No ha sido un día fácil para el concejal de Cultura de Orihuela, Gonzalo Montoya, de Vox, tras someterse a las preguntas de los medios de comunicación, por primera vez, desde que se desató la polémica por dejar sin subvención a la Fundación Cultural Miguel Hernández. Nervioso, y tras algún fugaz saludo al alcalde oriolano, el popular Pepe Vegara, el concejal ha negado que detrás de la decisión de no convocar la ayuda de 6.000 euros que sufraga gastos del prestigioso Premio Internacional de Poesía "Miguel Hernández" hubiera motivos ideológicos. "Ha sido una cuestión administrativa, que lamentamos", ha repetido en varias ocasiones ante las insistentes preguntas de los periodistas.

En este sentido, ha argumentado que, además de una supuesta duplicidad por haber pedido la fundación una ayuda similar a la Diputación, la Intervención había devuelto la documentación. Y que fueron los técnicos los que le advirtieron "que no podía entregarse". "¿Cómo va a eliminar la Concejalía de Cultura la subvención de la Fundación Miguel Hernández?", ha señalado, con énfasis y un cierto punto de indignación. Y habla de "un problema de exceso de celo" cuando se le ha cuestionado el porqué no pidió un informe para ver si era viable o no.

No obstante, Montoya ha asegurado que en este 2024 la Fundación Miguel Hernández recibirá el doble de dinero, es decir, 12.000 euros, por la subvención del presente año y también por la de 2023 que no ha sido convocada y que ha supuesto un escándalo a nivel nacional.

En este sentido, cuestionado sobre si fue el alcalde oriolano quien propuso la iniciativa de que concediera este año el doble de la ayuda para compensar la no recibida, ha señalado que "creo que ha sido nuestra, de hecho estaba en la nota de prensa que enviamos". Sin embargo, fuentes municipales señalan que la propuesta partió del regidor, Pepe Vegara, quien se mostró muy molesto tras enterarse de la no convocatoria de la ayuda a la Fundación Miguel Hernández y le instó a Montoya a solucionar el entuerto con una doble cuantía este 2024.

Al alcalde, precisamente, también se le ha preguntado por esta cuestión y ha preferido echar balones fuera al manifestar que la iniciativa "fue del Ayuntamiento", ha indicado hasta en dos ocasiones, lo que entrelíneas deja claro de quién partió la idea, al no decir adjudicársela a la Concejalía de Cultura que dirigen sus socios de Vox en el gobierno oriolano.

Sin intencionalidad

Gonzalo Montoya ha negado que haya habido una intencionalidad de eliminar la ayuda para el Premio Internacional de Poesía que lleva el nombre del poeta oriolano. Tras la polémica surgida, anuncia ahora una nueva partida específica para la Casa Museo de Miguel Hernández de 15.000 euros, que incluirá en los presupuestos de 2024 que están a punto de ser llevados a la junta de gobierno. Es la primera vez que se destina una cuantía concreta al que es uno de los lugares, sin duda, más visitados de la ciudad, si no el que más, y que servirá para llevar a cabo pequeñas reformas y su mantenimiento. De esta manera, Vox Orihuela trata de limpiar su imagen que ha quedado muy manchada a nivel nacional por la no convocatoria de la ayuda a la Fundación Miguel Hernández.

El edil de Cultura, además, añade que "vamos a seguir colaborando con la fundación y en promocionar la figura de nuestro poeta universal". Así, adelanta que también se celebrarán este año los Murales de San Isidro, que el pasado mandato, con el área dirigida por Cs, no se convocaron al no haber llegado a tiempo la contratación, justificándolo en la dilatación de los trámites administrativos.

Incluso, ha adelantado que su concejalía prepara una "gran exposición" sobre el poeta oriolano.

Relación con la Fundación Miguel Hernández

Las relaciones entre la Fundación Miguel Hernández y la Concejalía de Cultura, con Vox dirigiéndola, no son buenas, y con la polémica por la subvención se han enfriado aún más. El director de la entidad, Aitor Larrabide, le reprocha no haber acudido a ningún acto en el último trimestre organizado por la misma y, además, le acusaba esta semana de "mentiroso" por escudarse en los técnicos para justificar no dar la ayuda. No obstante, el edil ha señalado este jueves que tuvo oportunidad de hablar con él este miércoles por teléfono, una semana después de la polémica, y tras las duras declaraciones que realizó en INFORMACIÓN. "Yo no he mentido", ha espetado Montoya.

En esa conversación, asegura que ambos quedaron "bien" y en seguir "colaborando". Y que le dijo a Larrabide que "si en algo le había molestado, que lo sentía", tras haberle reprochado el director de la fundación que no le hubiera llamado en estos días para disculparse. "Vamos a trabajar siempre por ensalzar la figura de Miguel Hernández", ha insistido.

El Patronato Histórico-Artístico de la ciudad de Orihuela, que también se ha quedado sin subvención, recibirá el doble de la ayuda este 2024, ha señalado Montoya, por otro lado. "Son problemas ajenos a nuestra voluntad", ha añadido.

Cese del asesor de prensa

Sobre la destitución del asesor de prensa de Vox en Orihuela esta semana, tras la polémica por la subvención a la Fundación Miguel Hernández, ha señalado Montoya que "es una decisión que ha tomado la portavocía del grupo", que ostenta el concejal Manuel Mestre. También ha salido al paso de las declaraciones del periodista destituido, Álex Ferrer, quien acusó al grupo municipal de Vox de ser "el cabeza de turco de las meteduras de pata de los concejales".

"Le agradezco el tiempo que ha estado con nosotros", ha zanjado el concejal de Cultura y de Turismo, recordando que la decisión estaba tomada antes de Navidad.

Tensión en Orihuela Cultural

El edil de Cultura, Gonzalo Montoya, además de no dar la subvención a la Fundación Miguel Hernández, protagonizó hace unas semanas otro incidente grave. La oposición en bloque exigió su dimisión por "amenazar" a un consejero de Orihuela Cultural. PSOE, Ciudadanos y Cambiemos denunciaron que el concejal de Vox espetó a uno de los consejeros "si no votas a favor, te revoco" por no emitir un voto positivo a la propuesta de programación para 2024. Sus formas en los consejos de Orihuela Cultural han sido objeto de reproche.

En este sentido, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, que preside la empresa municipal, señala que no tomará medidas contra su edil de Cultura hasta no tener en sus manos el acta del consejo donde se produjo el incidente y comprobar que constan esas amenazas, porque considera que es el único documento que da fe de lo que ha sucedido. "Necesito leer el acta y, según lo que rece, tomaremos las medidas que tengamos que tomar". Y ha pedido que las disquisiciones que se dan en un consejo de administración "deben quedar ahí".

El consejero agraviado, Juan José Sánchez Balaguer, pidió que constara en acta la amenaza, así como también el director de la Fundación Miguel Hernández.

Vegara ha concluido señalando que muchas de las polémicas se generan "de manera artificial" y espera que Orihuela esté en boca de todos "por lo bien que se hacen las cosas, su historia y tradición", tras las últimas polémicas.