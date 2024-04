El PSOE revela que una concejala de Vox está dando clase sin la autorización de compatibilidad

La concejala socialista María García ha denunciado que la edil de Vox María del Carmen Portugal ya está dando clase de un máster sin haber sido elevado a pleno el expediente que debía autorizar o no la segunda actividad.

La edil de Vox solicitó en octubre poder compatibilizar su labor como docente con su actividad política, una solicitud que, según el PSOE, no se ha llevado al pleno municipal por parte de Recursos Humanos, área que gestiona el PP.

"Nos consta que la concejala de Familia, con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, ya está dando clases en un máster y aparece en varias universidades como docente; así nos lo han transmitido algunos de sus alumnos", ha afirmado García, que ha añadido que "esto no es más que otra muestra de la falta de ejemplaridad de los concejales del actual gobierno".

García, que ha sido muy crítica con el gobierno, ha acusado al PP de "consentir esta situación irregular de la edil de Vox solo por no tener que enfrentarse a llevar a pleno la compatibilidad". Por ello, ha pedido a la concejala de Personal, Agustina Rodríguez, que explique el motivo de no haber resuelto este expediente durante más de cinco meses y cuya competencia es plenaria: "Salvo que pueda justificar este retraso, nosotros tenemos claro que no hay más motivo que el querer evitar el bochorno, en el pleno, pues ya conoce que esta señora cobra 50.500 euros y quiere más, cuando además su gestión por las concejalías que lleva es inexistente, pues ni tiene personal ni presupuesto por ahora para llevar a cabo acciones que puedan beneficiar a las familias de Orihuela".

El grupo socialista ha asegurado que en la próxima sesión plenaria, si antes la edil Rodríguez no explica esto, preguntarán por este asunto.

Por último, García ha subrayado que "en solo diez meses este gobierno ha protagonizado escándalos que nada o poco tienen que ver con su gestión".