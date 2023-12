Están literalmente «hartos» de la falta de mantenimiento de las zonas infantiles públicas de Orihuela donde juegan sus hijos. Decenas de padres de todo el municipio denuncian el pésimo estado en el que se encuentran los parques infantiles y van a evidenciar su enfado con una manifestación el próximo domingo 17 a las 12 del mediodía que saldrá desde el Ayuntamiento y recorrerá varias calles céntricas, como San Agustín, hasta la Glorieta.

Desde hace unos días, un numeroso grupo de padres y madres se ha movilizado por redes sociales denunciando el pésimo estado en el que se encuentran los parques infantiles del municipio, como denunció INFORMACIÓN el pasado mes de noviembre.

Los padres han creado un grupo en Facebook con más de 300 seguidores, de momento, donde las familias están publicando fotos del estado de las zonas verdes y de ocio infantil tanto del casco urbano, como de las pedanías y de la costa, y también un grupo de WhatsApp con 250 miembros donde se ha ido organizando la protesta del domingo, que cuenta con la aprobación de la Subdelegación del Gobierno.

Bajo el lema «¡Unidos por unos parques dignos!» los padres, que advierten de que no consentirán consignas políticas, protestarán con diferentes pancartas denunciando la «dejadez» del Ayuntamiento de Orihuela en cuanto al mantenimiento de los parques infantiles y también de las zonas verdes y de las instalaciones deportivas.

Esta falta de mantenimiento deja una penosa imagen en los espacios públicos infantiles. Bancos rotos, caucho levantado, hoyos en la arena, zona de juegos deteriorada, falta de iluminación... Es el lamentable panorama con el que se encuentran las familias que acuden con sus pequeños en muchos parques infantiles de Orihuela.

Escritos

Eva Vargas, vecina de Hurchillo que lleva a sus hijos al colegio Fernando de Loaces en el Palmeral, es una de las impulsoras de la protesta, cansada, como otras familias, de que los escritos enviados al Ayuntamiento desde hace tiempo para que arreglen las instalaciones infantiles caigan en saco roto, según aseguran. «Ya hicimos alguna recogida de firmas y también se han hecho escritos por parte de otros padres sin que se haga nada», lamenta.

«No se hace mantenimiento, muchas de las instalaciones están oxidadas, otras rotas, el suelo levantado... son muchas cosas y en parques tanto del centro como de las pedanías y de la costa, por eso nos hemos unido los padres de todo el municipio», explica esta vecina, que pone el foco en la falta de seguridad de muchos parques infantiles. «Hay púas en el de la Glorieta, en otro parque se cayó una niña porque el suelo está levantado y se destrozó la cara, la pista de futbito del Palacio del Agua tiene agujeros o el abandono de las zonas verdes en la costa, es que hay mucha dejadez», lamenta.

En el céntrico parque infantil de la Ocarasa es complicado sentarse en un banco al que le falta el tablón central del asiento, y tampoco se ve segura la estructura de la pasarela, que se tambalea.

Otros parques de la ciudad como los del Puente del Rey, la Glorieta, Severo Ochoa o Ingeniero Juan García están en un penoso estado, así como una quincena de instalaciones infantiles en las pedanías y otras tantas en Orihuela Costa, donde la empresa de mantenimiento de zonas verdes no tiene en su contrato la sustitución del caucho de los juegos para niños. Por no hablar de las zonas verdes de Orihuela Costa con un contrato ya extinguido y a la espera de que se adjudique uno nuevo con una licitación en «stand-by».

Difusión y lemas

Los padres están llevando a cabo una difusión masiva en todos los centros escolares del municipio. Entre los lemas que se escucharán en la manifestación del domingo, que se espera que sea masiva, están «En Orihuela, los parques dan pena», «Sin deporte no hay vida», «Niños sin deporte=Orihuela muere», «Los niños de Orihuela no juegan ni a la rayuela», «Mucho postureo y los parques llenos de agujeros», «Un parque, una sonrisa», «Sin deporte no hay futuro», «¡Soluciones ya! Los niños necesitan jugar» o «Parques limpios, seguros y accesibles».

Una situación de la que admite ser consciente el Ayuntamiento, que señala que no puede actuar en todos ellos a la vez por falta de presupuesto para afrontar la millonaria inversión que requiere su reforma.

"Soy consciente de las carencias", señala el edil de Infraestructuras

Son instalaciones que se pusieron entre 2008 y 2010. Sin embargo, los parques apenas han tenido mantenimiento en estos años y, obviamente, se han deteriorado del uso. A esto se une un presupuesto prorrogado desde 2018 que hasta cuatro gobiernos en este tiempo no han puesto solución. «Entiendo a los padres y soy consciente de las carencias que hay en las zonas infantiles y verdes», reconoce el edil de infraestructuras, Víctor Valverde, que se ha encontrado con este panorama al asumir esta área. «No es un problema generado de ahora, el deterioro es paulatino», añade. En Orihuela hay 130 parques infantiles.

Los dos parques que se reformarán, de momento, serán los de la Glorieta y Severo Ochoa gracias a una subvención de la Diputación de 605.783 euros. La redacción del proyecto para la reforma integral de ambos se encuentra en licitación y las empresas pueden presentar ofertas hasta hoy. Para arreglar el resto, habrá que esperar, según señala a este diario Víctor Valverde, quien anuncia que en los próximos presupuestos de este mandato se incluirán partidas para actuar. Así, en la hoja de ruta que maneja el edil «arreglaremos más del 50% de los parques infantiles en tres años».

Partida

Así se compromete Víctor Valverde quien adelanta que en los presupuestos de 2024, pendientes de aprobarse, se contempla una partida de 350.000 euros para cambiar el caucho, por losetas, y juegos infantiles cuyo deterioro los hace peligrosos, o la reforma integral de otros, como el de La Matanza, donde hubo una caída de una niña con lesiones en la cara.

El próximo viernes, dos días antes de la protesta, el Ayuntamiento realizará una propuesta de gasto de 3.600 euros para pequeños arreglos en seis parques del municipio, como el cambio de tornillería, la sustitución de juegos o el arreglo del caucho, según adelanta Valverde, quien asegura que atiende a todos los escritos de los ciudadanos que entran por registro. «Si hay algo peligroso, se retira o se precinta», dice contundente.

Lo cierto es que en anteriores mandatos desde el área de Infraestructuras, con Cs al frente en el anterior gobierno, no se actuó debidamente en el mantenimiento de los parques infantiles.

El ejecutivo local, de PP y Vox, se encuentra ante su primera manifestación, si bien este es un problema que se ha encontrado encima de la mesa y al que tendrá que hacer frente para poder así calmar los ánimos de unos soliviantados padres que han dicho basta a la falta de mantenimiento de las zonas de juegos infantiles del municipio.