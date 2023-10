El jurado popular ha declarado culpable al acusado de matar a martillazos a dos vecinos en Orihuela la noche del 6 de junio de 2022. El tribunal, casi por unanimidad, acredita que se cometieron dos delitos de asesinato con alevosía contra las víctimas, un hijo de 50 años y su madre de 80, y no un delito de lesiones en el último caso como sostenía la defensa.

Penas

Al final se ratificarían las penas de 43 años, (20 por el asesinato del hijo y 23 por el caso de la madre) como solicitaba la fiscalía y la abogada de la acusación particular, Irene Gasch, después de quedar probado que el hecho de que consumiera cocaína no era razón para haber perdido la conciencia y no saber lo que estaba haciendo.

Quedó probado que la víctima octogenaria murió a consecuencia del fuerte impacto que recibió en la cabeza y que la dejó durante casi dos meses hospitalizada con sondas y sedada por la gravedad de la agresión. También quedó probado que su hijo tampoco pudo defenderse cuando recibió el impacto también de un objeto contundente.

Cuatro horas

La deliberación duró más de cuatro horas y ahora quedará esperar que la magistrada redacte la sentencia y se dicte. El acusado no se ha declarado culpable en las vista.

El acusado era consciente de lo que hacía y no sufría un trastorno mental. Así lo aseguraron este miércoles los forenses en la tercera sesión del juicio que se está celebrando en la Audiencia de Elche.

Según los especialistas, a pesar de que el sujeto consumía cocaína "su voluntad y la inteligencia están conservadas, por lo que no hay una disminución de su inteligencia para no saber lo que hacía", apuntan las conclusiones del informe de imputabilidad que se ha leído hoy en la sala. En muestras de orina no consta que bebiese alcohol.

Según se mostró también en la sala su hijo, de 50 años, murió casi en el acto al recibir un fuerte impacto con un objeto contundente, como un martillo, que le hizo nueve fracturas en el cráneo, y no se observaron evidencias de que hubiese un forcejeo porque la víctima no tenía ningún resto del agresor, según reveló la autopsia.