El proyecto de dragado para "desatascar" el río Segura en Guardamar retirará 193.000 toneladas de lodos

La Generalitat Valenciana ha expuesto al público el proyecto y la evaluación ambiental del proyecto que permitirá "desatascar" de lodos el tramo final del río Segura en Guardamar con la retirada de 141.353 metros cúbicos de material de los cauces viejo y nuevo. Lo que se traducirá finalmente en el dragado en peso de 193.623 toneladas.

Durante la DANA de septiembre de 2019, el cauce nuevo del río Segura apenas se elevó 30 centímetros, mientras que el viejo creció hasta 1,35 metros al estar obstruido por el arrastre de residuos y sedimentos de esa riada y anteriores. Algo que, junto a la rotura de la mota del río en Almoradí, provocó la inundación de poblaciones que conforman el llano de la Vega Baja durante semanas, según reconoce el propio proyecto. Es una inversión que supera los 4,7 millones de euros y que está pendiente desde aquellas inundaciones.

El dragado se centrará sobre todo en el tramo final del cauce viejo, a lo largo de 2.000 metros lineales, para mejorar su capacidad y donde se propone retirar 110.701 metros cúbicos, y otros 30.652 del tramo final del cauce nuevo en sus últimos 500 metros aproximadamente. Lo que exigirá el desbroce de más de 35.000 metros cuadrados de los cauces, y la ubicación de varias parcelas para retirar además toneladas de residuos sólidos acumulados en el propio río en los últimos años.

Área de dragado según el proyecto / información

Mercurio

Las catas geológicas, análisis del terreno y batimetría previos han detectado que del total del material acumulado en la desembocadura 12.500 metros cúbicos de ese total a dragar no son reutilizables por la presencia de metales pesados, en concreto, mercurio. Aunque en un grado en el que se descarta que se puedan catalogar como residuos peligrosos. Y se transportarán a un vertedero de residuos no peligrosos.

Retraso y competencias

Además de los problemas ambientales y técnicos que presenta la intervención el retraso a la hora de abordar este dragado se explica en que afecta a varias administraciones con competencias en la ribera: la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la dirección General de Costas -aunque ambas forman parte del Ministerio para la Transición Ecológica-, además del Ayuntamiento de Guardamar y la Generalitat, que es la que ha redactado el proyecto, financiado tanto por la Administración autonómica como por el Estado.

Tan solo se ha llevado una actuación de urgencia el primer tramo de 2023 con la retirada de unas 20.000 toneladas justo de la zona del cauce viejo justo en su encuentro con el mar que se encontraba más colmatada -prácticamente podía atravesar ese cauce a pie-, además de la que realizó el Ayuntamiento de Guardamar en 2021 para permitir el paso de embarcaciones -que se quedaban encalladas- del puerto deportivo municipal en 2021.

El proyecto subraya la importancia que presenta la desembocadura del río Segura para evitar en la "medida de lo posible las catastróficas inundaciones" que se dan de forma en la Vega Baja. Por lo que resulta "indispensable la mejora de la capacidad hidráulica de la desembocadura para conseguir mejorar su comportamiento hidráulico ante los recurrentes fenómenos "no ordinarios de precipitación".

Dragado de urgencia realizado en el primer trimestre de 2023 en el Segura. Solo se retiraron 20.000 metros cúbicos de la desembocadura / Áxel Álvarez

Boquete

En la justificación del proyecto se citan las graves consecuencias producidas durante el periodo de lluvias intensas entre el 13 y 18 de septiembre, la DANA de 2019. Durante aquellos días la CHS tuvo que actuar de urgencia para comunicar el cauce viejo, totalmente saturado, con el nuevo abriendo un boquete improvisado en la mota que los separa. Ahora, tras la experiencia de ese episodio, una compuerta separa ambas motas.

Inundación

Así se pudo evacuar el enorme volumen de agua que anegaba cientos de hectáreas de la llanura de la huerta tradicional, que apenas cuenta con pendiente del terreno para que el agua empuje por gravedad hacia al mar -con amplias zonas en las que la cota es negativa con respecto al nivel del mar-, y que mantuvo en vilo la comunicación de la N-332 con el resto de la comarca, además de obligar al desalojo de docenas de propiedades y un camping.

Reivindicación

Se trata de una actuación ampliamente reivindicada por los municipios más afectados por las inundaciones en aquella ocasión -en especial San Fulgencio, Dolores, Daya Vieja o Rojales en las zonas de huertas y por los propios regantes de la huerta tradicional-. Que la iniciativa supere el trámite de evaluación ambiental no es sencillo, puesto que se actúa en una zona protegida como humedal. La extracción de lodos solo se podrá llevar a cabo fuera del periodo de nidificación entre octubre y marzo. Es difícil aventurar un plazo de ejecución, pero el más optimista indica que podría abordarse a lo largo de cuatro meses y medio entre octubre de 2025 y marzo del año siguiente.

Caracterización de los sedimentos que hay de dragar en los tramos finales del cauce viejo y nuevo del Segura y su posible uso / Generalitat Valenciana

El mantenimiento y restitución de la pendiente del cauce nuevo y viejo del río Segura en su desembocadura para la mejora de la capacidad de desagüe, que es como se llama el proyecto tiene el objetivo de realizar un dragado en profundidad que sirva para el aumento de la capacidad hidráulica y recuperación de calados del cauce mediante. De ese volumen total de 141.353 cúbicos de lodos a extraer 79.000 se podrán emplear para la regeneración. Se destinarán, con tratamiento previo de eliminación de materiales finos, sobre todo a las playas de Guardamar (33.529), pero también a los sotos del río Segura, a la restauración de la propia zona de actuación, parcelas agrícolas y restauración de una cantera próxima.

Catas en la desembocadura del Segura para fijar el estado de los lodos y su volumen / Áxel Álvarez

Sin uso productivo

El resto de lodos se considera un material sin "uso productivo viable", según las directrices para la caracterización de material dragado y su ubicación en el dominio público: son 68.081 metros cúbicos de lodos que los técnicos señalan que no presentan condiciones para ser reutilizados, y que desde el punto de vista económico no "resulta viable" su tratamiento para su reutilización. Una parte de ellos presenta un problema de contaminación que la Administración considera que no es peligrosa, pero que exige un transporte a vertedero. Se trata de 12.595 metros cúbicos de sedimentos, ubicados en el sector que colinda con la pantalla que retiene los sólidos flotantes y los tramos finales de los azarbes de riego de la huerta.

Máquinaria retroexcavadora retira lodos de la desembocadura del cauce viejo del Segura a principios de 2023 / Áxel Álvarez

Además, el proyecto contempla la reutilización de las arenas extraídas durante las obras de emergencia realizadas por el puerto de Guardamar en años anteriores y acopiadas en una parcela colindante para regeneración de la Playa dels Vivers con un volumen de 25.534,55 m³.

Con el dragado debe llevarse a cabo a además la limpieza de residuos sólidos acumulados durante años en el cauce viejo. Tanto para realizar el reciclaje de esos residuos como para acopiar los lodos el proyecto contempla su ubicación en varias parcelas a lo largo de la zona de actuación.