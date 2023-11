El Ayuntamiento de Torrevieja plantea lograr el suelo de la sede universitaria desprotegiendo un edificio en primera línea

El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) ha planteado rubricar un convenio urbanístico con el propietario del suelo que la administración local asegura que le falta para ejecutar la sede universitaria y de Agamed en la confluencia de las calles Concepción y Canónigo Torres. De esta forma se desbloqueará definitivamente su construcción.

El titular de esos 38 metros cuadrados que le faltan municipio, Travensa, lo es también del edificio aledaño: el antiguo cuartel de la Guardia Civil situado en primera línea del paseo de Vista Alegre y la bahía de Torrevieja, que figura en el catálogo de bienes protegidos de la normativa urbanística local. El acuerdo de "cesión de suelo con aprovechamiento urbanístico" permitiría al Ayuntamiento contar con los terrenos que dice que necesita a cambio de retirar la protección patrimonial -descatalogar el inmueble- con una modificación puntual del Plan General a fin de que la empresa oriolana pueda levantar un hotel, ya sin limitaciones, con vistas a la bahía torrevejense.

El edificio que acogió la sede de la Benemérita, de planta baja y una altura sobre una parcela de 384 metros cuadrados, fue incorporado en el catálogo de bienes protegidos del PGOU en la década de los años 90 por decisión del entonces alcalde Pedro Hernández, después de que la actual propietaria, Travensa, pujara y lograra quedarse con el inmueble en una subasta del Estado, en contra del criterio del primer edil en aquel momento.

Agencia Anticorrupción

El planteamiento de este acuerdo lo desveló ayer en el transcurso de un pleno extraordinario la portavoz del grupo municipal socialista Bárbara Soler. El documento que figura en el expediente por el que se ha tramitado a favor de la empresa de gestión del ciclo hídrico, Agamed, la cesión del derecho de superficie para que financie y ejecute la obra de la que será sede universitaria y de las oficinas de esta empresa de abastecimiento, no está firmado ni incorporado con firma electrónica a la documentación de la tramitación de la construcción de la sede, según matizó la concejala.

Consensuar versiones

"Están cambiándole estos metros a Travensa a cambio de permitirles que lleven a cabo la construcción de un hotel en primera línea levantando la protección, y sin avisar a los ciudadanos de Torrevieja para comprar parte de un terreno que es posible que ya sea nuestro", subrayó la edil. "Sería bueno que el alcalde, Agamed y Travensa consensuaran la versión que van a dar sobre esto", advirtió, para que "no paguen justos por pecadores si se dirimen responsabilidades. Aquí solo hay incógnitas, y cada una más gorda que la anterior", señaló. "¿Cuál es el interés final en la construcción de la sede universitaria?", se preguntó.

La representante socialista indicó que tanto la documentación que, en su opinión, acreditaría que los terrenos ya son del Ayuntamiento, como el borrador del acuerdo de compensación están en manos de la Agencia Valenciana contra el Fraude y lucha contra la Corrupción.

Soler además insistió en que, a su juicio, se está creando una necesidad de compensación que realmente sobre el terreno no existe. Asegura la concejala que los suelos ya son del Ayuntamiento. Afirma además que aquellos que reclamó y ganó por sentencia la constructora oriolana en 2008 ya fueron sufragados por el municipio en su día. Mientras que el Ayuntamiento esgrime esa misma sentencia tanto para plantear ese convenio como para aprobar una partida de 211.000 euros -en principio como alternativa a ese convenio- para comprarlos. Una partida presupuestaria que fue validada ayer definitivamente con los votos favorables de la mayoría del PP, y el apoyo de los dos ediles de Vox.

Un caso para "Cuarto Milenio"

El concejal de Patrimonio, Hacienda y Contratación, Domingo Paredes no se pronunció sobre el detalle del convenio en su intervención. Sí dijo que la edil socialista había confeccionado con sus argumentos una historia más propia de "Cuarto Milenio" y aclaró algo obvio: "El Ayuntamiento funciona con documentos en pdf firmados por técnicos y concejales" y en cualquier caso, sugirió, esa propuesta, si llegó a existir, no se ha llevado a cabo. Sobre todo, cuando lo que se estaba aprobando definitivamente en el pleno es una modificación de créditos que incluye precisamente una partida de 211.000 euros para abonar esos terrenos. En este sentido insistió en que son los informes de los técnicos municipales los que garantizan que es necesaria la compra del suelo para poder continuar con el proyecto. El alcalde y concejal de Urbanismo Eduardo Dolón (PP) no intervino.

Cuando se desveló que el Ayuntamiento no contaría con el total de la propiedad de los terrenos, el director general de Urbanismo, Víctor Costa, remitió un escrito a la gerencia de Agamed para que no continuara con las obras suspendiendo los plazos de ejecución. El gobierno local desautorizó esa resolución y autorizó expresamente a Agamed, la empresa que financia una obra con un presupuesto que supera los cuatro millones de euros, a que prosiguiera con las obras con un informe del director de la asesoría jurídica. Sin embargo, en la obra no se "mueve un esparto" desde que se derribó la antigua estructura de hormigón y se realizó el foso para iniciar la cimentación semanas antes de las elecciones municipales. Una extraña paralización pese a que la empresa mixta formada por Hidraqua (74%) y el propio Ayuntamiento (26%) cuenta con todo el aval jurídico del propio equipo de gobierno para actuar. Mientras tanto los plazos de ejecución -y amortización- siguen corriendo.

EL PP ACLARA QUE TRAVENSA NO NECESITA NINGÚN CONVENIO PARA HACER UN HOTEL PORQUE EL PGOU YA SE LO PERMITE El equipo de gobierno del Partido Popular quiso aclarar ayer a última hora de la tarde que "más a allá del documento en Word, que tiene cero validez, el Plan General da compatibilidad directa en suelo urbano para que el uso residencial pueda ser uso hotelero. Es así en todo el casco urbano". Por lo que si Travensa, propietaria del antiguo cuartel quiere levantar un hotel, puede levantar todas las plantas que el PGOU le permite, aunque sea en un edificio protegido. Algo que ocurre igualmente con la Posada del Parejo o el de la Casa de Lopez Dols en la calle Azorín, también edificios protegidos. Es decir, Travensa no necesita un convenio urbanístico para lograrlo. "No requiere modificación ninguna de plan, ni descatalogación alguna". Las mismas fuentes añadieron que como cualquier solar en suelo urbano la propiedad puede "adicionalmente solicitar adherirse a la modificación puntual número 78 del Plan General que da una prima de edificabilidad -2 plantas más- en el caso de que sean hoteles de 4 estrellas o más". Una descatologación sí permitiría a la empresa realizar el hotel sin necesidad de respetar la estructura y la fachada actual del edificio. Este diario preguntó ayer el motivo por el que se le ofrecía a Travensa ese acuerdo si no lo necesitaba: "Fue solo una primera idea".