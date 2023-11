Los 42 policías interinos de Torrevieja deberán pasar pruebas para lograr la plaza

Marcha atrás. El Ayuntamiento de Torrevieja ha tenido que asumir el criterio de la Generalitat a la hora de impulsar el proceso de estabilización de las plazas de interinos en la plantilla de la Policía Local. Deberá elaborar unas bases que contemplen el requisito de prueba médica, test de personalidad y pruebas físicas adaptadas a la edad de cada aspirante. Durante el anterior mandato municipal del PP el área de Personal elaboró unas bases en las que solo exigía a los policías interinos -42 en la plantilla de Torrevieja, el 30% del total de efectivos- la fase de concurso de méritos: antigüedad en el puesto y acreditación de formación.

Sin embargo, la administración autonómica señaló para todas los policías locales de la Comunidad Valenciana que el proceso de estabilización de interinos debía contar en el caso de las fuerzas de seguridad con esos requisitos mínimos por sus especiales características: comprobar que los aspirantes a portar arma de fuego y ejercer como policías titulares están en condiciones de hacerlo.

Bases de convocatoria

La anterior responsable del área de Personal, Carmen Gómez, ordenó que se elaboraran las bases sin incorporar los criterios de la administración autonómica, decisión que adoptó con el respaldo de los sindicatos en la junta de personal. Incluso inició el proceso de estabilización que cuenta desde hace un año con una lista de admitidos. La Generalitat, todavía durante el periodo del Botànic, advirtió hasta en tres ocasiones que las bases no cumplían el criterio por el que se han llevado a cabo estos procesos de estabilización en el resto de municipios valencianos y remarcaba que no participaría en los tribunales calificadores si no se modificaban. Presencia autonómica que es obligada en estos procesos selectivos.

El Ayuntamiento especuló con la posibilidad de que un cambio de gobierno autonómico pudiera abrir las puertas a que el criterio municipal se impusiera. El cambio de gobierno se ha producido pero el criterio sigue siendo el mismo: exigir unas pruebas mínimas a los aspirantes, alguno de ellos con décadas de experiencia en la policía local como interinos. Mientras que el Ayuntamiento torrevejense y la dirección general de Emergencias mantenían ese pulso muchos policías locales que eran interinos ya han estabilizado sus plazas en la mayor parte de localidades de la comarca y la provincia. En Torrevieja, que tiene como plazo máximo para resolver el proceso hasta el 31 de diciembre de 2024, está casi todo por hacer todavía.

Reunión

La actual concejala de Personal, María José Ruiz, explicó a preguntas de INFORMACIÓN, que una representación del equipo de gobierno se reunió con los responsables de la Conselleria de Presidencia, departamento que gestiona las competencias en policía local, para intentar negociar las condiciones del proceso selectivo. Sin embargo, la Generalitat no ha cedido en casi nada. La sintonía ideológica no pudo con la normativa.

Cuando el sindicato mayoritario entre los interinos, el SPPLCV, tuvo constancia de esta decisión advirtió a en un escrito interno hace unas semanas sobre la responsabilidad que asumían los cargos públicos a la hora de modificar las bases que ya estaban aprobadas por el municipio -no por la Generalitat-. Ruiz explica que los afectados tienen la posibilidad de recurrir ante los juzgados y es lo que se les ha trasladado. Los aspirantes también pueden intentar convalidar el test de personalidad y algunas pruebas físicas que hubieran realizado con anterioridad para asumir su puesto actual. Lo que no van a poder eludir es el reconocimiento médico que verifica sus condiciones para ejercer como agentes de la Policía Local.

Proceso excepcional

El proceso de estabilización que afecta a miles de interinos en todo el país forma parte de las disposiciones de una ley estatal de 2021 para atajar la excesiva temporalidad en el empleo público y en la que se convoca un procedimiento excepcional para estabilizar las plazas de interinos en la administración. En ella se da prioridad total a los trabajadores que hayan estado cubriendo la plaza desde antes del 1 de enero de 2016 y ese criterio de antigüedad es el que más pesa. Aunque esos procesos permiten que se presenten interinos que ejerzan el mismo puesto en cualquier otro municipio, la posibilidad de mantener la plaza es muy elevada. Es la misma seguridad que reclaman los interinos de la policía local.

En el caso de Torrevieja afecta a más de 220 empleados públicos. La mayor parte del resto de procesos de estabilización para distintos departamentos municipales en el Ayuntamiento ya están culminándose.