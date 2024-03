Ciudadanos da plantón al 8M en Orihuela mientras Vox asiste a la marcha

Orihuela ha celebrado la marcha reivindicativa por el 8M con la sorprendente asistencia de los cuatro concejales de Vox, que forman gobierno con el PP, y el plantón de los tres ediles de Ciudadanos. La jornada ha comenzado a las 18.00 horas en el Ayuntamiento, pasando por el Puente Viejo, calle de San Agustín y avenida de España, para terminar en la Glorieta Gabriel Miró. Encabezada por representantes de la Mesa de Igualdad y la concejala de Igualdad, Agustina Rodríguez (PP), el lema ha sido "Orihuela haciendo de la igualdad una realidad".

Lema de la marcha / Información

Acompañadas por la banda filarmónica Acamdo, la pancarta institucional la ha portado el alcalde, Pepe Vegara, y las concejalas y concejales de la corporación municipal, con la excepción de la formación naranja, sumándose después cientos de personas.

El alcalde junto con concejalas de la corporación / Información

Una vez en la Glorieta, Rodríguez ha intervenido para hablar de lo que ha calificado como "el movimiento social más pacífico que ha habido nunca, el feminismo", al mismo tiempo que ha lanzado un mensaje: "No temamos ni despreciemos al feminismo".

Así, ha insistido en que "al margen de creencias interesadas, que ocultan otro fin, la lucha de las mujeres no hace daño, ni lesiona a nadie". Y más: "No es la contraposición al machismo; no vamos en contra de los hombres", ha añadido la edil, que ha criticado que se intente ridiculizar y que se tema. "Hacer creer que ya no hay nada que hacer ni que mejorar son señales de que el machismo se está rearmando", ha señalado.

Un día como este, ha continuado, hace referencia a "las mujeres como artífices de la historia, y hunde sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre". En este sentido, ha recordado que la primera celebración del Día de la Mujer tuvo lugar el 28 de febrero de 1909, en recuerdo de la huelga de las trabajadoras del textil en Nueva York el año anterior. En este periodo se produjo otro hito de relevancia para esta jornada: el incendio de una fábrica de confección de camisas el 25 de marzo de 1911, en el que fallecieron casi 150 trabajadores, la mayoría mujeres, y en el que se sitúa una de las posibles razones del color morado como símbolo de este día.

Intervención de la concejala de Igualdad, Agustina Rodríguez / Información

"Tenemos que continuar combatiendo para seguir siendo las mujeres que queramos ser", ha concluido Rodríguez, que ha abogado por que el feminismo mantenga su hueco en todos los espacios sociales.

Manifiesto

Acto seguido, se ha leído el manifiesto consensuado por todas las asociaciones que componen la Mesa de Igualdad. Este año Foro Social ha sido la encargada de la lectura, haciendo hincapié en que "la lucha necesita estar más viva que nunca", desde que se adoptó, hace 47 años, el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, ya que "sus derechos y realidades siguen cuestionándose". Como dijo Simone de Beauvoir, "nunca olvides que una crisis política, económica o religiosa será suficiente para que los derechos de las mujeres sean cuestionados".

También se ha hecho referencia a "la supuesta superioridad masculina" y a que la incorporación de las mujeres al mercado laboral no haya llevado aparejada una entrada similar de los hombres al ámbito de los cuidados o de las labores de la casa: "Esto nos aboca a las mujeres a ser una especie de malabaristas encargadas de tantas tareas (físicas o mentales) que es imposible nombrarlas todas. Nuestro tiempo deja de ser nuestro para convertirse en el tiempo de todos".

Además, el manifiesto ha incidido en que hay que enfrentar una ola antiabortista que quiere llegar a la Comunidad Valenciana: "El aborto es un derecho, no un crimen".

Pancarta reivindicativa contra el aborto / Información

Finalmente, se ha abogado por la unión para "reivindicar juntas, con una sola voz, aunque a veces lo expliquemos de maneras distintas", porque "nuestra demanda es la misma: que las mujeres y niñas de todo el mundo sean parte integral de la sociedad, que su opinión cuente, sus hechos signifiquen, sus sueños se alcancen y sus voces se escuchen".

Después de la lectura al manifiesto, la cantante Carolina Reymundo ha interpretado diferentes canciones y temas.