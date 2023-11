La noticia ya no es que el sexto intento de aprobar los sueldos del equipo de gobierno del PP-Vox haya fracasado. La convocatoria de pleno del pasado miércoles con ese objetivo fue suspendida. La novedad es que parece que la séptima, prevista para este miércoles a las 20, sí podría ser la definitiva. Desde junio el alcalde Manuel Martínez Sirvent (PP) intenta validar ese acuerdo que permita a su equipo desarrollar una labor de gestión retribuida. Incluida la del propio regidor.

Rechazo, recursos y paso de habilitados accidentales

El primer obstáculo fue el rechazo en bloque de los grupos de la oposición al acuerdo porque se planteaba sin negociación y con aumento de retribuciones en un pleno en el que el PP cuenta con una mayoría endeble: PSOE, UCIN e IU suman 9 concejales, frente a los 7 del PP y el octavo de la representante de Vox. Cuando el PP negoció y el PSOE se prestó a ofrecer su abstención, llegaron los recursos de la UCIN de Javier Pérez -auténtica pesadilla del actual gobierno- y de Izquierda Unida.

Completos

En la resolución de los recursos se enredaron entonces los habilitados nacionales de Intervención y Secretaría. No ha ayudado nada a aclarar el marasmo jurídico administrativo el hecho de que por ambas plazas hayan pasado varios funcionarios desde junio. Ahora que los expedientes parecen estar completos - el que no lo estuvieran fue la razón de la suspensión de la sexta y penúltima convocatoria- parece que el acuerdo podría salir adelante. Contando con el PSOE no se canse de tanto intento fallido y si no se produce otro recurso de UCIN. Por si acaso el orden del día recoge una segunda convocatoria para el 20 de noviembre.

¿Con carácter retroactivo?

El PP y la concejala de Vox, que se incorporó en septiembre cuando parecía que lo de los sueldos estaba claro, tienen la esperanza, y así lo piden, de que el acuerdo tenga carácter retroactivo. Es decir, que puedan ahora recuperar de una sola vez todas las nóminas que no han recibido desde junio. Y no está claro que eso sea se ciña a la legalidad administrativa.