El PSOE de Orihuela ha criticado la falta de mantenimiento y limpieza de las calles Comparsa, Convento y Oriol así como el entorno del barrio de Capuchinos. En el próximo pleno, el grupo municipal socialista va a preguntar si están recepcionadas e inscritas esas calles en el Catastro o no «debido a la discrepancia de lo indicado por el alcalde y el concejal». Si no fuese así, el PSOE solicitará que se recepcionen y se inscriban para que se les haga el mantenimiento y la limpieza de forma regular, así como que haya una mayor presencia de la Policía Local, tal como exigen los vecinos.

Al mismo tiempo, los socialistas van a solicitar que se presupueste la reforma global de las calles y se incorpore en los próximos presupuestos municipales o se adjudiquen en alguno de los planes que ofrece la Diputación de Alicante para llevarla a cabo de la forma más inmediata posible.

Estado "deplorable"

Según el concejal del PSOE, Isidro Grao, estas calles del barrio del Rabaloche tienen el pavimento «en un estado deplorable», sin mantenimiento desde hace décadas, lo que supone un permanente peligro para los peatones. Además, carecen de medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y las pocas zonas verdes que existen alrededor de las calles no tienen un mantenimiento adecuado, «siendo un lugar de acumulación de basuras y las rejas que las rodean están rotas y oxidadas suponiendo también un peligro porque pueden producir corte y caídas a los usuarios», critica Grao.

El edil indica que este barrio viene sufriendo desde hace años la «dejadez» del Ayuntamiento en la prestación de los servicios públicos básicos. «Al gobierno municipal parece que no le preocupa el bienestar de los vecinos de estos barrios y, prueba de ello, es lo indicado por el alcalde a la Asociación de Vecinos Rabaloche y Oriol, que ante las quejas por la falta de mantenimiento, limpieza y seguridad en estas calles trasladadas por esta asociación, se les indicó que no podía llevar a cabo lo solicitado, pues eran calles privadas y, por lo tanto, no se les podía dar los servicios municipales, ni podía pasar la Policía Local para darle seguridad al barrio», lamentó Isidro Grao.

Esta afirmación, denuncia el edil del PSOE, "contradice a lo indicado en un escrito en abril del 2022 del entonces y actual concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, señalando que los viales denominados Comparsa, Convento y Oriol del barrio de Capuchinos forman parte del viario público municipal, por lo que este Ayuntamiento tiene la plena disponibilidad del mismo". Ante estas discrepancias el concejal se pregunta "¿quién dice lo correcto?, ¿ha mentido el alcalde a la asociación para quitarse una vez más una de sus responsabilidades con los barrios más necesitados de nuestro municipio?".

Información

El edil Grao ha solicitado información al respecto en las concejalías de Infraestructuras, Patrimonio y Urbanismo sin obtener ningún resultado positivo. Estos días, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la limpieza de la plaza y ha realizado un pequeño mantenimiento en los escalones de las calles afectadas. "Una casualidad que ocurra esto después de tanto tiempo sin venir por aquí a realizar este mantenimiento", manifiesta Isidro Grao. "Nos parece muy bien que vengan a limpiar, pero es algo que deben de hacer de forma regular no porque se hayan visto forzados por las preguntas de este concejal y deben de hacer una reforma integral de las calles afectadas, pues el mantenimiento que han hecho con un poco de cemento en los escalones es una solución que va a durar muy poco tiempo y no soluciona el problema que sufre el pavimento ni la accesibilidad", añade.

El grupo Socialista quiere que se informe a la asociación de vecinos Rabaloche y Oriol de la condición de vías públicas municipales, si así lo confirman, y se les traslade que se va a proceder a la reforma integral de las calles y el mantenimiento regular de las mismas, limpieza y presencia de la policía en el barrio como solicitaron al alcalde oriolano.