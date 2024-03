El secretario general del PSOE de Almoradí veta al sector crítico de la elección de delegados al congreso del PSPV y coloca a su hija

El secretario general del PSOE de Almoradí, Jaime Pérez, comunicó ayer miércoles la imposibilidad de que Ruth Navarrete, concejala en el Ayuntamiento de Almoradí, pueda presentarse como delegada de la agrupación local para acudir al Congreso autonómico de los socialistas valencianos. En el comunicado se informa de que Navarrete no cumple las condiciones para su presentación, "aunque no se especifican más detalles acerca de dicho incumplimiento", según especifica el sector del PSOE local que planteaba su candidatura. Oficiosamente, se esgrime que formalmente Navarrete, segunda en la candidatura del PSOE en mayo de 2023, no es militante de cuota. La asamblea del PSOE local decide dos delegados a ese cónclave que elige a la ministra Diana Morant como nueva secretaria general del PSPV-PSOE.

Según las mismas fuentes "esto ha generado un gran malestar" entre los integrantes de la candidatura, encabezada por Ricardo Rodríguez: “Ha sido una decisión que no ha estado motivada por ningún artículo ni reglamento que impida que la actual concejala y la número dos de la candidatura a las elecciones municipales pueda representar a toda la agrupación en el congreso de Benicasim”.

Sin poder decidir

Una decisión que ocurre a menos de 24 horas de la votación en la asamblea local, cuando se aceptó inicialmente la candidatura de delegados. Pocas horas antes de sancionar la presencia de Navarrete en la lista de la candidatura, desde el entorno del secretario general, Jaime Pérez, se presentó una candidatura alternativa, "con ánimo -en opinión de Rodríguez- de generar división, encabezada por la propia hija de secretario general, Carmen Pérez. “Una situación inconcebible” califican desde la candidatura, “en la que se está impidiendo que los militantes puedan decidir quiénes son las mejores personas para que los representen en el cónclave autonómico y se está imponiendo la candidatura de la hija de Pérez. Son unas actitudes por parte del secretario general, Jaime Pérez, que dañan la imagen del partido”.

Segunda en la candidatura

Ruth Navarrete, actualmente concejala en el Ayuntamiento de Almoradí, se presentó como número dos de la candidatura municipal del partido socialista encabezada por Jaime Pérez. Ante la negativa del candidato a la alcaldía y secretario general del PSOE de Almoradí, Jaime Pérez, de recoger el acta de concejal, fue Navarrete quien presentó su candidatura en el pleno de alcaldía.

Desde la candidatura encabezada por Ricardo Rodríguez solicitan que el secretario general explique esta situación y dé marcha atrás, con el objetivo de que se garantice que los militantes puedan votar a Ruth Navarrete si lo desean. Así mismo, desde la candidatura aclaran que “siempre se ha optado por la mayor representatividad de los diferentes sectores del partido y han intentado que el proceso de elección tuviera lugar de forma participativa y democrática, actitudes que definen al partido socialista”.