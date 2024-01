Complicada debe ser la situación de las arcas municipales del Ayuntamiento de Orihuela para que la coalición de PP-Vox -después de elecciones- se atreva con algo que anteriores gobiernos locales se han cuidado mucho ni de plantear a nivel público: actualizar los valores catastrales, lo que implica en la práctica una subida del recibo para la mayoría de propietarios, en especial de la Costa oriolana.

Necesaria

PP y Vox avanzaban en INFORMACIÓN que se trata de una revisión necesaria porque el valor real de las propiedades no se corresponde con el que figura en el catastro tras 30 años, y que además no se toca el tipo impositivo del 0,695%, variable que puede modificar el municipio y que ya es elevada.

Sin embargo, esa revisión catastral, que el primer edil Pepe Vegara señala que estaría validada a finales de 2024 -no está claro si ya se computa en el anteproyecto de presupuestos-, ya supondrá un aumento de la recaudación en diez millones de euros anuales sobre los 27 que ingresa el municipio actualmente. Un buen pellizco para engrosar las arcas municipales que pagarán los vecinos de Orihuela. En especial los que viven en la Costa.

Solo los propietarios de viviendas más antiguas podrían verse beneficiados por la revisión al minoral su valor de mercado, con respecto a la actualización llevada a cabo en 1994.

Anticipo

Carolina Gracia, portavoz del PSOE señaló que en el último mandato del exalcalde Emilio Bascuñana (PP) ya se llegó a plantear esa posibilidad. Suma Gestión Tributaria ha advertido al Ayuntamiento en varias ocasiones que no actualizar los valores catastrales en 30 años era una situación muy anómala. Gracia sospecha que este paso, que ya tendrá repercusión en la economía de los vecinos con una modificación al alza de los recibos, sea el anticipo de una mayor: la subida del impuesto por parte municipal en 2025.

Reirse de la gente

José Aix, portavoz de Ciudadanos (Cs), fue especialmente duro con la decisión del gobierno de coalición de derechas. «Esto nos parece un absoluto fraude. PP y Vox en estado puro». Recordó que hace seis meses «promovían la idea de bajar los impuestos a los oriolanos y que lo iban a poner todo mucho más fácil». Y ahora, señala la misma fuente, «nos encontramos ya con el anuncio de una subida impositiva brutal, además, en el peor momento en que la gente lo está pasando mal».

Cs recuerda que salimos de una pandemia y de una situación de inflación motivada por la guerra de Ucrania. «Y esto es un palo más donde más le duele a la gente, que es en sus bolsillos. Precisamente ahora el gobierno fraudulento de PP y Vox -según valora Aix- engaña a los oriolanos cuando hace seis meses decía todo lo contrario». Y anticipa: «No descartamos movilizaciones ni alzar la voz con más contundencia. Si tan claro tenían lo que iban a hacer por qué no lo contaron en campaña. Acaso desconocían la situación del Ayuntamiento de Orihuela. En cualquier caso se ríen de la gente y esto no lo vamos a permitir».

Enfado

La reacción entre los vecinos asociados de la Costa oriolana no se ha hecho esperar. Va de la sorpresa por el anuncio a la indignación porque el sentimiento de abandono de la administración local sobre esta zona del litoral ha arraigado en los últimos años.

Estos vecinos del litoral serían los más afectados por la actualización de los valores catastrales de miles de viviendas construidas entre 1994 y la actualidad en esa zona del término municipal. Los residentes consideran que la medida castiga por duplicado a una parte del término con casi 30.000 vecinos empadronados, tanto por la propia revalorización catastral como por el hecho de que sienten que reciben unos servicios públicos municipales «pésimos» a cambio de los impuestos que ya pagan. Es lo que señalaba Tomás Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos de Cabo Roig y Lomas-Orihuela Costa, la principal del litoral oriolano.

Revisión catastral

Los vecinos lo tienen claro: la revisión catastral supone sí o sí una subida en el recibo del IBI, y llevan décadas esperando que lo que recauda Orihuela se refleje en mejores servicios públicos para la Costa. A su juicio no se aprecia ni en la eficiencia de la recogida de residuos, ni en la conservación y construcción de nuevas zonas verdes, ni en el estado de los viales y señalización o la capacidad de la red de saneamiento. Con una ausencia casi total de dotaciones municipales.

«No me importaría pagar más si realmente se revierte a la Costa lo que le toca. Llevan muchos años cobrando sin mantener en condiciones la Costa y eso debe cambiar suban o no el IBI. Los vecinos lo vamos a exigir firmemente si nos aplican una subida y no es así», advertía un asociado.