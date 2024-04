El personal laboral del departamento de Torrevieja reclama que Sanidad cuente con ellos para reducir las demoras

Personal sanitario laboral del departamento de salud de Torrevieja se concentró ayer a las puertas del Hospital Universitario y en los centros de salud de los diez municipios del área para hacer visible su reivindicación de equiparación de derechos laborales con los trabajadores estatutarios.

Personal concentrado en uno de los centros de salud del departamento de Torrevieja / INFORMACIÓN

Concentraciones

Las concentraciones y la movilización se ha puesto en marcha tras la decisión de la Generalitat de excluirlos de los módulos de productividad que permiten pagar horas extra a la plantilla sanitaria con el objetivo rebajar las demoras y listas de espera en distintos servicios, como cirugía y atención primaria.

Una decisión, recordaron, que perjudica sobre todo a los pacientes del área, que cuenta con más de 205.000 residentes protegidos y donde han sido una constante las demoras en Atención Primaria, Especialidades y Cirugía -en función de la época del año más acusadas, tanto con la actuación gestión directa como con la anterior de Ribera-.

En estos momentos, por ejemplo, la demora en Atención Primaria para citas ordinarias está entre una semana y dos en Torrevieja y es menor en poblaciones como Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas, Rojales o Guardamar.

Concentración a las puertas del hospital universitario de Torrevieja / INFORMACIÓN

La mitad

La decisión de la Generalitat afecta a la mitad de los 1.800 trabajadores del departamento, que se sienten trabajadores de segunda y que han anticipado que mantendrán las movilizaciones. Además, esta exclusión se ha producido justo cuando los laborales, subrogados de la plantilla de Ribera, habían logrado un acuerdo para equiparse en otras condiciones a los estatutarios. Estos trabajadores sanitarios no acaban de entender cómo la Generalitat les excluye del programa cuando acaba de negociar ese acuerdo y además sí han estado incluidos en años anteriores. El comité de empresa se muestra abierto "al diálogo" con la Generalitat.

Programa específico

En el comunicado explicaban que el día 30 de enero del 2024 en el diario oficial de la Generalitat publicó el programa específico de productividad para atender necesidades coyunturales de actividad asistencial y preventiva en el sistema valenciano de salud, que tiene como objetivo reducir lista de espera en cirugía, atención primaria y en los distintos servicios y especialidades.

Recordaron que las demoras en el "departamento son altas y este programa es muy necesario para asegurar la asistencia sanitaria a los ciudadanos y dar la mejor calidad asistencial" y al dejar fuera a la mitad del personal, el laboral a extinguir, "no hay personal suficiente para realizar estos módulos y frenar las listas de espera".

Concentración en el centro de salud El Acequión de Torrevieja / INFORMACIÓN

Agravio

"Estamos aquí no solo por el agravio comparativo que esto supone entre el personal laboral y el personal estatutario, todos trabajadores de Conselleria, sino por la preocupación por nuestros pacientes, porque existe una herramienta para dar una mejor atención y no nos permiten utilizarla". Como hemos comentado, el personal laboral representamos la mitad de los profesionales del departamento y sin nosotros, no es posible la reducción de las listas de espera".

Recordaron que mantuvieron una reunión con gerencia y subdirección económica del hospital de Torrevieja y también han solicitado un encuentro con el conseller Marciano Gómez.

Concentración de sanitarios en el centro de salud de Orihuela Costa / INFORMACIÓN

"Profesionales de segunda"

Pero la decisión, aseguran los sanitarios, se ha mantenido "sin una razón clara, tratándonos como profesionales de segunda y abocando con ello a la población a tener que soportar listas de espera para acceder a quirófanos, pruebas importantes, consultas de especializada o con su médico de atención primaria".

Los sanitarios quieren que "la población y a los alcaldes del departamento de salud" conozcan que la Conselleria tiene las herramientas para "mejorar esta situación, tiene a profesionales dispuestos a trabajar más horas para atender a sus pacientes y que sin embargo, no nos lo permiten".