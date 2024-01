El Ayuntamiento de Torrevieja lo va a intentar de nuevo: acabar las obras del pabellón blanco, una infraestructura levantada en 2011 pero con las obras paralizadas desde entonces.

La junta de gobierno aprobó el viernes la convocatoria de licitación para la contratación de las obras de terminación del Pabellón Blanco, ubicado junto al Pabellón “Cecilio Gallego” en la Ciudad Deportiva, según informó el concejal secretario del órgano colegiado Federico Alarcón (PP).

El presupuesto base de licitación asciende a 850.000 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 6 meses, a contar desde la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación.

Como desde la paralización de la fase final de la obra hasta la fecha ha transcurrido más de una década se han incorporado nuevas instalaciones a las necesidades de un pabellón que se concibió como espacio polivalente para acoger distintas modalidades deportivas de las que se organizan en la Ciudad Deportiva a través de las escuelas deportivas municipales y cursos.

Ese presupuesto también responde a la necesidad de que las empresas puedan mostrar interés en la actuación, puesto que en anteriores intentos la inversión municipal quedó desierta. El penúltimo anuncio de finalización "en breve" de las obras se produjo a principios de 2021 por parte del Ayuntamiento.

Las obras de terminación del Pabellón Blanco de la Ciudad Deportiva incluyen

La finalización del cerramiento hasta el techo de las dos salas de la planta superior.

La instalación de barandillas de seguridad en escaleras y en las zonas de acceso de la planta superior.

La construcción e instalación de un mostrador de control en la entrada principal con mampara protectora.

La instalación de cámaras de seguridad.

La instalación de un rocódromo en la pared central interior.

La colocación de cortinas de separación en las salas.

La instalación de medidas de seguridad en los huecos de la fachada.

La instalación d e un ascensor.

La colocación de estores automáticos.

Además se ejecutarán los pavimentos en todas las instancias, se llevarán a cabo las pruebas de estanqueidad en la cubierta del pabellón y se derribarán las particiones en donde se ubicaba inicialmente una clínica, creando así un espacio diáfano para darle el uso de sala polivalente.

Del proyecto, se ha eliminado la conexión entre este pabellón y el "Cecilio Gallego" que aparecía en las imágenes virtuales que se difundieron de la iniciativa en su día.

Las empresas invitadas al concurso, a través del acuerdo marco en el que ya están preseleccionadas son UTE González Soto-Montajes Eléctricos Llamas, Llop Proyectos Integrales, Eiffage Energía y Orthem (Grupo Hozono).

Otra secuela del "enredo" del acuerdo marco

El Ayuntamiento informa que el 28 de abril de 2023 la Intervención emitió un informe indicando que podrían incurrir causas de exclusión de algunas empresas en el Lote 3, el que corresponde a esta obra en el acuerdo marco "teniendo que resolver la procedencia de la exclusión antes de proseguir el expediente".

Siete meses después -siete meses de retraso-, en noviembre pasado, el Consell Jurídic Consultiu emitió resoluciones procediendo a la exclusión de dos empresas de este lote.

El acuerdo marco fue una herramienta planteada en 2019 para la agilización de la tramitación de la gestión de contratación de los principales proyectos municipales en cuantía y complejidad: los de redacción de proyectos y ejecución material de obra. La idea, que sí funciona en otras administraciones, era realizar un proceso previo de selección de empresas para cada rango de presupuesto distribuido en una veintena de lotes distintos. Una especie de bolsa de empresas para cada grupo de contratos.

Ofertas

Sin embargo, algunas de las firmas no han presentado oferta para los proyectos -presumiendo que no tenían posibilidades y evitando el coste de elaboración de esas propuestas-. Eso no solo les ha costado ser excluidas del lote: el Ayuntamiento les ha retirado los avales que aportaron para ser incorporadas en ellos.

Algo que ha provocado una marea de recursos de las firmas afectadas para cada vez que el municipio ha intentado poner en pie una licitación. El problema es que esos recursos no paralizan solo una obra, sino todas las que estén incluidas en el umbral presupuestario de cada uno de los lotes.

El 70% de las actuaciones del acuerdo marco, impulsado por el director general de Urbanismo, Víctor Costa y validado por la directora general de Contratación, Rosana Henarejos, funcionarios de confianza del alcalde Eduardo Dolón, están paralizadas a falta de resoluciones del Consell Jurídic Consultiu por el mismo motivo.

Para el caso del Pabellón Blanco, una vez despejado lo que el equipo de gobierno llama "estas cuestiones preliminares y resueltos todos los litigios judiciales" anteriores, ya se puede hacer público el plazo de presentación de ofertas a efectos de seleccionar el adjudicatario de estas obras de finalización del Pabellón Blanco.