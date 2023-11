Hosteleros y comerciantes de Torrevieja volverán a pagar tasa de ocupación de vía pública por sillas, mesas y expositores en 2024, como avanzaba hace unas semanas INFORMACIÓN. El pleno extraordinario aprobó la medida con los votos de la mayoría absoluta del PP y los dos ediles de Vox. El PSOE se abstuvo y pidió que la bonificación del 50% que otorga la ordenanza si la tasa se paga en plazo fuera automática mientras que Sueña Torrevieja votó en contra. Han transcurrido casi cuatro años desde que se suspendiera el pago por el covid en 2020. En una medida que se prolongó después por la crisis inflacionista y la guerra de Ucrania. El objetivo fue respaldar a un sector muy importante con 600 negocios.

Recuperar ingresos

Las arcas municipales recuperarán en torno a 1,7 millones de ingresos de la tasa, que también afecta a los feriantes y a los puestos de artesanía de «los hippies» en el paseo de La Libertad. Durante este periodo los hosteleros debían comunicar igualmente la petición de autorización de las terrazas pero la ausencia de tasa ha provocado un incremento de irregularidades en la ocupación del espacio público. Con ampliaciones no autorizadas , aunque el equipo de gobierno niega esas situaciones.

Sueña Torrevieja justificó su voto en contra en que cree que la reactivación económica «aún no es completa debido al aumento de la inflación y a la inestabilidad provocada por los conflictos bélicos» y señaló que PP y Vox han quedado «retratados». El portavoz de Sueña Pablo Samper señala que es «una medida totalmente legal pero no deja de ser una medida política porque la actividad económica no se ha recuperado sobre todo para los empresarios de la feria que han sido trasladados a un sitio menos rentable y seguirán en este sitio en 2024 y 2025, y los artesanos del paseo se verán afectados al menos en 2024 y 2025». Mientras tanto el Ayuntamiento sí ha recuperado, a excepción de la plusvalía, su nivel de ingresos previos al covid.

Nueva ordenanza

El concejal de Actividades y Vía Pública, Federico Alarcón, recordó que la reactivación de la tasa se recupera sin incrementos y que el Ayuntamiento trabaja en la redacción de una nueva ordenanza.