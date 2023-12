No habrá subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 2024 en Orihuela, como sí están llevando a cabo numerosos municipios de la provincia por la caída de ingresos, pero sí que se recaudará más cuando finalice la actualización catastral que el Ayuntamiento ha iniciado junto a SUMA y el Catastro. Se trata de la primera revisión catastral en 30 años, por lo que los valores se encuentran completamente desactualizados.

El valor de las propiedades inmobiliarias está congelado desde 1994, año en el que se llevó a cabo la última revisión catastral en el municipio. Ese valor es fundamental para establecer los ingresos municipales a través del IBI. Las concejalías de Hacienda, en manos del propio alcalde, Pepe Vegara, y de Urbanismo, con Matías Ruiz al frente, capitanean el procedimiento iniciado para la resolución de discrepancias y omisiones en cuanto a los valores catastrales.

Entre 12 y 16 meses

Un proceso que, con el Catastro, se inició en agosto y que durará entre 12 y 16 meses, por la complejidad de revalorizar miles y miles de viviendas en todo el término municipal (no estará listo hasta verano o final de 2024). Según señalan fuentes municipales a INFORMACIÓN, se ha detectado que muchos bienes inmuebles o bien no están catastrados, o bien no se reflejan en la base del catastro con el valor que realmente tienen y, en unos casos, sobre todo en Orihuela Costa, se está pagando de menos por el IBI y, en otros, como en zonas del barrio del Rabaloche en el centro urbano, se abona de más. Se está dando un desequilibrio evidente.

Hay viviendas en Orihuela Costa, junto al mar, que están pagando 130 euros por el IBI, cuando otras en el centro de Orihuela pagan tres veces más, a igualdad de metros. O chalets en el litoral que abonan tres y cuatro veces menos por este impuesto que los que están en Pilar de la Horadada y, sobre todo, en la costa torrevejense.

Una situación a la que se quiere poner fin con la actualización catastral que obligará a muchos propietarios a tener que pagar más por este impuesto, dado que el valor de su inmueble está desactualizado y pagan de menos. A otros, viviendas más humildes, la revisión les afectará al revés, pagarán menos porque el valor de su casa es inferior de lo que indica el padrón catastral.

Medida impopular, pero necesaria

Una medida impopular, pero que evitará tener que subir el IBI. El Ayuntamiento de Orihuela recauda anualmente por este impuesto en torno a 27 millones de euros. Con la actualización catastral se pretende elevar los ingresos por el IBI en unos 10 millones más.

Lo que llevará a cabo el equipo de gobierno oriolano, de PP y Vox, es actualizar el padrón catastral del municipio, completamente desactualizado, y, de esa manera, obligar a pagar lo que le corresponde a quien no esté pagando el IBI conforme a la realidad de su inmueble. Es decir, que pase a tributar lo que debe. «Había una injusticia que vamos a resolver y, también, la gente sabra lo que realmente vale su casa», señala el regidor y responsable de Hacienda, Pepe Vegara, al diario. Además, podrán destaparse construcciones sin declarar.

El tipo se mantendrá congelado

El tipo impositivo, no obstante, se mantendrá congelado. Actualmente se sitúa en el 0,695%, en el caso de los bienes urbanos, y en el 0,65% en los rústicos y especiales.

Un tipo superior al de algunas localidades, como Torrevieja que es del 0,40%, o Benidorm, del 0,667% (subirá al 0,82% en 2024), pero inferior a otras como Elche, del 0,8729% (bajará un 1% en 2024) o Elda (0,968%), según datos de 2023 que obran en el Ministerio de Hacienda.

Las mismas fuentes son claras al respecto. «No significa, en ningún caso, un incremento del IBI, sino que quien no esté pagando dicho impuesto conforme a lo que le corresponde, lo haga como el resto».

Mercado

El valor oficial de las fincas urbanas está en estos momentos muy lejos de su precio de mercado. La cantidad de dinero que se pierde en la recaudación del IBI es tan importante no solo porque los valores catastrales sobre los que se aplica están totalmente desfasados.

También porque durante las últimas décadas se ha producido un incremento espectacular en la planta de viviendas del término municipal, sobre todo en Orihuela Costa. Ese incremento ha permitido un aumento leve pero paulatino de ingresos, pero no el que debía haberse producido si el valor de las nuevas viviendas estuviera recogido realmente.

La revisión catastral tiene especial incidencia en el vecindario de origen extranjero, unos 27.000 vecinos sobre un total empadronado de 82.000, que ha escogido como su lugar de residencia la zona litoral.

Presupuestos en enero y subida de basuras... en 2025

Y todo con los primeros presupuestos que se aprobarán en seis años, al ser los actuales de 2018, prorrogados. Vegara los elevó el viernes a Intervención, que ahora tiene diez días para su valoración antes de presentarlos a la oposición y pasar por junta de gobierno, lo que se prevé en la segunda mitad de enero, y después llevarlos al pleno.

En cuanto a la tasa de basuras, no se incrementará en 2024, y el ejecutivo local lo hará en 2025, año en el que será obligatorio. Debido a una normativa europea y estatal, la subida de este recibo obedece al imperativo legal de que para el año 2025 los Ayuntamientos deben cubrir el coste del servicio de recogida de basura con los recibos, sin aportaciones municipales.