La Vega Baja enviará hasta 35.000 toneladas al año de basura a València

La Vega Baja exporta basura al resto de la Comunidad Valenciana desde hace décadas. Y cada vez en mayor volumen. Carece de instalaciones propias para valorizar y eliminar los residuos. Así el Consorcio Vega Baja Sostenible ha tenido que firmar un convenio con la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) de València ciudad y su entorno para enviar a sus plantas de Quart de Poblet y Manises hasta 35.000 toneladas anuales de residuos de los 27 municipios de la comarca. El convenio tiene una vigencia de tres años.

Un 20% de las casi 200.0000 que genera el Bajo Segura, que recurre sobre todo la planta de eliminación de Piedra Negra en Xixona, y en menor medida a Fontcalent (Alicante), Elche, Villena, Cañada Hermonsa (Murcia) y la planta de Guadassuar del Consorcio de la Ribera (València).

Planta de eliminación de residuos de Xixona / Alex Domínguez

Ciento cincuenta euros sin transporte

El tratamiento de cada tonelada de basura le saldrá por más 150 euros, IVA incluido a cada municipio. A los cien por la valorización, deben sumarse los 24 por cada tonelada que termine enterrada -el nivel de reciclaje apenas alcanza el 50% de lo que entra en las plantas-. Y a esa cifra hay que incorporar el impuesto estatal por el que se paga 30 euros por tonelada generada, precisamente para que los municipios se tomen en serio el reciclaje en origen.

La planta comarcal en tres años

Además, de pagar ese tratamiento la Vega Baja deberá compensar la solidaridad y colaboración actual del Emtre a la hora de que la basura del Bajo Segura ocupe los vasos de las plantas del área metropolitana de València, "dejando" un espacio equivalente en toneladas la futura planta de eliminación (vertedero) de la Vega Baja, que ambos consorcios sugieren que podría estar en marcha en un periodo de tres años.

440 kilómetros

La distancia a cubrir entre los camiones que reciben los residuos en la planta de transferencia de Dolores y València es de 440 kilómetros ida y vuelta. El coste del transporte se paga al margen. Son los municipios los que lo abonan a la multinacional Prezero que gestiona la concesión de los residuos comarcales UTE Vega Baja, después de comprársela a Cespa-Ortiz, que la ganó en el polémico concurso judicializado en la Operación Brugal en 2008.

Planta de transferencia de residuos de Dolores. La única instalación fija construida para la gestión de residuos en la comarca / Tony Sevilla

Improvisación y coste económico

Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, ha cuestionado la improvisación y emergencia con la que planifica el Consorcio y ha reseñado que esa falta de previsión tiene su origen en la falta de voluntad de los ayuntamientos y la administración en adoptar el reciclaje en origen, al margen de que la comarca carezca de las instalaciones necesarias.

Porque los ayuntamientos, al contrario de lo que ocurre en el resto del país, prefieren pagar más y hacer pagar más sus ciudadanos que exigir a las empresas de recogida y a sus vecinos las medidas obligadas por la legislación para reciclar en origen. Torrevieja "pasa" de momento los 1.500 contenedores de orgánicos marrones pese a que paga dos millones euros a la empresa de recogida Acciona en un servicio que recoge esa mejora desde junio de 2022, y Catral retira el puerta a puerta. Son dos ejemplos. Los municipios están actualizando sus ordenanzas fiscales de tasa de recogida porque la legislación obliga a que se igualen al coste del servicio. Lo han hecho algunos como Benidorm. Pero Torrevieja, por ejemplo, se ha negado, aunque tendrá que hacerlo para 2025.

Un camión de carga lateral en Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

Conciencia ecológica

Arribas señala el reciclaje en origen no es solo una cuestión de conciencia ecológica. Es también un asunto económico. Y mientras no se pueda comprobar y rebajar la tasa al ciudadano recicla, por ejemplo eliminando sus residuos en el contendor marrón para residuos orgánicos en vez de mezclar en el contenedor de resto gris, no se podrá avanzar reduciendo el volumen de residuos. "Es cuestión de que la gente se dé cuenta de que le toca el bolsillo hacerlo mal. Y de que empiece a hacerlo bien", ha señalado. Algo que en algunos municipios de la provincia ya ha comenzado a implantarse con las tarjetas personales para el uso del contenedor marrón de orgánico. Quien recicla paga menos.

Documento

El Consorcio Vega Baja Sostenible - Plan Zonal 11, Área de Gestión 6- es el responsable de la transferencia, tratamiento, valorización y eliminación de los residuos urbanos de 27 municipios de la comarca de la Vega Baja y está integrado por la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante y por los municipios de la comarca, con una representatividad ponderada en función de su población.

El convenio se firma ante las dificultades del Consorcio A6 para llevar a cabo "un correcto y sostenible tratamiento de los residuos domésticos" y "amparado en los principios de solidaridad, subsidiaridad, responsabilidad compartida, concertación y colaboración" de las distintas administraciones, según indica el documento.