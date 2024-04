Polémica en Guardamar del Segura por la ubicación la parcela del futuro ecoparque

El Partido Popular de Guardamar ha cuestionado la elección de la ubicación para el futuro ecoparque que ha propuesto el Ayuntamiento de Guardamar al Consorcio comarcal residuos Vega Baja Sostenible. Se trata de una parcela situada en el sector Z03, en una zona que consideran muy cercana a áreas residenciales y piden al equipo de gobierno que reconsidere su decisión.

Emplazamiento

Los populares señalan que no es el emplazamiento en una de las «mejores zonas residenciales del municipio, con un precio de la vivienda que supera el medio millón de euros». Indican que la instalación tendrá un gran impacto visual y si se decide «es una locura porque no se tiene en cuenta a los vecinos ni el tráfico de camiones, ni el ruido que generará». «Somos conscientes de que Guardamar ha crecido y necesita un nuevo ecoparque, para evitar la acumulación de residuos en otras zonas, pero este no es el mejor emplazamiento. Señor Sáez, busque otro emplazamiento, lejos de las viviendas», ha reclamado el grupo municipal.

La mejor ubicación

Mientras, el alcalde, José Luis Sáez (PSOE), ha señalado que la parcela mínima exigida para esa instalación en un municipio de la entidad de Guardamar, que roza los 20.000 vecinos, es de 2.500 metros cuadrados. No hay solares de ese tamaño propiedad municipal en el polígono Santa Ana -oscilan entre los 500 y los 700 metros-.

También ha indicado que se trata de una decisión de los técnicos municipales y de la empresa pública municiapal de gestión de residuos, Gesnet. «Está en el centro del término municipal. Con la idea de que los vecinos de Buenavista, al norte, El Raso y Pinomar, y del casco urbano tengan que recorren la mínima distancia». El primer edil también indicó que sí hay parcelas dotacionales más grandes en otras zonas pero no tan bien emplazada.

Distancias

También recordó que la zona ofertada, en la calle Villarreal, es de equipamiento, con el monte de Las Robosas de frente, a un lado el suelo de ampliación del cementerio. Y recordó el emplazamiento del actual ecoparque, «decidido por un alcalde del PP», en pleno centro del casco urbano, junto a la terminal de autobuses y el instituto. Algo que provoca continuos problemas por acumulación en una zona tambíén densamente poblada.

La cruz marca la ubicación en el extremo de la parcela más alejado del cementerio y las viviendas / INFORMACIÓN

No obstante, matizó que el Partido Popular debe conocer qué tipo de residuos se traslada al ecoparque -en ningún caso vertidos orgánicos-. Son los propios vecinos los que pueden trasladar los residuos domésticos. Sobre todo colchones, muebles y electrodomésticos.

Imagen de la parcela ofrecida para el ecoparque junto al cementerio / INFORMACIÓN

Consorcio

La construcción y la gestión de este ecoparque la llevará a cabo el Consorcio de los 27 municipios de la comarca, a través de la empresa concesionaria de los residuos comarcales, la multinacional Prezero (que adquirió el contrato original de Cespa-Ortiz). Forma parte de la red de 12 ecoparques con los que contará la comarca, además de los ecoparques móviles. Algunos de los municipales serán asumidos por el Consorcio.