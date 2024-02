Concepto: «Comida reunión preparativos de Navidad». Importe: 850 euros. Fecha: 15 de diciembre de 2023. Lugar: Restaurante Barlovento. Son datos de una factura que ha cargado uno de los locales de restauración más afamados de Torrevieja al Ayuntamiento torrevejense. En ella se añade además que su abono corresponde a los «órganos de gobierno», o sea, al corazón mismo de la gestión municipal. El gasto lo desveló en el último pleno el concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, que cuestionaba, entre otras cosas, que para realizar los preparativos de las entrañables fiestas navideñas hubiera que gastarse 850 euros comiendo en un restaurante frente al mar.

Sin importancia

«Quizá no le den importancia», dijo Pablo Samper esbozando una sonrisa irónica. «Veo muy bien que los equipos de gobierno se reúnan y celebren la Navidad. Pero no sé a qué preparativos de Navidad se puede referir la factura», señaló. «No disimulen -prosiguió mientras comprobaba la reacción entre los populares-. No pasa nada. No hace falta cubrir con esa denominación ningún hecho. El equipo de gobierno va a uno de los restaurantes con más empaque de Torrevieja, se gasta 850 euros y lo llama reunión de preparación de la Navidad», dijo.

«Quizá la cantidad para ustedes no pueda ser relevante», señaló mientras recordaba que entre la extensa relación de balance de gestión que el PP realiza en el arranque de cada sesión plenaria para dar cuenta de los decretos aprobados en el último mes, el Gobierno popular había olvidado mencionar este encuentro. «Espero que fuera bien esa reunión de preparativos», concluyó.

Funcionarios

La pregunta del concejal dejó algo perplejos a los miembros del equipo de gobierno que, así de momento, y mes y medio después de aquello, tampoco pudieron ofrecer una explicación muy elaborada. Fue el alcalde, Eduardo Dolón, quien dio la cara para asegurar que el equipo de gobierno ni había almorzado ni cenado en el restaurante a cuenta municipal. «Es algo que vamos a averiguar», alegó. Ha sido después, y a preguntas de INFORMACIÓN, cuando fuentes del equipo de gobierno han dado algún detalle más. Aseguran, en primer lugar, que en ningún caso se trata de un almuerzo al que acudieran cargos públicos. Ninguno de los 16 concejales del Gobierno local.

A 30 euros

Las mismas fuentes mantienen que se trata de menús encargados a distintos restaurantes de Torrevieja y que son empleados por funcionarios cuando realizan jornadas partidas. Unos menús que a 30 euros no hay duda que son generosos. Se podría hacer la cuenta, si la factura en cuestión fuera algo más concreta, de un total de casi 30 menús a lo largo del mes diciembre para los servidores públicos. Las mismas fuentes indican que el cargo es por varias comidas un mes entero, el de diciembre, y pueden admitir como un «error» en la facturación, que, sin embargo, no quieren atribuir al establecimiento, el hecho de que recoja esa denominación que no se correspondería con el servicio prestado.

Con vistas

Pero el concepto, el importe y la fecha de la factura del mes diciembre que se data con claridad en el día 15, en la antesala de la Navidad, genera una pregunta detrás de otra sobre cuál ha sido el destino de ese gasto. El restaurante elegido se encuentra a más de cinco kilómetros y medio en coche del edificio consistorial. Once de ida y vuelta en total. Y aunque las vistas son de primera, queda un poco lejos para salir de trabajar del Ayuntamiento, comer y volver a las dependencias municipales a seguir trabajando.

Tampoco existe en el convenio de la plantilla de Torrevieja mención alguna a una compensación en menús para los funcionarios que realicen funciones en jornada partida. No hay constancia de nada parecido para los más de 700 empleados públicos de la Casa Consistorial.

No hay ni rastro de contratación, ni partida presupuestaria para cubrir gastos consagrados a los almuerzos de los técnicos municipales. La plantilla municipal sí cuenta con un blindaje de ventajas sociales que al resto de ciudadanos pueden resultar extraordinarias: gastos médicos como adquisición de gafas, lentillas y varios tipos de tratamientos, desde dentales hasta los fisioterapéuticos. Con la salvedad de no repetir el mismo gasto dos veces en dos años. También se reciben ayudas para formación académica propia y de familiares directos. Pero en cuestión de comidas en restaurantes está claro: cada uno se paga lo suyo.

Gastos protocolarios

Los gastos protocolarios para invitar a cargos institucionales son habituales en los ayuntamientos. Y son, hasta cierto punto, normales. Valga como ejemplo la validación de este mismo tipo de facturas que se hizo con la representación de la Federación Nacional de Balonmano cuando Torrevieja acogió el mundial femenino. Facturada además, en el mismo restaurante.

También acostumbra a compensar en el Ayuntamiento a colectivos que colaboran con el municipio, como Protección Civil, con un desembolso bastante más discreto. Pero esta factura de 850 corresponde a otra modalidad.

De alto rango

«Debe ser un menú de los A1» se bromeaba en el Consistorio sobre el supuesto destino de estos almuerzos haciendo chascarrillo entre su elevado importe y la denominación del grupo de máximo rango del funcionariado. Y otra de las incógnitas a resolver: el motivo del almuerzo. ¿Una reunión sobre los preparativos de Navidad?