Sin personal, ni espacio y a la espera de que sea oficialmente establecida. De la Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Orihuela poco se sabe, más que el nombramiento de la edil responsable, Mari Carmen Portugal, de Vox. Han pasado más de tres meses desde que se repartieron las áreas y la actividad de esa concejalía ha sido nula. Era, como ha sucedido en otros municipios donde ha habido pactos con Vox, una exigencia de la formación de ultraderecha.

Sin embargo, incluso la propia edil responsable presentó un escrito reconociendo que lleva desde el mes de junio a la espera que desde el Grupo Popular se le dote de personal y espacio para el área de Familia.

Cambiemos Orihuela también quiere saber a qué se está dedicando esta concejalía de nueva creación por la que Portugal cobra unos emolumentos de 50.500 euros anuales, por esa y la otra competencia que tiene, Estadística.

Información

La edil Leticia Pertegal ha solicitado al equipo de gobierno de PP y Vox toda la información relativa a la Concejalía de Familia tras comprobar que no está oficialmente creada, "puesto que no goza de presupuesto, ni de personal técnico y no tiene un espacio asignado en dependencias municipales", señala la concejala.

A pesar de esta carencia de recursos, la concejala de Familia, Mari Carmen Portugal, dispone de un asesor con dedicación exclusiva con un sueldo de 40.000 euros al año, destaca la edil de Cambiemos, "del cual se debería esclarecer las funciones que desempeña actualmente", indica Pertegal.

Desde la formación municipalista, no solo se solicita transparencia en relación con la creación y funcionamiento de esta concejalía, sino que también espera que el ejecutivo presidido por el popular Pepe Vegara explique su propósito real. "Esto es especialmente crítico dado que la creación de este nuevo departamento ha resultado en la supresión de la Concejalía LGTBI+ y de Igualdad, que ahora se encuentran dentro de las competencias del área de bienestar social", ha criticado la edil de Cambiemos. Esta medida tomada, añade, "representa un retroceso en los derechos sociales fundamentales".

"Concejalía fantasma"

Leticia Pertegal se cuestiona "si esta nueva concejalía fantasma se centrará en brindar apoyo real a las familias en sus necesidades diarias o si simplemente se convertirá en un instrumento para promover una agenda ideológica, como ya se ha observado en otros municipios".

Pertegal lamenta que la responsable "de una concejalía sin actividad", que tras los cien primeros días de gobierno no se han conocido ni las líneas generales de actuación en Familia ni ninguna política pública, haya solicitado compatibilizar su dedicación exclusiva de 50.500 euros con una actividad privada, como desveló el PSOE.

Como ya publicó este diario, la edil de Familia y Estadística, María del Carmen Portugal, de Vox, ha solicitado al área de Recursos Humanos del Consistorio la compatibilidad de su sueldo con dedicación exclusiva, es decir, a jornada completa, por lo que percibe una nada desdeñable cifra de 50.500 euros al año, con otra actividad como docente de una universidad privada para dar clases. Y rechaza renunciar a la dedicación exclusiva para pasar a una parcial.