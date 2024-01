Familiares y amigos de Henry Alejandro Jiménez Marín se han concentrado este día de Año Nuevo de 2024 para que la desaparición del joven no quede en el olvido y que la Guardia Civil reactive la investigación. Gina, su madre, hablaba tras una pancarta con la imagen de su hijo en la plaza de la Constitución entre la indignación y la impotencia. Y también en ese contexto se explican sus duras críticas a la falta de actuación que, asegura, mantienen las fuerzas de seguridad.

"Mi hijo desapareció hace cinco años -en la Nochevieja de 2018-", mientras celebraba el cambio de año en una fiesta para despedir el año en Orihuela Costa. "Sus supuestos amigos dicen que ocurrió después de que uno de los que estaba en la casa le diera una paliza. Es triste que después de que hayamos aportado tantos datos y grabaciones a la Guardia Civil de Pilar de la Horadada, hasta el día de hoy no hayan hecho nada por mi hijo", sostiene Gina Marín.

Sin cuerpo no hay delito

"La única respuesta que tengo como madre después de cinco años por parte de la Guardia Civil es que sin cuerpo no hay delito", señala la madre del joven desaparecido. Sin poder reprimir el llanto Gina explicaba que los agentes "dan por hecho que mi hijo está muerto, pero no pueden hacer nada contra esta persona que lo golpeó" delante de otras nueve, según el relato de lo sucedido que realiza. "Me dicen que no pierda el tiempo poniendo carteles porque a mi hijo le ha pasado algo, pero no saben qué. El caso lo tienen guardado en los cajones, en Alicante".

Nueve personas

"Hay nueve personas viendo cómo lo golpean, lo graban y después ¿Se lo traga la tierra? Esos amigos que supuestamente estaban ahí, que se toquen el corazón y digan qué le han hecho a mi hijo. Ellos han ayudado a la persona que lo golpeó". "¡Qué triste que a día de hoy no tengamos ninguna respuesta!", remarca mientras asegura que fueron los allegados de Henry los que impulsaron la declaración de los amigos que presenciaron la agresión. "La Guardia Civil ni los llamó". Y mantiene la madre que entre ellos se mensajearon para pactar su declaración ante los agentes.

Durante estos años de búsqueda la familia ha recurrido a detectives privados para intentar averiguar algo más de lo ocurrido aquella noche. Pero los datos que han aportado, en especial de quien se señala como autor de la supuesta paliza, no han sido validados por las fuerzas de seguridad. Se trata de un ciudadano islandés que contaría con antecedentes en su país de origen, según los datos recabados por el investigador privado y corroborados por algunos periodistas islandeses según afirma la madre de Henry Alejandro.

No funciona

"Desafortunadamente la justicia no funciona en este caso", remarcan las mismas fuentes. Siempre según el relato de la madre del joven desaparecido, la investigación está paralizada -"archivada" en palabras de los familiares y amigos concentrados en la principal plaza de Torrevieja, a preguntas del medio local Objetivo Torrevieja-, y su abogada ha reclamado que se reinicie.

Sobre las causas de la agresión la madre insiste: "Cada madre sabe lo que tiene en su casa. Mi hijo era un chico de 20 años que estudiaba y trabajaba. Pedía permiso a la directora para salir cinco minutos antes y llegar a la peluquería para ponerse a trabajar a las dos de la tarde. Vivíamos el día a día. No era un niño problemático".

Te puede interesar: Alicante Estas son las 10 personas desaparecidas en la provincia de Alicante según el Gobierno

Investigación

Según consta en la investigación, Henry fue presuntamente agredido por su compañero de piso y terminó herido y tirado en la calle junto a su casa. Esa persona, a la que identifica la familia como el ciudadano islandés, no obstante, declaró a la Guardia Civil que esa noche se pelearon, pero mantiene que después Henry se marchó y no volvió a saber más de él. Tras la desaparición del joven se montó un enorme dispositivo de búsqueda, continuado durante varias semanas, sin resultado.