Los proveedores del Ayuntamiento de Orihuela tienen que tener mucha paciencia para poder cobrar. El Consistorio no es que duplique, es que casi triplica el periodo medio de pago a los proveedores que marca la ley, que es de 60 días. El Ayuntamiento tarda una media de 150 días en pagarles.

Así lo ha desvelado el PSOE tras tener constancia de que el consistorio oriolano ha sido alertado por el órgano de tutela financiera de la Generalitat a ampliar las medidas correctoras necesarias que permitan disminuir el plazo del período medio de pago a proveedores para disminuir esos 150 días que tarda ahora y acercarse a lo legalmente establecido de 60 días. Los proveedores cobran a los cinco meses cuando, como máximo, deberían tener el dinero a los dos meses.

Según el escrito, la última alerta recibida en este centro directivo fue la correspondiente al incumplimiento del periodo medio de pago en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022, "con la vuelta del PP a Hacienda vuelve la nula gestión económica a Orihuela", criticó la portavoz socialista, Carolina Gracia.

Escrito

El escrito ha sido remitido a la Alcaldía de Orihuela por la Dirección General de Administración Local al haber sido requerida por el Ministerio de Hacienda para que ejerza como competente en la tutela financiera de las entidades locales, alertando al Consistorio del incumplimiento del período medio de pago a proveedores.

Gracia critica que en los cinco meses de gobierno de PP y Vox "este asunto tampoco ha sido una prioridad" y cita al alcalde, Pepe Vegara, responsable también del área de Hacienda. La portavoz socialista asegura que ya sabía que los nuevos procedimientos de la intervención municipal iban a aumentar esta magnitud "y, por ello, firmé por decreto un nuevo Plan de Tesorería y la aprobación de medidas urgentes que permitiesen rebajar el plazo de pago, el problema, es el de siempre, se han encontrado las decisiones tomadas, pero no asumen que las cosas y los problemas sin trabajo, no se solucionan".

Desde el PSOE, aseguran que el escrito es muestra "la falta de trabajo y el incumplimiento de las medidas que se adoptaron en enero de 2023", y que esto ha provocado que el Ministerio exija la adopción de más medidas complementarias a las ya adoptadas para poder acabar con el incumplimiento del Ayuntamiento.

Consecuencias

Y alerta Carolina Gracia de que, en caso de no hacerlo, las consecuencias "son muy serias", pues se aplicarían las medidas correctoras que prevé la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que pasarían por tener que pedir autorización tanto para operaciones de crédito, así como informes del Ministerio para poder recibir subvenciones de otras entidades.

Gracia asegura que desde su grupo son conscientes del motivo de este aumento en el plazo y por ello pide a Vegara que sea serio y que tome decisiones. "Cuesta que la gente entienda como, a pesar de tener liquidez no se pague en tiempo y forma, pero los nuevos procedimientos que fijó la Intervención, ante el caos heredado por la falta de contratación de servicios, alarga y complica el cumplimiento de esta magnitud".

Y, asegura, el ejecutivo que presidió el pasado mandato, al menos durante el primer trimestre de 2023 y a través de la Junta de Gobierno, "nos opusimos a la decisión de la interventora y evitamos que se le aplicara el procedimiento de revisión que se recomendaba, para poder abonarles a las empresas el dinero que se les debía, y eso es lo que Vegara, todavía no ha sido capaz de hacer".

El Grupo Socialista espera que las medidas que se tengan que adoptar no pongan en riesgo la prestación de servicios ni recibir subvenciones, "o que ya haya empresas que decidan no trabajar con el Ayuntamiento de Orihuela porque la imagen que se traslada a las empresas no es de responsabilidad y les crea mucha incertidumbre", zanja Carolina Gracia.