La Concejalía de Cultura de Orihuela, que dirige el edil de Vox Gonzalo Montoya, está publicitando y publicando en medios y en redes sociales los actos navideños que organiza su área. Sin embargo, la mitad de ellos, los que van del 30 de diciembre al 5 de enero, aún no se han adjudicado. De hecho, el contrato, por 29.766 euros, se encuentra en fase de presentación de ofertas, que acaba este viernes. Una situación anómala.

El contrato prevé una veintena de actividades en todo el municipio entre cuentacuentos, talleres infantiles, teatro o espectáculos de magia. Normalmente, un ayuntamiento espera a que se adjudique el contrato antes de publicitar las actividades que incluye el pliego, dado que podría suceder que o no se incluyan todas, o que quede desierto por algún motivo o cualquier problema en la adjudicación.

"Temerario"

Para el PSOE, es «muy temerario» que el concejal de cultura anuncie una programación con más de la mitad de las actividades sin contratar. «Entendemos que Montoya debe estar muy seguro de que el contrato y las empresas que se presenten van a poder realizar todas las actividades que conlleva, o tiene mucha prisa por anunciar unos actos que, a día de hoy, no sabe si podrá hacer», señala la edil socialista María García, quien recomienda a Montoya «que no se deje llevar por las prisas, ya que puede que le lleven, en el algún caso, a cometer alguna ilegalidad».

García pide a su área que el año que viene empiece antes a contratar las actividades y no a última hora, pues el contrato salió a licitación el 7 de diciembre. "De no llegar a tiempo la adjudicación o que el contrato quedara desierto, las actividades tendrán que cancelarse, y otra vez volvemos al caos y descontrol que está imperando esta Navidad en Orihuela, porque a día de hoy no hay quién se aclare con la programación, las horas y los eventos cambian cada dos por tres", lamenta la edil del PSOE.

Actividades

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, Gonzalo Montoya, valoró "positivamente" esta oferta cultural navideña y aseguró que "hemos querido hacer un esfuerzo grande para ofrecer una programación amplia, completa y variada de actividades culturales de Navidad con el fin de que lleguen a todos los públicos, especialmente a los más pequeños, para que todos podamos disfrutar de una maravillosa Navidad en Orihuela". Lo hizo en una nota de prensa en la que se incluían todas las actividades que organiza su concejalía, incluidas las que aún no se han adjudicado. Así, excepto los conciertos, los actos incluidos en el contrato serían los distintos talleres o teatros.

Estas actividades, que están en licitación, exceptuando algunas como los conciertos, y que ha publicado la Concejalía de Cultura serían estos:

30 de diciembre: A las 11 horas, “Taller de Cuentacuentos con títeres” en Orihuela Centro (en la Plaza Nueva),”Teatro Infantil de Duendes Mágicos” en Orihuela Costa (en el Centro Cívico Municipal Orihuela Costa), Taller de Navidad en La Campaneta (Centro Social) y Taller de Navidad en Rincón de Bonanza (Plaza de la Iglesia). A las 20 horas, “Concierto de la Unión Musical de San Bartolomé” en el Auditorio de San Bartolomé y a las 20:30 horas, “Concierto” de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante en la Iglesia de Santa Justa y Rufina.

31 de diciembre: A las 11 horas, “Taller de Cuentacuentos con títeres” en Orihuela Centro (en la Plaza El Salvador),”Teatro Infantil de Duendes Mágicos” en Orihuela Costa (en el Centro Cívico Municipal Orihuela Costa), Taller de Navidad en Arneva (Plaza de la Iglesia) y “Taller de Navidad” en La Murada (Plaza de la Iglesia).

2 de enero: A las 11 horas, "Teatro infantil Piratas” en Orihuela Centro (en la Plaza El Salvador), y "Taller de Navidad" en Torremendo (en la Plaza de la Iglesia). A las 18 horas, "Teatro Infantil de Duendes Mágicos” en La Aparecida (en el Centro Cívico).

3 de enero: A las 11 horas, "Espectáculo de Magia" en Orihuela Centro (en la Plaza Nueva),”Teatro infantil Piratas” en Desamparados (en la Plaza de la Iglesia) y "Taller de Navidad" en El Mudamiento (en la Plaza de la Iglesia). A las 18 horas, "Espectáculo de Magia" en La Aparecida (en el Centro Cívico) y Representaciones en el Auditorio de San Bartolomé de “Padre no hay más que uno”.

4 de enero: A las 11 horas, "Taller de Cuentacuentos con títeres" en Orihuela Centro (en la Plaza El Salvador), "Teatro infantil Piratas" en Molins (en la Plaza de la Iglesia), "Taller de Navidad" en Hurchillo (en la Plaza de la Iglesia) y "Taller de Navidad" en San Bartolomé (en Plaza Centro cívico). Pasacalles amenizando las calles de la ciudad de Orihuela a cargo de la Asociación Musical Dacapo.

5 de enero: A las 11 horas, "Taller de Cuentacuentos con marionetas en La Matanza" (en la Plaza de la Iglesia) y “Teatro infantil Piratas” en Orihuela Centro (en la Plaza El Salvador). A las 12:30 horas, "Taller de Cuentacuentos con marionetas” en Orihuela Centro (en la Plaza El Salvador). A las 13:30 horas, "Teatro Infantil de Duendes Mágicos” en Orihuela Centro (en la Plaza El Salvador).

Otros actos

La programación se complementa con 7 talleres infantiles en Pedanías con animación infantil. Cada evento consta de un taller de manualidades, un taller de pintacaras y un taller de plastilina casera, y tiene una duración de 2 horas y 30 minutos.

Los actos ya previstos hasta el 30 de diciembre serían estos:

22 de diciembre: “Zarzuela Los Pastores de Belén” a cargo de ACAMDO (viernes 22 de diciembre a las 20:15 horas en el Teatro Circo Atanasio Díe Marín).

25 de diciembre: A las 13 horas, "Concierto de Dacapo” en Orihuela Costa (Playa de La Zenia).

26 de diciembre: A las 19 horas, “Concierto Vocal Monasterio de San Juan de la Penitencia a cargo de la Coral Ars Armonium y con la directora Susanna Vardanyan al frente. A las 20:15 horas, “Tardeo con Combo Rock” a cargo del Aula de música moderna ACAMDO en la Plaza San Sebastián.

27 de diciembre: A las 17:45 horas, “Tradiciones y Música en familia”, en la Iglesia de San Francisco. Esa tarde se podrán visitar diferentes belenes de la ciudad de Orihuela con músicos y niños que durante el trayecto irán cantando temas tradicionales navideños en familia. El acto finalizará a las 19:45 horas en la Iglesia de Santo Domingo. A continuación, a las 20 horas, "Concierto de Puerti Cantores de la provincia" en la Ciudad de Orihuela (en Santo Domingo). Intervendrán la Escolanía del Misteri d’ Elx, el Coro de Nuestra Sra. del Carmen de Crevillent y la Escolanía de la S.I. Catedral de Orihuela y del Colegio Santo Domingo de Orihuela. Por otro lado, a las 18 horas, en San Bartolomé, habrá representaciones en el Auditorio de San Bartolomé de “Y se formó el belén”.

28 de diciembre: A las 20:15 horas, Concierto fin de año a cargo de la Banda Filarmonía de Orihuela. En el Centro Cívico La Aparecida.