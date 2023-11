El Ayuntamiento de Orihuela ha conseguido desbloquear la licitación de los chiringuitos y servicios asociados en las playas y pretende que estén abiertos la próxima Semana Santa. El consistorio oriolano ha sacado a licitación, en cinco lotes, la restauración, con los chiringuitos, y los servicios de deportes acuáticos e instalaciones náuticas.

Los contratos se espera que estén adjudicados antes del comienzo de la Semana Santa por lo que para esa fecha tanto el alcalde, el popular Pepe Vegara, como el edil de Playas y la Costa, Manuel Mestre (Vox), afirman que se dispondrá de este servicio, que ha estado ausente la última temporada, no hubo ni en Semana Santa ni en verano. "Habrá chiringuitos en las playas de Orihuela en Semana Santa", ha dicho, contundente, Vegara, lo que ha ratificado Mestre, junto a la edil de Contratación, Mónica Pastor.

El contrato, dividido en cuatro lotes de chiringuitos para distintas playas, y uno de servicios relacionados con los deportes de playa, tendrán una duración de cuatro años, hasta 2027, incluido. Será un procedimiento abierto y el canon mínimo se ha establecido en 641.858 euros al año, por lo que el contrato por cuatro años asciende a 2.560.000 euros, en global.

Criterios

Estos lotes se han sacado teniendo en cuenta dos criterios, según ha avanzado Mestre. Primero, el de cercanía. "Si un adjudicatario asume una responsabilidad de dos o más chiringuitos le facilitamos la vida si están cerca", ha indicado el edil de Playas.

El otro criterio es el de rentabilidad. "Hemos puesto chiringuitos que sabemos que tienen rentabilidad con otros que tienen menos, para favorecer a los ciudadanos y a los restauradores que tienen que tener unos beneficios", ha explicado Manuel Mestre.

El plazo de la publicación de esta licitación es de 30 días naturales y las empresas interesadas en optar a este contrato sólo se pueden presentar a dos lotes.

Playas

El primero de los lotes (79.708 euros) será el de los chiringuitos en las playas de Punta Prima, Cala Mosca y Cala Estaca, al norte del litoral. El segundo (239.663 euros), será para Cala Cerrada, Cala Bosque (La Zenia) y Cala Capitán, en Cabo Roig. El tercero (105.324 euros) para los arenales de La Caleta y Aguamarina. Y el cuarto (179.695 euros) es para La Glea, Barranco Rubio y Mil Palmeras.

El lote número cinco (37.466 euros) consiste en las instalaciones náuticas, que se ubicarám, concretamente, en Cala Bosque, La Caleta, La Glea y Barranco Rubio.

El Ayuntamiento ya ha retirado las instalaciones de chiringuitos en todas las playas que instaló en su día la anterior adjudicataria, Chiringuitos del Sol, y que han pasado a propiedad municipal. Serán las que se empleen para retomar el servicio.

Todos los adjudicatarios de los chiringuitos tendrán también la responsabilidad de los aseos en las playas, además de las hamacas, las sombrillas y, en algunos casos, se pondrán taquillas en los arenales. La valoración que se haga de los interesados en el contrato será en un 55% su oferta económica y el 45% restante los servicios que ofrezcan. "Hay una amplia lista de servicios que se les exigen a los adjudicatarios", adelantó el edil de la Costa.

Algunos chiringuitos estarán abiertos los doce meses del año, como sucederá con los instalados en Cala Bosque y La Caleta. El resto abrirá durante la temporada, desde Semana Santa y hasta pasado el verano. "El tema de los chiringuitos es un muy sensible para los usuarios", ha indicado Mestre, quien ha lamentado que no haya habido servicio esta última temporada.

Coste social y económico

Un hecho que el regidor ha señalado que, independientemente de las pérdidas económicas, que a preguntas de los periodistas no han sabido cuantificar los responsables políticos, por esta última temporada sin chiringuitos, el coste ha sido social. "Este servicio de las playas de Orihuela nos ha convertido en referente y ha menoscabado esa oferta vacacional y de ocio que tiene el litoral oriolano", ha lamentado Pepe Vegara.

El regidor, incluso, ha afirmado que el no disponer de los chiringuitos y sus servicios asociados como hamacas ni en Semana Santa ni en verano de este año llegó a poner en peligro la obtención de las once banderas azules que tiene el litoral oriolano. "Hemos hecho en cinco meses lo que no se ha hecho en año y medio", en referencia al anterior equipo de gobierno de PSOE y Cs que fue incapaz de sacar adelante el nuevo contrato de los chiringuitos.

Falta de chiringuitos y soluciones alternativas

El equipo de gobierno de Orihuela, conformado por PP y Vox, anuló la licitación del contrato de chiringuitos tras tomar el bastón de mando al considerar que tal y como estaban redactados los pliegos no eran viables. El contrato caducó en enero y el anterior ejecutivo realizó los pliegos, pero no salió a adjudicación. El resultado fue que ni en Semana Santa ni en verano hubo chiringuitos ni sus servicios asociados, como hamacas, sombrillas, hidropedales o balizamiento.

El Ayuntamiento trató de compensar la falta de chiringuitos con una oferta puntual de bebidas y Food-Trucks en algunas playas, lo que no es lo mismo. Además, sí que se abrieron los aseos, del 21 de julio al 15 de septiembre, contratando su limpieza y mantenimiento.

Sin embargo, se cerraron a cal y canto desde el 15 de septiembre, lo que provocó la indignación y las quejas de los muchos usuarios de las playas que durante septiembre y octubre siguen disfrutando del buen clima de la zona.

La temporada turística en Orihuela Costa se extiende hasta bien entrado octubre, incluso hasta noviembre. Sin embargo, los turistas y vecinos que disfrutaron de sus playas en esas fechas se encontraron con los aseos cerrados. A juicio de la Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas fue "incomprensible" su supresión y "un atentado a la higiene y salubridad".

Parece que las quejas vecinales han sido escuchadas y el edil de la Costa, Manuel Mestre, ha anunciado que, aunque los aseos están asociados al contrato de los chiringuitos y los adjudicatarios tendrán competencia sobre ellos, por lo que en teoría se cerrarían a la vez que los locales de restauración, el Ayuntamiento "va a estudiar la posibilidad de prolongar el servicio de aseos fuera de temporada alta". Eso sí, a asumiendo su coste el propio consistorio.

Desconocen el origen de los vertidos en Cala Mosca y Estaca

El edil de la Costa, Manuel Mestre, aseguró desconocer la procedencia y la contaminación que tienen las aguas verdes estancadas en las playas de Cala Mosca y Cala Estaca que esta semana denunciaba el grupo municipal de Ciudadanos.

El edil informó que Hidraqua ha recogido muestras y las ha enviado a València para su estudio microbiológico. «En base a esto, se adoptarán medidas», indicó, asegurando que los vertidos «los hemos reconocido hace dos o tres días», pese a que los vecinos los llevan denunciando desde julio.