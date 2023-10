El equipo de gobierno del PP de Pilar de la Horadada aprobó en el pleno del pasado viernes, como avanzó INFORMACIÓN una subida del IBI que la oposición socialista calcula que «supone casi un 20% del recibo de la contribución», además de acusar al alcalde José María Pérez de «mentir al pueblo» al subir los impuestos y criticar que esta medida también se debe a su «falta de planificación, improvisación, incompetencia y mala gestión».

Inflación y mala gestión

El portavoz de los socialistas, Rubén Ferrándiz, expuso en el pleno que «es cierta la inflación, pero también su mala gestión» y puso como ejemplos de esa «falta de planificación» a la que han aludido ya en varias ocasiones que «en lo poco que llevamos de legislatura en todos los plenos, menos este, han traído reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor superior a 100.000 euros, es inaceptable que un partido con mayoría absoluta no aprobara el presupuesto para 2023, en este pleno hemos aprobado la modificación presupuestaria número 53 y es la segunda vez que le meten mano al remanente de tesorería».

La oposición acusa al equipo de gobierno de José María Pérez de «no tener un proyecto político para Pilar de la Horadada, que no es lo mismo que tener proyectos o ideas, ni un modelo de gestión que les permita trabajar con planificación y programar, ejecutar y controlar el gasto para una gestión más eficiente». Y en ese sentido, su portavoz cuestionó las cifras de recaudación que hay que aumentar en el próximo año, según el Partido Popular, para poder abordar todos los gastos.

Responsabilidad

Ferrándiz afirmó que desde su grupo «nos planteamos apoyar la propuesta, porque no vamos a ser una oposición del no por el no, sino una oposición sensata, constructiva y responsable, pero creemos que esta subida de impuestos podría ser menor y hacerse de otra manera». El socialista también pidió a los populares que «asuman su responsabilidad» porque «en el tiempo de la política del relato, ustedes tienen su relato y todos los vecinos vamos a sufrir sus hechos. Esta es su segunda legislatura, trabajan con su propia herencia, lo de culpar siempre a otros o señalar la gestión de los socialistas se acabó, ahora todos los problemas son suyos».

"Estafa política"

Desde el PSOE también recordaron al alcalde José María Pérez que se presentó en 2019 a las elecciones prometiendo, como recogía su programa electoral «una revolución fiscal, bajada del IBI y las tasas municipales. En las herencias de padres a hijos, bonificación del 95 % del impuesto de la plusvalía municipal». En 2023 justificó no haberlo cumplido, según recoge literalmente su publicidad electoral, porque «la realidad de la COVID, la crisis energética y la guerra han impedido aplicar esta medida. Por el contrario, somos uno de los pocos municipios que no han subido los impuestos».

Lo sabían

Para los socialistas, José María Pérez y su equipo «sabían que iban a tener que subir los impuestos y no se lo dijeron al pueblo antes de votar, al contrario, siguieron con el discurso de bajar los impuestos y han acabado haciendo todo lo contrario pasando de la revolución fiscal a eso que llaman el infierno fiscal». Ferrándiz también reconoció que en esa misma sesión plenaria se aprobaba la bonificación del 95 % del impuesto de la plusvalía municipal –en caso de muerte- y acusó al alcalde de «mentir al pueblo» argumentando que la subida de impuestos que los populares llevaron al pleno –IBI y plusvalía- «se puede considerar políticamente una estafa».

Electoralismo y clientelismo

El PSOE también invitó en el pleno a los vecinos «a reflexionar si tanto ha cambiado la situación del pueblo de abril a octubre para que el equipo de gobierno pase de repartir miles de euros en bonos para ayudar a las familias y el comercio, algo que nos parece bien, a quitárselo subiendo los impuestos». «No era una política sensible, era electoralismo puro y clientelismo de manual», afirmó su portavoz.

Competencias impropias

Otro de los argumentos expuestos por parte del equipo de gobierno como argumento para la subida de impuestos, además de la subida de los sueldos del personal, los costes de la energía o las contratas municipales, es que el ayuntamiento de Pilar de la Horadada tiene asumidas varias competencias impropias como la ambulancia municipal o parte del área de Servicios Sociales. Ferrándiz replicó sobre el caso de la ambulancia que «en este ayuntamiento ha gobernado PSOE y PP y en la Generalitat Valenciana han gobernado PSOE y PP y nunca han asumido la ambulancia, les tendemos la mano para hacer frente común y reivindicar al Consell que se haga cargo, por encima de colores políticos, incluso reivindicar el pago de la deuda histórica que ha generado».

Ordenanza fiscal justa y ambiciosa

Los socialistas no solo cuestionaron la subida del IBI calculada al considerar que el desequilibrio presupuestario se puede compensar "con un mix de mejor gestión y menor subida de impuestos». Ferrándiz también echó en falta «una modificación de la ordenanza más justa y ambiciosa introduciendo nuevas bonificaciones, por ejemplo, a las viviendas que instalen placas solares, por la adaptación de la vivienda a personas con movilidad reducida, la instalación del punto de recarga para coches eléctricos, jubilados con bajos ingresos, familias monoparentales o a los locales de empresas o autónomos que creen empleo y así hacer una política fiscal progresiva como dice la Constitución Española».

"Lo de a trabajar hay que decirlo menos y hacerlo más"

En el debate de la subida del IBI tampoco faltó la alusión a una de las coletillas por las que se conoce al alcalde José María Pérez, que termina todas las reuniones con un «a trabajar». Ferrándiz recordó que el candidato socialista Antonio Escudero ya dijo durante la pasada campaña electoral de las elecciones municipales que «lo de trabajar hay que decirlo menos y hacerlo más» y resumió su exposición explicando que «lo único que han hecho es sacar las cuentas, y hoy vienen a decirle al pueblo a tanto tocamos».

La aprobación de la ordenanza fiscal en el pleno es sin embargo provisional, está todavía pendiente de una aprobación definitiva y puede ser modificada en el período de alegaciones.