenta con un área de Bienestar Social que atiende las demandas de las familias", criticó Carolina Gracia.

Ahora, continuó la portavoz del PSOE, "Vegara tendrá que decidir si atiende las demandas de espacio físico y personal que pide la edil para desempeñar su actividad o si, por el contrario, va a permitirle, no queremos pensar, que es lo que prefiere, que dedique su tiempo a la docencia y fuera del Ayuntamiento".