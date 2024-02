Una incidencia en uno de los nodos que da servicio de internet a varias dependencias municipales de Orihuela ha provocado que estas lleven desde hace días sin acceso a la red. Una incidencia que la Concejalía de Modernización trata de solucionar, sin que hasta el momento haya podido devolverse el servicio de internet.

La interrupción del servicio de internet afecta, sobre todo, al Registro y al área de Servicios Sociales, lo que ha causado la alarma por el retraso que se puede dar con la tramitación de ayudas y otras necesidades en este departamento tan sensible.

De hecho, según ha confirmado a este diario la edil de Servicios Sociales, Agustina Rodríguez, se ha dado la instrucción a los funcionarios del área para que se desplacen con sus portátiles al edificio del Ayuntamiento de Orihuela, en el Palacio del Marqués de Arneva, donde sí hay conexión a la red, y también están teletrabajando otros empleados municipales en sus casas para realizar los informes más urgentes. «Vamos a organizarnos para poder seguir prestando el servicio, se están atendiendo los teléfonos y, por supuesto, que las ayudas de urgencia se atenderán», trató de tranquilizar la edil de Servicios Sociales.

Problemas

El grupo Cambiemos Orihuela ha desvelado los problemas que vienen sufriendo varias dependencias municipales por carecer de acceso a internet. Así, están sin poder entrar en la red el área de Servicios Sociales en Orihuela centro (en el edificio Prop) y en Orihuela Costa (en el Centro Cívico Alameda del Mar), así como en el Registro, también ubicado en el Prop. «Esto conlleva diversas complicaciones, como la inoperatividad de equipos como las fotocopiadoras, impidiendo así ofrecer el servicio de manera adecuada», denunció la formación municipalista.

No obstante, no son las únicas dependencias municipales afectadas por esta situación. En la residencia para personas con diversidad funcional de Torrevieja, donde los usuarios del Oriol están alojados de manera provisional, llevan dos semanas sin poder acceder correctamente a internet.

Falta de espacio

Cambiemos espera que esta situación se resuelva «lo más pronto posible» y que el Ayuntamiento adopte todas las medidas necesarias para asegurar la conexión en todas sus dependencias, independientemente de su ubicación. Muchas de ellas ya están enfrentando problemas significativos, denuncia Cambiemos, como la falta de espacios, «y esto solo agrega un problema más a esa situación». «Es crucial garantizar que se ofrezca el mejor servicio posible a los ciudadanos», añade la formación.

La edil de Servicios Sociales lamenta que no se conoce el origen de esta incidencia «aunque me consta que están intentando arreglarlo». «Desde Servicios Sociales no se va a dejar de prestar el servicio y ya buscaremos las fórmulas para atender todas las situaciones», afirma la concejala Agustina Rodríguez.