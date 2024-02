Un rebaño de cien cabras pastorea desde hace días en el interior del Parque Botánico de Rojales, un espacio de 400.000 metros cuadrados del que es muy visible su peculiar vallado perimetral de 2,5 kilómetros con 12.000 postes de madera. En este lugar se proyectó un parque botánico y un parque inundable con una balsa de laminación de aguas pluviales para evitar que terminen en la laguna de La Mata. Pero la única actuación realizada desde que se concibió es un enorme vallado de madera, en mal estado en varios tramos, que costó casi 353.000 euros en 2010 y que fue inaugurado en 2014. Del proyecto inicial nada se sabe, pero las cabras pastorean a gusto desde hace unos días en toda su amplia extensión.

Sin embargo, el Pader denuncia que "la cesión" del uso de este espacio público a un particular sin la apertura del correspondiente expediente administrativo, que es necesario. "El equipo de gobierno del PSOE vuelve a las andadas, ya que están permitiendo el uso de un espacio público a un particular, saltándose la legalidad vigente al no licitar esos terrenos y adjudicar su uso a dedo, como ya han hecho en otras ocasiones", critica el portavoz de esta formación, Santiago Vilella.

Permiso

El alcalde de Rojales, el socialista Antonio Pérez, asegura que el pastor tiene un permiso para pastorear en el cauce del río y se ofreció para hacerlo también en el Parque Botánico "Lo Marabú". "Y le dijimos que sí, y si más pastores quieren llevar allí a sus rebaños, también se lo permitiremos porque evita que las malas hierbas crezcan", señala el regidor. Pérez afirma que las cabras "están haciendo un buen trabajo" y que es una medida "sostenible y ecológica".

Además, el alcalde rojalero pone de relieve que, además de eliminar las malas hierbas y reducir el riesgo de incendio, el rebaño evita tener que emplear medios municipales para ello, como un tractor y operarios, "y esto nos ahorra dinero". "Las cabras se quedan allí todo el día, 24 horas, están felices, no molestan, hacen un buen trabajo y ahorramos porque nos evita tener que usar otros medios que nos cuestan más dinero", zanja.

No obstante, el Pader insiste en que es necesario que ese permiso esté regulado por escrito. "Están permitiendo, de manera irregular, que un rebaño de ovejas y cabras estén instaladas en los terrenos municipales destinados para un parque botánico, que se encuentra rodeado de viviendas y en el mismo centro de la urbanización Doña Pepa", indica Vilella.

Efecto barrera

El Parque Botánico se valló en el año 2010, con una inversión de casi 353.000 euros y fue inaugurado en enero de 2014 por el actual alcalde, Antonio Pérez. El cercado fue diseñado especialmente para evitar el efecto barrera en esta parcela, enmarcada en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Desde entonces, insiste la oposición, no se ha invertido nada allí. De hecho, el vallado se encuentra en muy mal estado en algunas zonas, sin conservación alguna durante trece años.

Ahora se ha tapado en algunos tramos con lona negra y chapas, para que las ovejas de menor tamaño no se escapen. "Da un aspecto de dejadez y de suciedad que afecta a la imagen de la zona", lamentan desde el Pader.

Además, con el tapado, en parte, del vallado de madera, advierte esta formación, se anula en gran medida la función que tiene la separación y distribución de los postes del vallado, que no es otra que eliminar el efecto barrera frente a las escorrentías naturales de la parcela, la flora y la fauna locales y facilitar la libre circulación de los animales que en el interior se encuentran, y que en estos momentos es del todo imposible.

Estado

El alcalde rojalero admite que alguna parte del vallado no está en el mejor estado, pero asegura que los operarios municipales van arreglando los postes que se van rompiendo, y que no está previsto, de momento, ningún contrato para su arreglo integral.

"No es de recibo que, por el hecho de tener mayoría absoluta, el equipo de gobierno del PSOE actúe como si el municipio de Rojales fuera su cortijo particular y decida actuar fuera de la legalidad vigente", manifiesta el portavoz del Pader, Santiago Vilella.

En el plan directorio para minimizar las inundaciones en Rojales tiene previsto que el Parque Botánico albergue balsas para recoger agua de lluvia de las urbanizaciones y que no vayan a la laguna de La Mata. No obstante, el alcalde del municipio reconoce que "eso va para largo, dentro de cinco o diez años".

El anteproyecto contemplaba la instalación de arbolado y plantas autóctonas, así como un edificio que servirá de aula de la naturaleza y un centro de interpretación de la flora y la fauna. Sin embargo, de momento se ha quedado como un enorme espacio que disfrutan las cabras.