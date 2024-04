Las obras del Centro Oriol se licitarán "la semana que viene"

Sin propuestas por parte del equipo de gobierno, el protagonismo del pleno se lo ha llevado la ciudadanía. Representantes de la AMPA Oriol han acudido a la sesión ordinaria de abril para realizar dos preguntas a la Corporación sobre las obras del centro ocupacional del Palmeral, que resultó dañado en la DANA de 2019, y la rehabilitación del antiguo asilo que la Generalitat compró para albergar la residencia entre otros servicios.

La concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez (PP), ha explicado que se ha solicitado la licitación con contratación urgente para acometer las obras en el Palmeral, una actuación que los nuevos presupuestos incluyen con 1,9 millones de euros. En este sentido, ha afirmado que "el pliego está terminado, a la espera de unos flecos del departamento de Contratación".

Así, ha asegurado que "se va a licitar probablemente la semana que viene". Una vez adjudicado, ha continuado, el plazo de ejecución es de 10 meses, aunque, según los criterios de adjudicación, se valorará la empresa que recorte ese plazo en ocho semanas.

Pleno de este jueves en el Palacio Marqués de Arneva / Información

En cuanto al asilo, Rodríguez ha asegurado que está en proceso de licitación, pero ha eludido dar plazos, ya que la competencia es de la Generalitat.

La AMPA Oriol a continuación ha seguido con sus ya habituales protestas en la puerta del Ayuntamiento de forma ininterrumpida cada jueves hasta que comiencen las obras. A raíz de estas respuestas, su presidente, Antonio Trujillo, ha manifestado que tienen "dudas en los plazos y fechas de licitación y ejecución", después de tanta promesa incumplida desde 2019, pero perciben que "el Ayuntamiento está dando pasos en la buena dirección".

Más preocupación le produce a los usuarios y familiares que no haya nada nuevo en el avance de las obras del asilo, así como "el vacío informativo de la Generalitat, que se suma a la cancelación de la reunión que tenían prevista el pasado día 19. También lamentan que el Ayuntamiento no presione a la conselleria en este sentido, por lo que avanzan que tendrán una asamblea el próximo día 30, para valorar la estrategia a seguir, sin descartar "nuevas iniciativas de movilización en Valencia".

A este "parón del asilo" añaden "la falta de soluciones inmediatas a las graves deficiencias en la ubicación en Torrevieja de los 30 usuarios que allí malviven", desde que fueron desplazados de forma provisional tras la DANA.

Ecoparque en la Costa

La Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas ha dirigido una pregunta al concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, la instalación de un ecoparque fijo en la parcela Q1 de Lomas de Cabo Roig. Hay que recordar que son los ayuntamientos los que tienen que ceder el terreno al Consorcio de la Vega Baja Sostenible. El edil ha informado de que "se eligió esa parcela, pero hemos encontrado mejores ubicaciones". En concreto, se está estudiando otra que "está mejor comunicada y con menos edificaciones en el entorno".

Pacela donde estaba previsto el ecoparque / Información

Aunque aún no se quiere desvelar la nueva ubicación -no en vano, esto suele acarrear quejas por parte de los vecinos, a pesar de que, según el Consorcio, estas instalaciones no generan malos olores-, se podría tratar de los terrenos que hay junto al nuevo centro de trabajo RSU, que se sitúa en Villamartín, entre las calles Miño y Ebro, según fuentes consultadas.

Este cambio hará que se retrase su instalación, prevista para este verano, a diciembre.

Casa Langostina

La familia Wesenauer, propietaria de Casa Langostina, también ha estado presente en el pleno, que ha debatido una moción del PSOE para revocar la licencia y paralizar las obras para edificar nueve viviendas en los aledaños de esta finca rústica que es un exponente de la agricultura de secano en el litoral oriolano.

El PP ha sido el único que ha votado en contra de la propuesta, que ha obtenido el respaldo de Ciudadanos y Cambiemos y la abstención de Vox. Finalmente ha sido necesario el voto de calidad del alcalde, Pepe Vegara (PP), para desempatar, por lo que ha quedado rechazada.

Antes, Leticia Pertegal, portavoz de Cambiemos, ha recordado el trabajo de su antecesora, la concejala María García Sandoval, por la defensa de este inmueble: "El PSOE podía haber hecho algo cuando gobernaba" en el anterior mandato.

Como muestra de la controversia generada, Manuel Mestre (Vox) ha dicho que "es el caso más complicado" de toda su carrera política, y Ruiz ha hablado de que el Consistorio pretende declararla como Bien de Relevancia Local por medio de una actualización del Catálogo de Bienes Protegidos. Ahora bien, Ruiz ha subrayado que "las licencias no las dan los políticos, y en este caso es legal, como ha reconocido Antifraude".

El edil popular también ha insistido en que desde el Ayuntamiento se le han ofrecido a los propietarios "garantías de los daños, un informe pericial y seguir el transcurso de la construcción".

Mociones

De las cinco mociones presentadas por la oposición solo ha salido adelante, por unanimidad además, la que ha presentado Ciudadanos para la creación de un órgano para la resolución de reclamaciones ecnómico-administrativas, que la ley contempla como obligatorio.

Con los votos en contra de PP y Vox y la abstención de Ciudadanos, se ha rechazado la moción del PSOE para declarar el municipio como Zona de Mercado Residencial Tensionado para regular el precio de la vivienda.

También con los votos en contra del equipo de gobierno, no ha prosperado la moción de Ciudadanos para solicitar a la Generalitat el alumbrado público en la CV-930 entre la A7 y el casco urbano ni la de Cambiemos para la aprobación del catálogo de árboles monumentales y singulares del municipio.

Ya en 2016 Cambiemos presentó una moción destinada a destacar el valor del patrimonio arbóreo en el municipio, lo que sentó las bases para que, en 2020, la Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Dámaso Aparicio (PP), iniciara los procedimientos para redactar el Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares, completando y entregando el documento al Ayuntamiento a finales de 2021.

Desde entonces, ha permanecido guardado en un cajón, con diversas repercusiones para el patrimonio arbóreo. Algunos árboles han desaparecido por varias razones y no han sido reemplazados, como se evidenció tras la tala de dos ejemplares de Casuarina equisetifolia en la Glorieta a principios de este año.