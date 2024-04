PP y Vox rechazan las enmiendas de la oposición al presupuesto de Orihuela y fijan el pleno para el día 15

El equipo de gobierno de Orihuela, conformado por PP y Vox, ha rechazado las enmiendas de la oposición al proyecto de presupuesto para la anualidad 2024. La Comisión Delegada del Área Administrativa se ha reunido este miércoles con carácter extraordinario con un único punto dentro del orden del día: el debate y la votación de las enmiendas presentadas a un proyecto que sale adelante por primera vez en casi seis años, ya que el municipio ha ido funcionando con las cuentas prorrogadas -y desactualizadas- desde 2018.

Hay que recordar que el PSOE presentó 26 enmiendas que suponían más de un millón de euros para acciones sociales y mejora de los servicios. Destacan por las cuantías la creación de una partida de 300.000 euros para el Bonoconsumo, ejecución subsidiaria para limpieza y vallado de solares (175.000 euros), ayudas a jóvenes para el estudio, formación, emprendedores o vivienda (125.000), línea de ayudas para facilitar la conciliación familiar (60.000), toldos en patios de los colegios Playas de Orihuela y La Matanza (60.000), Plan Estratégico Turismo Accesible (50.000), reforma de la Oficina de Turismo en Orihuela Costa (30.000), subvención a proyectos que fomenten el deporte Inclusivo (20.000), becas a deportistas locales (20.000), formación en Igualdad (18.000) y redacción del I Plan LGTBI (15.000), entre otras.

En esa ocasión, la portavoz socialista, Carolina Gracia, ya avanzó que esperaba que se rechazaran por el hecho de ser propuestas por el PSOE, ya que "no requieren de préstamos sino que pueden aprobarse y financiarse con el gasto que contempla el proyecto".

Ya entonces, fuentes del equipo de gobierno avanzaron que las enmiendas se someten a informes de Intervención y Secretaría, que sirven como base para que se acepten. En este sentido, Víctor Valverde, portavoz del grupo popular, ha explicado que "las enmiendas han sido respondidas por los informes del área de Intervención y Secretaría, que ponen de manifiesto la insostenibilidad de las mismas".

También ha detallado que las propuestas de los socialistas "se han rechazado no porque no las consideremos necesarias, sino porque ya están contempladas en el proyecto de presupuestos que este equipo gobierno ha sacado adelante y en breve será una realidad".

Como ejemplo ha citado los 300.000 euros para el Bonoconsumo, ya que la Concejalía de Comercio tiene una partida de subvenciones de 500.000 euros que puede ser destinado para este fin, así como la solicitud de toldos para los colegios Playas de Orihuela y La Matanza, tratándose de otras actuaciones previstas por la Concejalía de Educación y con la posibilidad de ser completadas por la Generalitat.

Se propuso también, ha continuado Valverde, una consignación presupuestaria para el mantenimiento de la Fundación Miguel Hernández cuando el presupuesto de 2024 contempla una partida que pasa de los 1.500 euros que tenía el de 2018 a 4.000 euros, además de la subvención de 12.000 euros con la que el Ayuntamiento se pone al día al no abonarle el año pasado los 6.000 euros que la entidad cultural percibía desde hace 30 años más la misma cantidad prevista para este año.

Por último, en cuanto a los 15.000 euros para derribar el muro del antiguo asilo y hacer la acera más ancha, ha señalado que Infraestructuras ya ha previsto una partida de estudios y proyectos de 50.000 euros.

Enmienda a la totalidad

Asimismo, el equipo de gobierno ha votado en contra de la enmienda a la totalidad presentada por Ciudadanos a un presupuesto que la formación naranja considera que es "un engaño". En palabras de su portavoz, José Aix, es "una gran estafa a los oriolanos por la sencilla razón de que es irrealizable". Analizada más como de contenido político, Valverde ha indicado que "no tenía otra finalidad que retirar el proyecto de presupuestos".

Aunque Cambiemos no presentó enmiendas, se ha sumado en la comisión a la enmienda a la totalidad de Ciudadanos. El concejal Enrique Montero ha indicado que su grupo lo ha hecho en señal de "protesta", en la línea de lo que viene denunciando estas semanas, porque consideran que "este proyecto de presupuestos no es bueno para Orihuela, por el endeudamiento, por partidas que no entendemos, por ser un brindis al sol y porque falta la parte social". La formación ya los tachó de "inverosímiles", criticando que el nivel de endeudamiento que suponen recuerda a "la época más oscura de los gobiernos de Medina y Lorente, cuyas consecuencias aún se padecen en la actualidad".

El pleno de aprobación provisional del presupuesto se celebrará el próximo 15 de abril. A continuación se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para abrir el plazo de presentación de alegaciones durante un mes. Una vez resueltas, se celebrará una comisión informativa y se convocará el pleno de aprobación definitiva y se publicará de nuevo en el BOP para su entrada en vigor, que, según afirmó a este periódico el alcalde Pepe Vegara, sería "a finales de mayo, primeros de junio en el peor de los casos".