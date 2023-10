La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela tiene previsto ampliar la plantilla de la empresa municipal Orihuela Cultural para destinar el personal a abrir cuatro iglesias del casco urbano de la ciudad. Así aparece en la previsión de pagos de esta entidad, en un informe de necesidades económico financieras bajo el simple epígrafe de "servicio atención iglesias", por 16.200 euros para los próximos meses, y lo ha confirmado, y detallado, el edil responsable de Cultura y Turismo, Gonzalo Montoya, de Vox, durante la sesión plenaria ordinaria de este jueves.

De esta forma, la asignación para las iglesias persigue el objetivo, ha explicado Montoya, de que se puedan abrir los templos monumentales de la ciudad protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC), que ahora están cerrados por las tardes, y así contar con horarios más amplios para su visita. Se trata de las iglesias de Santa Justa, Monserrate, Salesas y Santiago, todas ellas emblemáticas. "Queremos que estén abiertas en horario de museos con personal de Orihuela Cultural", ha señalado el edil, quien ha defendido que "no tiene sentido que un turista venga por la tarde a visitar Orihuela y se encuentre con grandes templos monumentales cerrados".

Así, la Concejalía de Cultura pretende que el horario de esas iglesias se iguale al de otros templos católicos que sí tienen horario más amplio al estar atendidos por personal para las visitas, como la Catedral del Salvador y Santa María y el convento de Santo Domingo.

Orihuela Cultural tiene una encomienda de gestión desde 2019 para gestionar museos y la atención de las oficinas de turismo.

Críticas

Que personal municipal se destine a abrir templos que pertenecen al Obispado de Orihuela-Alicante ha desatado las críticas de la oposición. La más incisiva ha sido la edil de Ciudadanos, Luisa Boné, quien ha puesto en duda la legalidad de la propuesta.

Boné ha recordado que ya hay un convenio firmado y vigente entre el Ayuntamiento de Orihuela y el Obispado para destinar una cuantía, como subvención, precisamente para, entre otros destinos, que la Iglesia contrate personal para mantener abiertos algunos de sus templos. "Tengo serias dudas de que eso que se propone sea legal", ha insistido la concejala de Cs, quien ha mantenido que el que sea el Ayuntamiento, a través de Orihuela Cultural, quien ponga el personal para abrir los templos "es una cesión ilegal de trabajadores".

Otra cosa distinta ha añadido, es que el consistorio oriolano se pueda plantear ampliar esa subvención al Obispado "y que el personal lo contrate la Iglesia".

En este sentido, la edil de la formación naranja ha pedido al concejal del área que "pidan un informe jurídico para estudiar ese tema", porque no lo ve nada claro. Por este motivo, ha dicho, "nosotros no vamos a participar en ello".

Cs ha votado en contra en ese punto de la sesión plenaria que debatía una modificación de créditos para destinar 329.898 euros para dotar de la liquidez necesaria a la empresa municipal Orihuela Cultural, para afrontar, principalmente, los gastos de personal de la gestión de museos y oficinas municipales de turismo.

También para hacer frente a otros compromisos de pago derivados de los contratos de servicio firmados con terceros, con proveedores. Una modificación de créditos que ha salido finalmente adelante con el voto a favor del resto de grupos, PP, PSOE, Vox y Cambiemos.

"Hay que colaborar con ellos", defiende el edil de Cultura

El edil de Cultura, Gonzalo Montoya, muy conocido en Orihuela por su labor durante años en la Archicofradía de Nuestra Señora de Monserrate, considera que la subvención actual al Obispado por parte del Ayuntamiento se queda corta porque "los presupuestos están cerrados desde 2018, han subido los costes de todo y con esa asignación a los templos no se cubre ni siquiera los gastos básicos, como para cubrir los de personal", ha defendido.

Y propone "colaborar con ellos", en referencia a los templos católicos, por parte de las concejalías de Cultura y Turismo, que dirige, para que "una entidad privada como es la Iglesia", ha especificado, "tenga abiertos en horarios amplios esos templos BIC". "No podemos cargar simplemente en la autoridad eclesiástica el hecho de mantener los templos abiertos en horario amplio, con el peso turístico y cultural que tienen", ha zanjado.

