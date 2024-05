El portavoz de Vox de Almoradí, Enrique Martínez, deja el partido pero retiene el acta de concejal

El aterrizaje de los recién llegados concejales de Vox a la realidad de la gestión municipal en la Vega Baja, sobre todo quienes aspiraban a gobernar con el PP y se quedaron del lado de la oposición, está siendo forzoso. Enrique Martínez Moreno, alcaldable de Vox en las últimas elecciones municipales, y uno de los dos ediles que obtuvo en las urnas la formación hace ahora un año, ha comunicado que deja las filas de este partido de derechas.

La política municipal

Es difícil aprender a fiscalizar el día a día de la gestión municipal, más allá de defender las repetidas consignas de la unidad de España y su bandera, el día del Hombre, la integridad de la familia (católica), el rechazo al migrante (que no tenga dinero) o la falacia del cambio climático, lo más destacable de "temas importantes" del limitado catálogo de contenidos de la cuenta oficial en redes sociales de la formación de Abascal en Almoradí. Otros representantes de la formación en municipios como Cox, Pilar de la HoradadaTorrevieja o Guardamar ya han entendido que no puede ser la única base de su labor de oposición en un ayuntamiento.

Lo que sí ha asumido rápido Enrique Martínez es que su acta es personal. No piensa dimitir.

No adscrito

Ahora será el único concejal no adscrito de la Corporación Municipal, con las mismas ventajas de un grupo propio. En su soledad no deberá compartir asignaciones por asistencias a comisiones ni otras retribuciones en órganos colegiados, además de mantener las del pleno. No es que sea un sueldo -son las propias de un municipio como Almoradí de 20.000 habitantes-, pero las retribuciones serán solo suyas sin distribuirlas con la concejala portavoz de la formación ultra María Aroha González Alonso, bastante más activa en la labor de oposición que su compañero, sobre todo en las últimas semanas. Por ejemplo, con una moción rechazada por el PP para crear un Museo de la Semana Santa.

De hecho, el próximo lunes en el pleno ordinario Martínez dará el salto desde las filas de Vox a formar parte de todas las comisiones informativas y la comisión informativa de cuentas, sin transición, en la misma sesión, según figura en el orden del día.

Porque era de Vox

La trayectoria de Enrique Moreno como concejal -apenas aparece en las redes sociales de la formación-, comenzó con mal pie. En junio de 2023, con el acta de concejal recién jurada y en un episodio bastante confuso, el propio regidor difundía en la cuenta oficial de Vox de Almoradí en X, que la entidad bancaria -Banco Santander- para la que trabajaba como agente en el municipio, le había echado de su oficina. Lo atribuía directamente en el digital Esdiario al hecho de haber sido elegido edil de esta formación. Ese mensaje en la cuenta oficial de Vox se mantiene a día de hoy.

Otros líos

La alcaldesa y diputada autonómica María Gómez (PP) puede observar desde la atalaya de una cómoda mayoría absoluta de 12 concejales cómo buena parte de la oposición se descompone sin que los populares hayan tenido que mover un dedo. El alcaldable del PSOE, Jaime Pérez, ni tan siquiera recogió el acta de concejal mientras el grupo municipal socialista, que se quedó solo en cuatro concejales,y la agrupación local mantienen un enfrentamiento interno que nadie en el PSOE se atreve a resolver. La única formación que se mantiene estable en la oposición, al menos a día de hoy, es Izquierda Unida con tres concejales.