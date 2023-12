Una galleta que se come a cucharadas, elaborada a base de harina sin gluten, mantequilla sin lactosa y especias ha ganado la XI edición del concurso de alimentos innovadores "New Food" organizado por la Universidad Miguel Hernández (UMH). Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la UMH han presentado allí las doce propuestas culinarias más innovadoras y, por qué no decirlo, también saludables.

Tras la cata por parte del jurado de los productos finalistas, "Galetim", que así se llama la galleta ganadora, se ha alzado con el primer premio, y los 300 euros. Este novedoso alimento ha sido elaborado por María Inmaculada Galiana, Marina Morales y Tania Olivas. Una bebida de café hecha con esferificaciones de dátil, un snack saludable elaborado a base de brócoli o pintxos gourmet con ajo negro son algunas de las doce propuestas innovadoras que se han presentado a esta edición del concurso de alimentos innovadores New Food celebrada en el salón de actos de la EPSO. La iniciativa está organizada por profesores de la EPSO y por el Parque Científico de la UMH (PCUMH). Degustación Durante el evento, se ha realizado una degustación de las doce propuestas finalistas y, tras esta cata, un jurado de expertos ha seleccionado las más innovadoras. Estas propuestas culinarias son fruto de la investigación y están elaboradas en los laboratorios y planta de procesado de alimentos del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la EPSO. Como requisitos, deben aplicar criterios de racionalidad económica, representar una oportunidad comercial y dirigirse a segmentos de consumidores con las estrategias de marketing adecuadas. Además, en sus procesos creativos el estudiantado debe seguir las tendencias mundiales de alimentación. En esta edición el ingrediente estrella ha sido el dátil presentado en forma de "lollipop" con chocolate, en café, en buñuelo y hasta en granizado. Más premiados Así, el segundo premio, dotado con 200 euros, ha recaído en "Begoat", una bebida elaborada por María José Perea, María del Camino Robles y Marta Rodríguez a base de dátil ilicitano y cacao, que incluye proteínas vegetales procedentes de legumbres y cereales. El tercer premio (100 euros) ha sido para "D’leitte", un bombón compuesto por queso de oveja curado, mermelada de tomate, manteca de cacao y piel de naranja deshidratada, diseñado por Alexandra Ilieva, Francisco Segura y Mariela Moreira. Estos premios están patrocinados por el Parque Científico de la UMH y la Cámara de Comercio de Orihuela. El premio a la iniciativa más sostenible, dotado con 300 euros otorgados por la cooperativa Surinver, ha recaído en "Cropi’s", un snack saludable de brócoli, desarrollado por María Castelló, Paula González y Alejandro Morote. Por su parte, la Cátedra El Palmeral d'Elx-UMH ha repartido 600 euros entre las elaboraciones innovadoras que potencian el uso industrial del dátil ilicitano. El primer puesto (300 euros) ha sido para "Datilice", un granizado hipocalórico elaborado a base de dátiles, desarrollado por Alejandra Alarcón, María Gómez y Abir Kerkar. El segundo premio en esta categoría (200 euros) ha sido "Popdate", un producto hecho con bizcocho, dátil y chocolate negro, presentado en formato "lollipop", diseñado por Concha Beltrán, María González y Laura Picó. Mientras que el tercer premio (100 euros) lo ha conseguido "B3snack", un snack relleno de una mezcla de frutos secos y dátiles envuelto en una granola, desarrollado por Olivia Beltrá, David Beltrán y Alejandro Parra. Otras propuestas Otras propuestas gastronómicas innovadoras con atrevidas, e interesantes, mezclas, han sido "Cofibub", una bebida de café innovadora, elaborada por Sandra Albert, Consuelo Belmar, Diana García y Laura Gil, entre cuyos ingredientes destacan esferificaciones de dátil; "Buñiditos", unos buñuelos elaborados a base de patata y harina de garbanzo, y rellenos de un guiso de ternera en salsa compuesta por dátiles, verduras y hortalizas, creados por Alejandra Pérez, Carmen Piera y Jorge Sanz; "Txotijo", el pintxo gourmet tipo tortilla al estilo vasco, elaborado con ajo negro y diseñado por Iñigo Apraiz, José Antonio Bordonado y Alejandro López; "Mizhumas", un producto étnico-fusión compuesto de maíz, dátil, membrillo y queso, promovido por Alba Grau, Cristina Gallego y Edith Munzon; y "Bolmeat", una reinvención de las albóndigas tradicionales elaborada con carnes selectas y rellena de una mezcla de cebolla, queso y dátil ilicitano, promovida por Carolina Alina, Karen Jordá e Irene Madrid. Las jornadas están organizadas por las asignaturas de Desarrollo e Innovación de Alimentos, y Marketing Alimentario del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UMH. Concretamente, el concurso está organizado por los profesores y profesoras de los Departamentos de Tecnología Agroalimentaria, y de Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería de la EPSO José Ángel Pérez, Manuel Viuda, Margarita Brugarolas, Laura Martínez-Carrasco, Juana Fernández, María Estrella Sayas y Casilda Navarro. "New Food" cuenta, además, con la colaboración del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la UMH, de la empresa de alimentación Naturquinoa, del IES Cap de l’Aljub de Santa Pola y del Ayuntamiento de Orihuela. También, con el "Proyecto de Innovación Docente PIEU-UMH", de "AGROALNEXT059-VALORACV" de la Generalitat Valenciana; y de la iniciativa "PID2021" del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.