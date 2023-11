¿Alguna pega al coste del belén monumental de Torrevieja? Será el mejor y más espectacular de la historia de la ciudad. Eso es lo que debe tener planificado el área de Fiestas, ahora bajo la dirección de Rosario Martínez Chazarra, a la hora de diseñar el Belén que todas las Navidades visitan miles de personas junto a la plaza de la Constitución. En un visto y no visto -ayer lunes por la tarde- se ha levantado una gran carpa traslúcida que protegerá al público y, por supuesto, a las piezas que integran el conjunto temático que recrea la Navidad Católica de las inclemencias meteorológicas -frío, viento y lluvia- entre principios del mes de diciembre en el que se suele inaugurar la instalación y el día de Reyes de enero de 2024. El periodo tradicional de exposición de este Belén.

La carpa de PVC -arrendada por 22.168 euros a la única empresa que ha presentado oferta, Alavés Montajes y Realización-, se extiende a lo largo de veinte metros por diez de ancho y cuenta con una superficie elevada sobre tarima central para instalación de las figuras y la ambientación decorativa al detalle del Belén Municipal de seis metros de ancho por quince de largo.

Por partes

La instalación y montaje se ha dividido en dos contratos. Por un parte, la ubicación de esta tarima y la carpa correspondiente con la compra de figuras en un contrato valorado en 51.560 euros, que se formalizó el viernes pasado en junta de gobierno y del que queda por resolver la partida destinada compra de figuras valorada en 29.000 euros (IVA incluido). En este caso se invierten en un lote concreto de compra de unas piezas con las que los miles de visitantes ya estaban familiarizados desde hace mucho tiempo con referencias a paisajes de Torrevieja. Caballete de las Eras de la Sal, templo parroquial de la Inmaculada, Templo de Herodes, gaviotas, flamencos, pastores, un encantador de serpientes, mujeres «cuchicheando»... y así hasta un total de 250 piezas y complementos. Se adquieren de nuevo porque, o no eran propiedad municipal, o hay que renovarlas o ya no se encuentran en el inventario del Belén municipal. El técnico que instruye el expediente ha optado, con buen criterio, por no concretar ese aspecto del contrato.

Sin adjudicar

El otro contrato se centra en el montaje artístico y en el desmontaje de la recreación paisajística y figurativa del tradicional pasaje del Evangelio, con un coste de 18.000 euros más. Al mismo se ha presentado también una única empresa, Inversiones de Ocio Navarro. Un contrato que tampoco está resuelto y que incluye también un servicio que especifica un detalle importante: la realización obligada de un inventario posterior de las piezas. Los torrevejenses tendrán una garantía de que las piezas del Belén quedarán, esta vez, a buen recaudo.

Tendrá que mediar una junta de gobierno extraordinaria para poder contratarlo y que al área de Fiestas no le pille el toro. Es costumbre que el montaje sea una realidad en el inicio de las fiestas patronales de La Purísima, cuando se suele inaugurar por todo lo alto. Por cierto, junto con la iluminación de fiestas y Navidad, adjudicada a la empresa de la Vega Baja Iluminaciones Granja, que todavía no ha comenzado a instalarse.