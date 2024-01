El PSOE de Orihuela ha presentado 43 enmiendas al proyecto de Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana en el espacio público que aprobó en junta de gobierno el ejecutivo de PP y Vox el pasado mes de diciembre. La mayoría de las enmiendas presentadas por los socialistas son de modificación de artículos o ampliación a lo largo de todo el articulado, pero también suponen la creación de dos nuevos títulos, uno sobre las Normas de Uso de Instalaciones Deportivas de Uso Libre y otro de Disposiciones Comunes sobre el Régimen Sancionador y otras medidas de aplicación.

Así, los socialistas proponen que se incluyan como Disposiciones Generales, entre otros, la responsabilidad por conductas contrarias a la ordenanza cometidas por menores de edad, la asistencia a los centros de enseñanza, la protección de menores, los elementos probatorios de los agentes de la autoridad, denuncias ciudadanas, medidas de carácter social, principio de prevención y la mediación en los conflictos.

Por otro lado, piden incluir el apartado de régimen sancionador donde se determina el grado de las Infracciones, las cuantías de las mismas, las sanciones a menores de edad y personas vulnerables, adopción de medidas cautelares y la sustitución de multas y reparación de daños por trabajos en beneficio de la comunidad.

Desde el Grupo Socialista aseguran que con esta normativa local no solo se definen las conductas y las normas a cumplir, sino que también las sanciones que se podrán aplicar y, por ello, debe ser un texto que venga acompañado de una serie de actuaciones, iniciativas y programas de concienciación ciudadana. "La ordenanza debe ser justa, razonable y garantista", señalan los socialistas.

El edil socialista Isidro Grao ha indicado que "entendemos que no basta con el ejercicio, por parte de la autoridad municipal, de la potestad sancionadora, sino que, hay que lograr expandir y consolidar una cultura cívica que gestione de forma positiva, pacífica y participativa las diferencias y los conflictos, así como prevenir y combatir los estereotipos y prejuicios hacia las diversidades existentes y luchar contra cualquier forma de intolerancia".

"Sorpresa"

Grao ha señalado que "nos sorprende que el Grupo Popular, hace un año, presentase una enmienda a la totalidad, al proyecto que fue elevado desde el área de Seguridad Ciudadana, asegurando que no se había contado con la participación de los miembros de la Corporación, ni mantenido reuniones con asociaciones y colectivos, y que este se supone, nuevo PP haya planteado casi el mismo texto que hace un año criticaban". De hecho, la mayor parte de esta ordenanza se basa en la que redactó el gobierno del PSOE y Cs el pasado mandato.

Y ha añadido que "está claro que el problema que tenía entonces el Grupo Popular, era el de siempre, que tenían que estudiar el texto y enmendar lo que entendiesen podía mejorar. Pero desde el Grupo Socialista, no tenemos ese problema, y por ello, en vez de plantear de manera oportunista una enmienda a la totalidad, con los mismos argumentos, hemos optado, como ya hicimos el pasado año, trabajar y registrar, hasta 43 enmiendas, con las que ofrecemos al Gobierno, un articulado que sea más ajustado a la realidad de nuestra ciudad".

Supresión del articulado sobre animales de compañía

Por último, el edil del PSOE ha explicado que desde su grupo se han planteado la supresión del articulado que plantea el ejecutivo local sobre los animales de compañía y la tenencia de animales peligrosos. "Desde el Grupo Socialista planteamos que se eliminen los artículos y se incluyan dos textos explicativos en los que se indique la remisión a la normativa que es de aplicación en ambas materias. Ya que en el texto que nos han presentado, solo se cita la normativa y se copian y pegan, únicamente, algunos artículos, desconocemos el porqué y también si este proyecto cuenta con la supervisión de la técnico de sanidad, ya que desde el proyecto presentado el pasado año y este, se ha aprobado nueva normativa", ha indicado Isidro Grao.

Por este motivo, desde el PSOE instan a que no se deje el texto tal cual está, puesto que el no citar todos los artículos "puede generar confusión". "Entendemos que si la materia está regulada en otro texto, no debe contenerse en este proyecto", ha zanjado el edil socialista.