El cupón de la ONCE del próximo miércoles 17 de enero, festividad de San Antonio Abad, además de llevar la suerte a quienes resulten ganadores, también promocionará una de las fiestas más queridas por los oriolanos, San Antón. Un total de cinco millones de cupones se pondrán en circulación en toda España con la imagen de la ermita de San Antón y del santo, y una palmera que hace alusión al Palmeral de Orihuela, donde se sitúa el popular barrio que celebra esta festividad.

Este jueves se presentaba el cupón que llevará Orihuela a miles y miles de casas de toda España. Una presentación que se realizó en un emblemático lugar, la ermita de San Antón, en el barrio del mismo nombre donde ya se están llevando a cabo los preparativos para celebrar sus festejos este fin de semana, concretamente el domingo 14 de enero.

Al acto asistieron el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, el concejal de Turismo, Gonzalo Montoya, la edil de Festividades, Rocío Ortuño, y la concejala de Familia, María Carmen Portugal, además de la directora de la ONCE de Orihuela, Eva Lorente, Luis Galiano, maestre de la Real Orden de Santón, el párroco de San Antón, Francisco Javier Olivares, y el alcalde pedáneo, Joaquín González.

Premios

La directora de la ONCE en Orihuela, Eva Lorente, explicó que se pondrán a la venta por los vendedores un total de cinco millones de cupones y que hay en juego un primer premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, entre otros. «Son cupones que realzan la festividad de Orihuela y se da a conocer a nivel nacional», indicó Lorente.

Por su parte, el edil de Turismo, Gonzalo Montoya, indicó que esta fiesta de San Antón tiene gastronomía y tradición y «agradecemos a la ONCE que nos ayuda en su promoción». En este sentido, destacó que Orihuela «es una de las ciudades a las que más se le ha dedicado un cupón de la ONCE porque tenemos una colaboración constante y eso es esencial para darnos a conocer en toda España».

El alcalde de Orihuela destacó el reconocimiento que se le está dando a un barrio de la ciudad «que me llena de alegría». Pepe Vegara añadió que estos cupones «hablan del cariño que esta institución tiene a Orihuela y el que Orihuela tiene a la ONCE, por lo que todo lo que tiene que ver con ella es importante para nosotros y les estamos muy agradecidos por esta iniciativa». Y contó, como anécdota, que él sale en la foto de uno de los primeros cupones que la ONCE dedicó a Orihuela, como embajador en los Moros y Cristianos.

Real Orden de San Antón

Al acto también asistió el maestre de la Real Orden de San Antón, y cronista de la ciudad, Antonio Luis Galiano, quien insistió es que «hay que acordarse del barrio de San Antón durante todo el año». Y animó a todo el mundo a participar en el sorteo de la cerda porque es una buena oportunidad de colaborar con esta festividad «y siempre deja dinero para la ermita».

El próximo domingo será el acto de nombramientos de caballeros y damas de San Antón, y este año, como novedad, se nombrará a una persona no nacida en Orihuela, concretamente a Manuel González, el cronista de la ciudad de Zacatecas (México), ciudad hermanada con Orihuela.