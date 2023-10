Tampoco ha sido en la quinta tentativa. Tanto empeño en ponerse sueldo para que salga mal siempre. El pleno del Ayuntamiento de Callosa de Segura tuvo que dejar el jueves sobre la mesa una nueva propuesta para aprobar el régimen de retribuciones de los miembros de la Corporación.

Era la quinta vez que se planteaba la cuestión de los dineros desde el pasado mes de julio. El 18 de septiembre parecía que el acuerdo alcanzado era ya el definitivo, al contar in extremis con el respaldo suficiente pero, como luego se comprobó, no disponían de la seguridad jurídica apropiada. El día 28 del mismo mes tuvo que resolverse un informe de reparo y al mismo le siguieron los recursos de la oposición porque los sueldos se habían aprobado sin los informes previos preceptivos.

Recursos

El alcalde Manuel Martínez Sirvent (PP) planteó que previo al inicio del debate y como punto de urgencia se abordara el asunto de esos recursos de UCIN que esta formación liderada por Javier Pérez Trigueros e Izquierda Unida han interpuesto para intentar hacer borrón y cuenta nueva y pasar página del marasmo administrativo en el que se ha convertido la aprobación de los sueldos desde que comenzó el actual mandato.

Los servicios técnicos municipales dan la razón a ambas formaciones en su denuncia de irregularidades a la hora de aprobar la propuesta de sueldos del 18 de septiembre porque carecían de informes previos. Sin embargo, la oposición consideraba que la urgencia no estaba justificada. Además dejaba el punto para su debate en quinto lugar, después del que debía aprobar los sueldos. "Era hacerlo todo al revés", indicó Javier Pérez.

La votación de la urgencia para incluir la propuesta en el debate del orden del día resultó con 8 votos -7 del PP y 1 de su socio de gobierno de Vox-, cuatro en contra -tres de la UCIN y 1 de Izquierda Unida- y cinco abstenciones del PSOE. El secretario dio cuenta de que se aprobaba y que se pasaba al debate.

Confusión y repetición

Pero en ese momento Pérez Trigueros pidió la palabra y advirtió al secretario que la propuesta no puede pasar a pleno, ya que para que se apruebe la urgencia de una moción hace falta la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación. Tras unos momentos de confusión y consulta de fuentes legislativas, el secretario dio la razón al grupo UCIN y al no ser 8 el número de concejales mayoría absoluta de la corporación -deben ser 9-, dictaminaba que no se aprueba la urgencia de la misma y no se incorporaba al debate.

Dejarlo sobre le mesa

Fue entonces el portavoz del PSOE, Fran Maciá quien pidió la palabra para proponer al pleno dejar sobre la mesa el punto de propuesta de sueldos porque no veía claro sacarla adelante sin los recursos resueltos. Proponía que quedara sobre la mesa para evitar más problemas administrativos y que en un pleno posterior, se debatieran ambos "acuerdos de forma adecuada, resolviendo los recursos de reposición y una vez resueltos estos, debatir la nueva propuesta de retribuciones y dietas de la corporación". La propuesta fue respaldada por la oposición en bloque de PSOE, UCIN e IU -nueve votos- y con la abstención del gobierno del PP y Vox -8 votos-.

Bloqueo y chapuza

Mientras que el alcalde Manuel Martínez Sirvent y sus concejales del PP siguen insistiendo en que la única voluntad de UCIN es el "bloqueo", la oposición coincidió en hablar de una nueva chapuza por parte de los populares. Los concejales del gobierno local solo habrían percibido una nómina completa durante todo este periodo, y ayer ya se dejaba entrever que es posible que tengan que devolverla cuando los acuerdos previos se anulen y salga adelante una resolución de la propuesta de retribuciones sin problemas administrativos.