Sin auxiliares bibliotecarios

El grupo socialista ha votado a favor de la modificación presupuestaria, para que el dinero se pueda destinar al pago de las nóminas de los trabajadores, pero, como Cs, también ha criticado que el equipo de gobierno de PP y Vox incluya en el presupuesto de Orihuela Cultural ese servicio de "atención a iglesias" y que precisamente se haga tras retirar del pleno de septiembre otro informe en el que en el caso de los nuevos circuitos turísticos, además del personal para las iglesias aparecía la contratación de auxiliares bibliotecarios. Su contratación ha desaparecido del nuevo informe llevado este jueves al pleno.

"Quizá hagan más falta los auxiliares bibliotecarios en la Biblioteca María Moliner que trabajadores en los templos BIC", ha manifestado la edil socialista Aynara Navarro, tras escuchar a Montoya señalar que la contratación de los bibliotecarios suponía la mitad de coste que supondrá el personal para abrir iglesias porque "Cultura gestiona una sola biblioteca y aquí hablamos de seis templos BIC".

La edil socialista ha hecho hincapié en que, precisamente, en el informe que presenta la gerencia actual de Orihuela Cultural se señale que el principal problema del desequilibrio económico y financiero de la entidad municipal, que lleva a poner en riesgo el propio pago de las nóminas de los trabajadores, son los costes de personal, por la actualización de las condiciones laborales en el convenio colectivo y la contratación que el anterior equipo de gobierno de PSOE y Cs hizo de hasta siete nuevos empleados entre septiembre de 2022 y febrero de 2023.

"Sin embargo, en octubre deciden deshacerse de los auxiliares bibliotecarios, que sí aparecen en la encomienda de gestión de Orihuela Cultural, pero mantienen el servicio de atención a las iglesias, que desconozco si aparece en la encomienda de gestión", ha criticado Aynara Navarro, quien ha reprochado a Montoya que no acudiera a la comisión informativa. "No soy miembro, y prefiero estar haciendo gestiones para solucionar este problema que no ir a hablar con ustedes", le ha contestado el edil de Vox, quien no ha respondido a Navarro si el nuevo personal para abrir iglesias lo será a cargo del recorte de los que se contrataron en el anterior mandato.

"Dejaron una sociedad con pérdidas arrastradas de casi 50.000 euros, me parece sorprendente que vengan a dar lecciones", le ha espetado Montoya.

El concejal de Cambiemos, Quique Montero, por su parte, ha criticado que tirar de remanentes para pagar sueldos municipales es fruto "de una mala gestión y falta de voluntad de gobiernos anteriores", mientras que desde las filas del PP, el edil Víctor Valverde se ha limitado a señalar que ahora se ampliarán servicios, refiriéndose al personal para abrir las iglesias, pero cuando el anterior gobierno contrató más personal para Orihuela Cultural "no se abrió ningún museo o sala e incrementaron el coste en personal en 140.000 euros, un 18%".

Gasto

El gasto en personal para este año 2023 de esta empresa municipal supera los 950.000 euros. El pago hasta enero de los más de 50 trabajadores, ha asegurado el edil de Cultura, está ahora garantizado con los 329.898 euros aprobados este jueves de remanentes, el dinero que queda en distintas cuentas y una devolución de Hacienda de 20.000 euros. La liquidez actual de la Orihuela Cultural apenas supera los 132.000 euros.

Además de esta modificación de créditos para pagar sueldos en Orihuela Cultural también se han aprobado otras dos más, lo que supone una inyección de más de 5 millones de euros en remanentes para poder hacer frente al pago de las nóminas municipales en Orihuela hasta el mes de enero, incluida la paga extra de diciembre.

Así, entre estos suplementos de crédito, destaca el pago de sueldos y salarios del personal del Ayuntamiento de Orihuela, para lo que se destinará un total de 3.063.945 euros, y una segunda modificación de 1.742.972 euros, en este caso para afrontar el gasto del pago de sueldos y salarios del personal de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria.