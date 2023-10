Orihuela constituye la empresa municipal que gestionará las basuras y la limpieza viaria

Luz verde a la empresa pública municipal que gestionará en Orihuela el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria en el municipio. La junta de gobierno constituyó este martes el nuevo consejo de Surpal (Sociedad Urbanizadora del Polígono industrial Puente Alto de Orihuela), sin actividad desde 2015, para darle un nuevo cometido, el de ocuparse de la gestión de las basuras en la localidad, como ya avanzó INFORMACIÓN.

El servicio está municipalizado desde 2012 y ahora se asumirá un modelo de empresa pública como tienen otros municipios, como Guardamar. Está aún por decidir, a la espera de los resultados de varios informes, si la gestión será 100% pública, con recursos solo del Ayuntamiento, como hasta ahora, o se opta por la gestión mixta, con la entrada de una empresa privada. Es el servicio más costoso que tiene un ayuntamiento.

Nombramientos

La junta de gobierno ha designado a los representantes municipales de esta empresa pública. Así, el consejo de administración lo presidirá el alcalde, el popular Pepe Vegara, y contará con ocho consejeros, un edil de cada grupo político (PP, Vox, PSOE, Ciudadanos y Cambiemos) y otros tres que ha designado la junta de gobierno, que controlan populares y Vox.

Por el PP, estará la edil de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Rocío Ortuño; por Vox, el concejal de la Costa, Manuel Mestre; por el PSOE, el edil Isidro Grao; por Cs, el portavoz municipal y edil José Aix; y por Cambiemos Orihuela la concejala Leticia Pertegal.

Los otros tres miembros designados son actuales asesores del equipo de gobierno: Dámaso Aparicio, asesor de la Concejalía de RSU y Limpieza, y exedil del área con Emilio Bascuñana; Emilio Fernández, quien fuera alcalde de Redován y ahora asesor en Orihuela; y Rubén Rodríguez.

La duración del mandato de los miembros del consejo es de cuatro años, aunque pueden ser relevados por acuerdo de la Junta General.

Cambio de objeto social y de nombre

De esta forma, han quedado relevados los anteriores consejeros de Surpal, que se creó en 1982 para urbanizar el polígono industrial y en 1993 se modificaron los estatutos, mientras que en 2008, el PP la reactivó, pero solo le destinó 200 euros del presupuesto, en un principio para proyectos en desarrollo como los aparcamientos públicos o la urbanización de calles. Hubo otra modificación de estatutos en 2015 para adaptarlos. Desde entonces, nada.

Ahora se cambiarán esos estatutos para darle un nuevo objeto social a la empresa pública, que será la de gestionar las basuras y la limpieza viaria, y también, según ha podido saber este diario, se le cambiará el nombre, ya que no tiene sentido que lleve el del desarrollo del polígono.

Gerente

La primera de las reuniones del consejo de administración de Surpal se celebrará el próximo lunes 6 de noviembre, para actualizar la situación de la sociedad, inoperativa desde hace años, y ponerla al día. El consejo tendrá también que nombrar a un secretario y a una empresa auditora externa para llevar las cuentas.

Posteriormente, se nombrará a un gerente. La persona que tiene todas las papeletas para ocuparse de este cometido es el exedil de Limpieza Viaria y RSU, y ahora asesor del área, además de nuevo consejero de Surpal, Dámaso Aparicio. El nombramiento depende de los votos del consejo, que controlan PP y Vox.

Encomienda de gestión

Tras la reactivación de Surpal y el nombramiento de un consejo de administración, deberá ir a pleno la modificación del objeto social, cuando se apruebe, y hacer una encomienda de gestión, como medio propio, para encargarse del servicio de basuras y limpieza viaria. Un caso similar al de otras empresas municipales de Orihuela, como Ildo o Uryula Histórica.

Además, la encomienda de gestión, que no será hasta el primer cuarto de 2024, tendrá que venir aparejada, primero, con la aprobación de un presupuesto para el próximo año, con lo que el alcalde Pepe Vegara se ha comprometido.

El servicio tiene una necesidad de inversión de unos 20 millones de euros. Orihuela genera 50.000 toneladas de residuos al año. El Ayuntamiento tiene diseñado un servicio de limpieza y basuras que heredó de la contrata anterior, con un plan de gestión del año 2008 y con los recursos asumidos de entonces, que ha tenido que ir modernizando y ampliando con modificaciones de crédito, al tener un presupuesto prorrogado de 2018 que le dispone una partida de «solo» 12 millones.

A la espera de los informes para decidir si la gestión será pública o mixta

Una vez constituida la empresa municipal Surpal, el consejo de administración decidirá qué objeto social y qué capacidad le da. El alcalde ya ha encargado a Intervención que elabore un informe de eficacia y de eficiencia del servicio para decidir si es viable mantener la gestión municipal al 100% o si se opta por meter a una empresa privada con una gestión mixta, como adelantó el diario.

Eso sí, el Consistorio no quiere perder el control del servicio, por lo que si se optara por la colaboración público-privada, la mayor participación sería municipal. No obstante, en este sentido no hay nada decidido.

En la mente de todos están los dolores de cabeza, y de bolsillo, que dieron en Orihuela las empresas que se encargaron del servicio, originando, incluso, casos judiciales y sonados escándalos, como el caso que originó el Brugal y el polémico empresario Ángel Fenoll que controló las basuras durante años.

Lo que los informes de Intervención desvelarán es si el Ayuntamiento tiene la capacidad de inversión necesaria para llevar a cabo el Plan Local de Gestión de Residuos, que tendrá que llevarse a pleno por 20 millones, a los que habrá que restar unos 4 de inversiones en maquinaria o camiones o la adecuación de los centros de trabajo, ahora con un presupuesto prorrogado de 2018. También se pedirán informes jurídicos antes de tomar la decisión de que el servicio sea de gestión pública 100% o mixto.