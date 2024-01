El dato evidencia la existencia de un importante margen de población flotante porque la que figura en la última cifra que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de diciembre es de 89.729 habitantes mientras la cifra del padrón municipal supera los 96.000. El aumento de consumo supone 600.000 metros cúbicos más de agua con respecto al ejercicio anterior.

Desde 2019 se hace público este documento anual respecto al ejercicio anterior del año que acaba de terminar. Los datos corresponden a 2022, aunque en el propio informe dado a conocer ahora se hace referencia a la actual composición del consejo de administración, de octubre de 2023.

Agamed empleó 1.261.469 de euros en la renovación de infraestructuras durante ese año y 2.499.089 euros en nuevas inversiones en la red de suministro, alcantarillado y pluviales. La firma no hace referencia en esta ocasión citar a su cifra de negocios, que sí aparece en sus balances de sostenibilidad de años anteriores. Por ejemplo, en 2021 fue de 25,1 millones de euros. La empresa cuenta con 102 profesionales en plantilla - el 88% con contrato fijo- y asegura que cuenta con 200 proveedores locales, el 60% del volumen de compra total. De los 9 hm³ de agua potable suministrados por la Mancomunidad de Canales del Taibilla 7,2 llegaron a la depuradora a través de la red de saneamiento. En el proceso de regeneración de ese volumen de agua que también gestiona Agamed, se han producido 9.678 toneladas de fangos cuyo uso se destina en un 74,5% como abono agrícola, un 1,02% para la generación de compost junto a otros materiales vegetales y un 24,4% como valorización térmica: combustible de cementeras -aunque en el informe dé a entender con el logotipo de un aerogenerador que no es un combustible fósil-.

Esos 7,2 hm³ de agua depurada con tecnología terciaria se destinan al cien por cien al riego agrícola a través de la concesiones autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Segura a la Comunidad de Regantes de Torremiguel, que además de explotaciones agrícolas, dota a campos de golf de la Vega Baja.

El informe de Agamed se extiende además en su labor social, que se centra en su labor de concesión de fondos a más de 70 entidades en Torrevieja. A ellas ha dedicado 1.062.000 euros en el último lustro. Se trata de ayudas especialmente valoradas por asociaciones y Ayuntamiento, que sugiere su destino, porque no están sujetas a concurrencia competitiva, ni al proceso de justificación administrativa.

LAS OBRAS DE LA NUEVA SEDE "UNIVERSITARIA" Y DE AGAMED SE "COMEN" EL ACCESO A LA SALA DE EXPOSICIONES VISTA ALEGRE Y SUS ASEOS

La empresa mixta Agamed con el objetivo de mejorar la calidad del servicio está intentando sacar adelante el proyecto de la nueva sede ya que las actuales oficinas , sujetas al pago de un alquiler, se han quedado obsoletas. Con ese objetivo y el de dotar a la ciudad de una «sede universitaria» el Ayuntamiento de Torrevieja puso a disponibilidad el suelo para poder edificar la nueva sede, cediendo una parcela de 487 metros cuadrados (con uso total estimado del inmueble de casi 1.500 metros cuadrados), en la confluencia de las calles Concepción y Canónigo Torres.

El futuro edificio, financiado por Agamed, revertirá al municipio de Torrevieja a final del año 2028, fecha en que se extinguirá el derecho de superficie -coincidiendo con la extinción también de la concesión con Agamed-. El futuro inmueble también acogerá lo que el Ayuntamiento llama Sede Universitaria. Más que un aulario universitario un espacio para las oficinas que la UA, UMH y UNED, ya tienen en otras dependencias municipales.

Pero el desarrollo de las obras no está siendo nada sencillo y al margen del derribo de la estructura y garajes en el verano de 2022 y la excavación realizada en mayo de 2023 en campaña electoral, apenas han avanzado.

Durante la presentación del proyecto en enero de 2022 el alcalde Eduardo Dolón no alertó de dos circunstancias relevantes: los terrenos cedidos por el municipio a Agamed no eran todos propiedad de la administración local -que ha tenido que pagar 211.000 euros por 38 metros cuadrados a otros propietarios-, y el proyecto se come una parte de la sala de exposiciones Vista Alegre. Hace unos días la maquinaria derribó una parte de la fachada -con la dotación de aseos y acceso de la Sala Vista Alegre- que da a la parcela del proyecto. Todavía queda por adquirir una zona interior.