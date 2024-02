La Inspección de Trabajo ha impuesto una sanción al Ayuntamiento de Orihuela por dar de alta fuera de plazo a las concejalas de Ciudadanos Mar Ezcurra y Luisa Boné. Ambas llevan prestando servicio en el Consistorio desde el 21 de julio, fecha en la que comenzaron a ejercer su labor. Sin embargo, no fueron dadas de alta en la Seguridad Social hasta el 1 de septiembre. De este modo, estuvieron trabajando en el Ayuntamiento casi un mes y medio sin estar dadas de alta, algo irregular como sucede en cualquier ámbito laboral.

Una situación que llevó a las ediles afectadas a interponer una denuncia a la Inspección de Trabajo tras no recibir las nóminas de julio y de agosto y de ver que en septiembre aparecía que su alta se hizo efectiva el 1 de septiembre y no el 21 de julio, lo que solicitaron corregir. Al comprobar que pasaron varias semanas sin subsanarse el fallo, acudieron a la inspección laboral, que ha derivado en el acta de infracción al Ayuntamiento en un informe fechado el 18 de enero por la Inspección de Trabajo.

Acta

Así, el acta señala que, consultada la base de datos del sistema de la Seguridad Social, se constata que se ha realizado el alta de dos personas, María Mar Ezcurra García y María Luisa Boné Campillo, el 1 de septiembre de 2023, pese a haber iniciado su labor en el Ayuntamiento el 21 de julio.

Tras personarse la inspección en el Ayuntamiento de Orihuela, una funcionaria del servicio de Recursos Humanos le comunicó que ambas personas son ediles del grupo municipal Ciudadanos Orihuela. Posteriormente, desde el Ayuntamiento enviaron un correo a la Inspección adjuntando un documento firmado por la concejala de recursos humanos, Agustina Rodríguez donde constaba que "por retraso de gestión interna se tramitaron las mismas con fecha 01/09/2023, cuando ambas trabajadoras tal como reza el decreto de designación que se adjunta a la presente, están prestando servicios en dicho cargo desde el 21/07/2023, siendo esta la fecha correcta de inicio (…)".

La infracción está tipificada y calificada como grave y alcanza los 751 euros, aunque la edil de Recursos Humanos, Agustina Rodríguez, señaló a este diario que el Ayuntamiento se ha acogido al pronto pago para reducir la cuantía de la multa en un 40%.

"Error"

Rodríguez ha reconocido que fue un "error" ajeno al área que dirige, asegura. "Desde Recursos Humanos los nombramientos de concejales y eventuales se hacen en base a certificados de Secretaría, no es algo que nosotros podamos hacer de oficio, y fue cuando se emitieron los informes de secretaría que certificaron que eran concejales en esa fecha, nosotros impulsamos el procedimiento para darles de alta y que cobraran, pero ellas llevaban trabajando desde una fecha anterior", explica Rodríguez.

Y fue entonces cuando se puso en contacto con ambas ediles, afirma, para informarles que había pedido a la Seguridad Social su alta con fecha 21 de julio "para no perjudicar a sus días de cotización". "Son errores que ocurren en un Ayuntamiento con 800 empleados", señala la concejala de Recursos Humanos.

"Sorpresa"

Sin embargo, tanto Ezcurra como Boné han aclarado que presentaron a finales de octubre denuncia en la Inspección de Trabajo tras una serie de sucesos que se dieron con ellas por parte de la Secretaría General y de Recursos Humanos.

Así, ambas ediles han explicado que, al no percibir las nóminas ni de julio ni de agosto, preguntaron en Recursos Humanos y les indicaron que la Secretaria General no les había comunicado sus nombramientos y, por eso, no las habían dado de alta en la Seguridad Social, por lo que debían esperar a la tramitación de la nómina de septiembre para poder cobrar los atrasos. Sin embargo, "nuestra sorpresa fue que cuando cobramos la nómina en septiembre solicitamos a través de registro general que nos indicaran la fecha de alta en la Seguridad Social y, después de solicitarlo por segunda vez por escrito, nos respondieron que nuestra alta se había hecho con fecha 1 de septiembre".

Tras esto, ambas concejalas solicitaron que regularizaran "inmediatamente" la situación y modificaran la fecha de alta a 21 de julio, "a lo que Rodríguez nos informó que iba a solucionarlo, pero, sin embargo, al ver que pasaban las semanas y que tras otro escrito presentado por nuestra parte, no se solucionaba algo que es darle a una tecla, decidimos acudir a la Inspección de Trabajo.

Las ediles del grupo Cs piden al alcalde, el popular Pepe Vegara, que depure responsabilidades y que la sanción "la pague quien la haya provocado porque ahora nos toca pagar a todos los ciudadanos el error de alguien". Y les causa extrañeza que el error "solo haya pasado con las concejalas de Ciudadanos, y no con las de PSOE y Cambiemos".