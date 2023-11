Visto bueno del gobierno y de la oposición en Orihuela a la reconstitución de la empresa municipal Surpal, que el ejecutivo local de PP y Vox pretende que se ocupe de la encomienda de gestión de la recogida de basuras y la limpieza viaria.

Tras la constitución de su consejo por la junta de gobierno la pasada semana, este lunes celebró su primera reunión en la que participaron todos sus consejeros, el alcalde como presidente y un miembro de cada grupo municipal, además de tres asesores. Todos, excepto el consejero designado por Cs, José Aix, que no asistió.

En la reunión se formularon las cuentas de la entidad, que ahora deberán aprobarse en el próximo pleno, y las designaciones. A todos los puntos se les dio luz verde, por unanimidad, tanto por parte del gobierno, de PP y Vox, como de la oposición, PSOE y Cambiemos Orihuela.

Allí se pusieron sobre la mesa las cuentas de la sociedad y sus activos, tras ocho años sin tener ninguna actividad. La empresa municipal cuenta con activos que suman un total de 382.548,99 euros.

Así, la sociedad cuenta con un solar, con 91.700 euros en una cuenta corriente y con participaciones en el matadero ubicado en el Polígono Puente Alto de Orihuela. Precisamente, la sociedad nació para el desarrollo de esta zona industrial. Surpal es Sociedad Urbanizadora del Polígono industrial Puente Alto de Orihuela.

Sin CIF y con asesoría externa

La sociedad está sin actividad desde 2015. De hecho, Hacienda le ha retirado el CIF por esta inactividad, que ahora se debe retomar. Unos activos que se pasarán al patrimonio municipal.

La primera reunión del consejo de Surpal también aprobó la designación de un secretario y de una asesoría económica. De ambas funciones se encargará la consultora Rives y Lozano a propuesta del alcalde, Pepe Vegara, y presidente del consejo de Surpal, y que ratificaron el resto de miembros. Esta consultora, participada por el exalcalde popular de Cox, Carmelo Rives, ya había trabajado hace años con esta empresa municipal.

El consejo de administración lo preside el alcalde, el popular Pepe Vegara, y cuenta con ocho consejeros, un edil de cada grupo político (PP, Vox, PSOE, Ciudadanos y Cambiemos) y otros tres que ha designado la junta de gobierno, que controlan populares y Vox. Por el PP, la edil de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Rocío Ortuño; por Vox, el concejal de la Costa, Manuel Mestre; por el PSOE, el edil Isidro Grao; por Cs, el portavoz municipal y edil José Aix; y por Cambiemos Orihuela la concejala Leticia Pertegal.

Encomienda de gestión

Una vez se aprueben las cuentas de la empresa municipal en el pleno de noviembre, el siguiente paso será un cambio de los estatutos para darle un nuevo objeto social a la empresa pública para la encomienda de gestión de las basuras y la limpieza viaria, y también, se le pretende cambiar el nombre, ya que no tiene sentido que lleve el del desarrollo del polígono. Ambos pasos está previsto que se hagan en diciembre o en enero, una vez se desbloquee la situación en la que está la empresa municipal en el registro mercantil.

Posteriormente, se nombrará a un gerente. La persona que tiene todas las papeletas para ocuparse de este cometido es el exedil de Limpieza Viaria y RSU, y ahora asesor del área, además de nuevo consejero de Surpal, Dámaso Aparicio. El nombramiento depende de los votos del consejo, que controlan el Partido Popular y Vox.

El alcalde ya ha encargado a Intervención que elabore un informe de eficacia y de eficiencia del servicio para decidir si es viable mantener la gestión municipal al 100% o si se opta por meter a una empresa privada con una gestión mixta, como adelantó el diario.

Eso sí, el Consistorio no quiere perder el control del servicio, por lo que si se optara por la colaboración público-privada, la mayor participación sería municipal. No obstante, en este sentido no hay nada decidido.

La encomienda de gestión para que la empresa municipal pase a ocuparse de la gestión de la recogida de basuras y de la limpieza viaria está previsto que se haga antes del próximo verano, en mayo o junio de 2024.

Para entonces, se espera que esté aprobado el primer presupuesto desde hace cinco años. El servicio tiene una necesidad de inversión de unos 20 millones de euros y, de momento, funciona con modificaciones de crédito del presupuesto prorrogado desde 2018 que le dispone una partida de «solo» 12 millones. Orihuela genera unas 50.000 toneladas de residuos al año.

Sin limpieza por el patrón

Por otro lado, vecinos de Orihuela Costa denunciaron la acumulación de basura en algunos contenedores desde la noche del jueves 2 de noviembre hasta la noche del viernes día 3. Desde la Concejalía de RSU y Limpieza Viaria aclaran que en esa jornada no hay limpieza viaria y que el servicio de recogida de basuras estuvo en servicios mínimos por la festividad del patrón de estos trabajadores, San Martín de Porres.

Así, las mismas fuentes aseguran que todos los contenedores de residuos urbanos sí se vaciaron, pero no se recogieron podas o enseres ni hubo limpieza, como está establecido en el convenio de estos empleados municipales.