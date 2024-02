El Ayuntamiento de Torrevieja ha adjudicado por 18.137 euros (IVA incluido) un contrato a la empresa Pulsia Technology. El municipio pide que se desarrolle e integre en el portal municipal www.torrevieja.es "un conjunto de funcionalidades" que permitan ofrecer de forma automática a la ciudadanía información de los cortes de tráfico programados o sobrevenidos en las calles de la ciudad de Torrevieja, mediante su representación visual sobre un mapa de la ciudad incrustado en el portal.

COMUNICACIONES EN TIEMPO REAL

El contrato, impulsado por la dirección general de Innovación del Ayuntamiento también contempla la puesta a disposición de los vecinos de un servicio de suscripción gratuita, para la recepción multicanal y multiplataforma, de comunicaciones en tiempo real sobre el estado de una o varias calles concretas a través de SMS, Telegram o WhatsApp.

El plazo de ejecución del contrato, que ya está formalizado, es de 14 semanas. Esa información se ofrece actualmente en la misma web volcada de forma genérica por la Policía Local.

QUEJAS

Según la justificación que hacen los técnicos de la necesidad del contrato en "repetidas ocasiones han llegado al Ayuntamiento las quejas de ciudadanos afectados por cortes de calle adecuadamente autorizados en base a razones de muy diversa naturaleza y publicitados en los canales municipales hasta la fecha utilizados, esencialmente el portal municipal torrevieja.es".

Esas quejas se producen, señalan, porque no existe un mecanismo de aviso previo -salvo la impresión y colocación en señales en los propios viales-, medida que en muchas ocasiones resulta no ser suficiente si el afectado no ha hecho uso de su vehículo o transitado a pie en la zona afectada o por unas u otras razones no se ha apercibido de la señalización "incluso -admite el documento- por ausencia o insuficiencia de la misma". Algo que, aunque no se dice en el expediente, provoca arrastres de grúa y multas.

SIN REDES SOCIALES

Por otra parte, el Ayuntamiento de Torrevieja es uno de los pocos de más de 75.000 habitantes del país cuya Policía Local carece de cuentas propias en redes sociales para facilitar esta información actualizada, además de otras sobre los servicios que realizan a diario -como sí hacen municipios vecinos como Orihuela, Alicante o Elche- . Este trabajo de comunicación tampoco lo llevan a cabo el Departamento de Comunicación en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Torrevieja.

HERRAMIENTAS GRÁFICAS

El contrato que se ha realizado busca mejorar la forma de presentación en internet de los avisos de cortes de calles, esencialmente pasando a hacer uso de herramientas gráficas que permitan una identificación fácil y rápida de los cortes programados o con causa en imprevistos o razones sobrevenidas. Además recomienda que esa información debería incorporarse también al propio portal municipal de noticias mediante la generación automatizada de una reseña o aviso informativo.

Para los técnicos la mejora en la presentación "será insuficiente si no va acompañada del establecimiento de un mecanismo automatizado que genere en forma automática comunicaciones dirigidas a quienes hayan manifestado interés en conocer sobre el estado de un conjunto previamente especificado de calles",