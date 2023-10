El Palacio de la Música acoge hoy, a las 21:00 horas, el primer concierto del ciclo de jazz «Los viernes del Palacio» con la actuación de The Velvet Candles. En total serán cinco los conciertos de jazz que acogerá esta edición de un ciclo de música que desde sus inicios ha tenido «un gran éxito de público debido a la alta calidad y variedad de los grupos que actúan en él», con la inclusión de varios artistas de renombre internacional que se encuentran de gira en nuestro país.

En esta ocasión, el Instituto Municipal de Cultura de Torrevieja ha tratado de priorizar aquellos estilos e intérpretes de jazz que, por sus características, son especialmente indicados para ofrecer un concierto que pueda satisfacer tanto al público más entendido o versado en la materia como al oyente más casual que pueda asistir a los conciertos guiado por la curiosidad de tener un primer acercamiento a esta música.

Sobre de The Velvet Candles

60 años después de que The Platters o The Temptations lideraran las listas de éxito en todo el mundo, el “doowop” vuelve a tener nombre propio. The Velvet Candles empezaron en 2007 cantando a capella por las calles de Barcelona. Desde ese momento, Agustí Burriel, Eddie Peregrín, Mamen Salvador, Juan Ibañez y Miguel Ángel García, junto a los músicos que les acompañan, se han convertido en el grupo europeo más solicitado de este estilo.

En su repertorio se puede encontrar enérgico rhythm&blues, baladas pop de la época y, cómo no, mucho rock’n’roll. En sus más de 10 años de carrera, el grupo se ha paseado con éxito por toda Europa, actuando en Suecia, Finlandia, Inglaterra, Suiza, Holanda, Italia, Alemania, Francia, Chipre o Grecia.

Ellingtonia Jazz Ensemble. 21 de octubre. 21:000 horas.

En las filas de Ellingtonia Jazz Ensemble, cuya filosofía es la de ser una formación siempre abierta a constantes cambios en sus instrumentistas, cuyas voces personales enriquecen y mantienen viva la creatividad en constante evolución del grupo, con un sistema rotatorio en la selección del personal que permite la máxima riqueza y variedad de estilos dentro del ensemble, en el que encontramos a músicos como el trombonista francés Samuel Marthé, los trompetistas Jerome Etcheberry o Paul Evans, Queralt Camps o Diego Barberá al contrabajo, Los bateristas Martin Breinschmid o Carlos González, el saxofonista Enric Pedro, o los pianistas Luca Filastro o Richard Busiakiewicz entre muchos otros. En definitiva, un grupo apasionante que explora con intensidad y entrega el fantástico legado del gran Duke Ellington.

Capitán Corchea / Jose Luis Gutierrez (CONCIERTO FAMILIAR). 27 de octubre. 20:00 horas

Canciones para niños, niñas y sus bonitas compañías. Un concierto disparatado y tierno, cargado de optimismo, alegría y valores. Las canciones del Capitán Corchea son un canto a la vida de desbordante imaginación. ¡Sumérgete con nosotros en el mar de la música! Capitán Corchea es el nombre artístico que utiliza para sus espectáculos familiares el prestigioso músico José Luis Gutiérrez. Cantante, saxofonista, pianista, poeta, inventor de instrumentos, compositor de letras, músicas e incansable descubridor de sorpresas sonoras.

Ha actuado en numerosos festivales alrededor del mundo, obteniendo diferentes premios y menciones, pero siempre ha sentido un amor especial por el público familiar, para el que ha desarrollado numerosos espectáculos, con más de 2000 funciones realizadas y ha diseñado unidades didácticas y juegos educativos.

Jessie Gordon. 17 de noviembre. 21:00 horas

Sin duda alguna, Jessie Gordon está llamada a convertirse en una de las grandes damas del jazz por su único y exhuberante concepto artístico, que si bien incorpora diferentes elementos familiares para todo aficionado al buen jazz, al buen cine y a la buena música en general, éste encontrará sin duda estos ingredientes sólidamente integrados en la voz y la presencia de una artista de hoy, cuya capacidad para actualizar y revitalizar conceptos clásicos bajo una perspectiva actual va a sorprender gratamente a todos aquellos que tengan la oportunidad de escucharla en su próxima gira por España en los meses de julio y agosto de 2018.

Frank Robesrcheuten. 24 de noviembre. 21:00 horas.

El multinstrumentista holandés Frank Robesrcheuten (saxo alto, saxo tenor, clarinete, flauta) es uno de los músicos de jazz tradicional más venerado y respetado en toda Europa. Aunque arraigado en el jazz tradicional, su estilo se ha hecho cada vez más personal a lo largo de los años. Frank ha tocado y grabado con muchas grandes orquestas como “The Metropole Orchestra”, “The Dutch Swing College Band”, “The Beau Hunks Saxophone Soctette”, “Marty Grosz And His Hot Puppies”, “Allotria Jazzband”, “Les Haricots Rouges”, “The Johnny Varro Septett”, “The Echoes Of Swing Orchestra” y “Trevor Richards Trio”.

Además de sus actividades como intérprete, Frank es director musical de The Hot Jazz Workshop en Ascona y Jazzin’ July en Holanda. También es el director musical del Hotel Ascona Swing Festival. En esta ocasión rinde tributo a la música de uno de los compositores más aclamados del siglo XX, el inmortal George Gershwin.