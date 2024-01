Antifraude ve irregular el pago sin contrato de 109 millones del servicio de basuras de Torrevieja

En sus conclusiones de la investigación de una denuncia anónima sobre estos abonos la AVAF desvela un dato hasta ahora desconocido de la gestión de la polémica prestación en Torrevieja.

En una junta de gobierno local presidida por el entonces alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) se decidió «prorrogar» el servicio «tratándose de facto de un acuerdo de continuidad en la prestación del servicio dado que no era posible prorrogar el contrato por el cumplimiento de los plazos máximos».

Ese acuerdo de prórroga, señala la resolución de conclusiones provisional de la investigación de la AVAF, «es ajeno a la normativa vigente y contaba con informe de reparo del área de Intervención». Recogía expresamente que esa prórroga sería «por el menor tiempo posible, pero la antijurídica situación se extendió durante seis años. Y pese a prorrogarse el servicio en los mismos términos del contrato de 2004, se modificó la forma de facturar de canon a precios unitarios y con una fórmula de revisión de precios a partir de junio de 2018 que no correspondía con ese contrato cuyos servicios se prorrogaron «ambas modificaciones sin sustento legal e informe jurídico alguno emitido en la tramitación».

Durante ese periodo tanto el Gobierno de izquierdas en minoría como el de mayoría absoluta del PP reconocían públicamente, como recogió INFORMACIÓN, que el servicio se prestaba sin contrato. Acciona agotó sus diez años de periodo de adjudicación y cuatro prórrogas de un año en junio de 2016.

El Gobierno en minoría validó el acuerdo, con los informes a favor de la funcionaria de órgano de apoyo de la junta de gobierno y el ingeniero, y el siguiente de mayoría del PP presidido por Eduardo Dolón lo hizo efectivo a la hora de pagar las revisiones de precios que le reclamaba la empresa. De esa forma se abonó sin contrato a Acciona un total de 109.174.845 euros, incluyendo esas modificaciones al alza.

La empresa realizó durante este tiempo la prestación con todas las limitaciones derivadas de la falta de actualización del contrato, como las mejoras en el servicio, pero con las ventajas económicas de un marco legal amparado por un contrato sin serlo realmente.

La directora general de Recursos Humanos y Contratación, Rosana Henarejos señala en un informe que le solicita la Agencia Antifraude que efectivamente no existe tal contrato en ese periodo de seis años pese a que se validó como "prórroga del contrato". En concreto "no consta en el Departamento de Contratación, ningún título jurídico entre 2016 y 2022 para la prestación del servicio de recogida de residuos, transporte a vertedero, limpieza viaria y mantenimiento de la costa", dice la funcionaria.

Además, todos los informes de la Intervención correspondientes a los pagos a Acciona durante ese periodo de seis años fueron de reparo en contra -de omisión de fiscalización-. También son en contra los informes de Intervención sobre las facturas presentadas por Acciona de revisión de precios entre junio 2018 y junio de 2022, periodo en el que se aplicaban esas revisiones.

Además, los informes emitidos por el ingeniero que supervisaba la prestación en solitario en esos momentos y conformaba las facturas y realizaba los cálculos son solo informes técnicos, "no iban acompañados de un informe jurídico al respecto y figuraban mal citados en las juntas de gobierno local" en las que se autorizaban las facturas con reparos u omisión de fiscalización.

Antifraude advierte de que no se acreditaron los mecanismos de comprobación de las prestaciones reales de los servicios facturados, ni la adecuación del importe de las facturas a costes reales. De hecho, se aprobaron incluyendo los conceptos como gastos generales y beneficio industrial.

La AVAF no ha podido validar si las facturas aprobadas por la junta de gobierno con esas modificaciones de costes al alza se corresponden «a los costes reales de partida, recogidos en las tablas que se anexaban».

En su resolución final, que no figura todavía en el expediente de esta investigación en el Ayuntamiento de Torrevieja, se habría decidido remitir toda la documentación a la Fiscalía. El equipo de gobierno del PP, como es habitual, no informa sobre la apertura de investigaciones de la Agencia Antifraude, ni sobre sus resoluciones.

La última vez que se pronunció sobre el trabajo de fiscalización de la AVAF, en concreto por las irregularidades en la gestión del bonoconusumo, Eduardo Dolón dijo que la agencia, creada por la Generalitat en 2016, a imagen de otros organismos estatales y regionales de Europa, era un "chiringuito".

DOS DECISIONES DE RESCISIÓN SIN VALIDAR Y UNA MUNICIPALIZACIÓN MALOGRADA

El expediente de la AVAF recoge también que por motivos que no están claros el Ayuntamiento impulsó dos expedientes de rescisión del contrato con Acciona por incumplimientos de su prestación durante el primer mandato de Eduardo Dolón que fueron avalados por el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat sin que el municipio los llevara a cabo. La Agencia señala que no ha encontrado documentación que "motive o justificado la decisión de no continuar con la tramitación" de la rescisión del contrato a Acciona.

Después, las prórrogas se agotaron mientras que el gobierno de izquierdas en minoría trataba de municipalizar el servicio. Primero contó con el respaldo político de Ciudadanos para ese proceso, pero a última hora, por la presión del partido a nivel estatal, le retiró el voto. Con lo que se le echó encima la extinción del contrato en junio de 2016.